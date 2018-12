Darán homenaje a Carlos Morales

[ Foto: Monarcas Morelia ]

Monarcas Morelia rendirá un merecido homenaje a Carlos Morales, jugador que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del equipo.

La sala de prensa del Estadio Morelos recibió una vez más al ‘Eterno 28’, pero ahora junto a Roberto Hernández, director técnico de la Monarcas, para anunciar el homenaje del cual Morales será protagonista.

Para este homenaje Morales será registrado en la Liga MX como jugador de Monarcas Morelia, y será titular en la primera jornada frente a Toluca, posteriormente saldrá del terreno de juego y estará en la banca con el resto de los jugadores. Al medio tiempo recibirá un reconocimiento en el centro del campo.

El timonel ‘Rojiamarillo’ dedicó palabras de reconocimiento para la carrera y profesionalismo de Carlos Morales.

“Es un jugador altamente exitoso, está inscrito en la historia de este club y va a permanecer allí por toda la vida. Dentro de los logros que ha tenido la primera fue nacer deportivamente en este club y tiene a bien ahora cerrarle este ciclo de su vida con un reconocimiento”.

El entrenador agregó que, “dentro de sus logros, es el único jugador que tiene los tres títulos que tiene este club. Más que merecido el homenaje porque ha dejado parte de su vida hacia esta institución, me parece muy noble, muy bueno, ofrecerle este pequeño detalle, porque no alcanza para cubrirle lo que fue para esta institución”.

Carlos se mostró muy contento y sólo tuvo palabra de agradecimiento para todos los que hacen posible que esto pase.

“Estoy más que agradecido, contento con este gran detalle y esta camisa, como siempre lo he dicho, la voy a portar como se merece, con el honor que se merece esta playera”.

Además de agradecido, el jugador michoacano se mostró muy conmovido.

“Estoy nervioso y emocionado, por el homenaje hacia mi persona, lo que incluye a mi esposa y mis hijos, estoy como niño con juguete nuevo, agradecido con Monarcas Morelia encabezada por el señor Álvaro Dávila y Héctor Lara, Fernando Magro Soto, Mario Ruiz y toda la parte deportiva. Roberto, el ‘Profe’ Villazón y todos los jugadores que me están permitiendo estar dentro del equipo que amo con mi vida, que me ayudó a hacer una carrera importante en lo que más me gusta, que es estar dentro del fútbol, y muy ilusionado de que el 4 de enero salga un evento bonito para todos”.