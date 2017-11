Darán último adiós al legendario “cutman” Rafael García

noviembre 30, 2017 - 11:03 am

Cutman Rafael García llega antes de ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Nevada en el Caesars Palace en Las Vegas, el sábado 12 de agosto de 2017. Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal.

El mundo del boxeo perdió a Rafael García Del Pozo, legendario cutman, entrenador y consejero que ayudó a campeones como Floyd Mayweather Jr., Jessie Vargas y Roberto Durán “Manos de piedra”. Falleció a los 88 años en su casa de Las Vegas el martes 14 y su último adiós será el viernes 24 de noviembre.

El buen trabajo de García y su carisma le valió el cariño y respeto de la comunidad boxísitica y en agosto pasado fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada, clase 2017, en la categoría local de no boxeador. La noche de su inducción compartió honores con Erik “El Terrible” Morales, Leon y Michael Spinks, y con los homenajeados de manera póstuma Salvador Sánchez y Ken Norton.

Antes de la inducción García estuvo varios días hospitalizado por piquetes de casi un centenar de abejas. A pesar de estar convalenciente mostró buen ánimo. Su fortaleza la mostró sonriente al aguantar esa noche hasta el final de una maratónica ceremonia de varias horas, cuando el excampeón Jessie Vargas lo presentó.

“Era un hombre muy sano y fuerte. Siempre fue saludable pero después del ataque de abejas ya no se pudo recuperar”, comentó a este semanario Ana María López, su compañera de los últimos años.

“Su médico en la ciudad de El Paso le diagnosticó Leucemia. Fue algo sorpresivo y pocos días después falleció. Fue muy difícil pero gracias a Dios Rafael pasó sus últimos días contento. Les agradezco mucho a sus hijos, en particular a Angelina y a Raúl que estuvieron al pendiente. Rafael se puso muy feliz con la presencia de Angelina.

De vez en cuando Rafael me decía que estaba agradecido por ver que la gente lo quería. Antes de morir comentó que dos de sus mejores momentos de la vida los pasó en el ring con Floyd Mayweather Jr. y con Jessie Vargas; ellos fueron sus mejores satisfacciones en el Box”, relató López.

En plática con El Tiempo, Ana María López continuó recordando los últimos momentos de García:

“De hecho Floyd visitó a Rafael dos días antes de su deceso y expresó palabras hermosas sobre Rafael. Dijo que le agradecía mucho lo que hizo por sus manos de boxeador y porque le ayudó en su carrera de campeón.

Jessie y Rafael se tuvieron mucho cariño siempre. Rafael se sentía orgulloso de que Jessie es buen muchacho y llegó a campeón. Hay muchas buenas cosas que Rafael sentía, como el aprecio de su comunidad”.

Las condolencias fueron difundidas en medios de comunicación y en redes sociales. El presidente del Consejo Mundia de Boxeo, Mauricio Sulaimán, excampeones y una variedad de personalidades expresaron su pesar pero también su admiración y respeto por “el hombre de la gorrita con pines”.

Ramón Montaño ex sparring de Mayweather Jr. dijo que le debía su carrera a García. “Desde que llegué a Las Vegas él me abrío las puertas en el box. Me entristece su partida, lo quiero mucho”, exclamó.

Último adiós

Los servicios funerales serán este viernes 24, a la 1:00 PM, en Davis Funeral Homes &Memorial Park, ubicado en el 6200 S Eastern Ave, Las Vegas, NV 89119.