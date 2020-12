DeBoer llama a la propuesta divisional de los Golden Knights “grupo de la muerte”

El entrenador Pete DeBoer utilizó su argot futbolístico para describir la potencial reordenación de la División del Pacífico de los Golden Knights para la temporada 2020-21.

“Suena como un grupo de muerte”, bromeó.

Mientras que DeBoer podría tener un debate con la gente del este sobre cuál división es la más ruda, los Knights se enfrentan a una perspectiva desalentadora con la esperada adición de tres equipos de la División Central.

El comisionado Gary Bettman reconoció el miércoles en el Foro Mundial de Hockey en Moscú la necesidad de la NHL de realinear temporalmente sus cuatro divisiones mientras la frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada a los viajes no esenciales debido a la pandemia de coronavirus.

Eso significa que Calgary, Edmonton y Vancouver saldrán para una división totalmente canadiense, con gente como Colorado, Dallas y Minnesota, o quizás St. Louis, reemplazándolos.

Bettman añadió que la liga está planeando que los equipos jueguen sólo dentro de su división, haciendo el posible cambio mucho más difícil para los Knights.

The NHL is focused on starting the 2020-21 season in mid-January, and continues to discuss with the NHLPA a number of issues caused by the coronavirus pandemic, Commissioner Gary Bettman said Wednesday. https://t.co/4oKtrLbrU4

— NHL.com (@NHLdotcom) December 16, 2020