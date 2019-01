Dedos mordidos en el juego de Golden Knights-Predators

Después de una acusación del defensa de Nashville, P.K. Subban alegando que el delantero de Las Vegas, Pierre-Edouard Bellemare, le mordió un dedo durante un juego de hockey de la NFL la noche anterior, un cartel que se burla del incidente se muestra en la esquina de E. Tropicana Avenue y Swenson Street en Las Vegas, el jueves 24 de enero. 2019. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El defensa de los Nashville Predators, P.K. Subban (76), agarra al centro de los Golden Knights, Pierre-Edouard Bellemare (41), durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 23 de enero de 2019. (Chase Stevens / Las Vegas Review - Diario) @csstevensphoto

El defensa de los Nashville Predators, P.K. Subban (76), trata de pelear con Pierre-Edouard Bellemare (41)de los Caballeros Dorados y Ryan Reaves (75) durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 23 de enero de 2019. (Persecución Stevens / Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El defensa de los Nashville Predators, P.K. Subban (76), reacciona después de comenzar una pelea con los Caballeros Dorados durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 23 de enero de 2019. (Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal) @ csstevensphoto

El juego de los Golden Knights contra los Predators de Nashville se convirtió en una versión de hockey del video viral “Charlie me mordió el dedo” el miércoles.

El defensa de los Predators, P.K. Subban, se enredó con el centro de los Caballeros, Pierre-Edouard Bellemare, frente a la portería de Nashville con 27 segundos restantes en el segundo período y salió reclamando que su mano derecha había sido mordida.

Bellemare estaba encorvado y Subban tenía su brazo alrededor del cuello y la boca de Bellemare. Subban intentó levantarlo, pero el delantero francés negó haberlo mordido.

“Obviamente, cuando puso su mano allí, me quitó el protector bucal y trató de levantarme, así que sentí los dientes”, detalló Bellemare luego de la derrota 2 a 1 de los Caballeros. “Comenzó a gritar ‘Lo mordí, lo mordí’, quiero decir, si te metes la mano por completo en la boca y te levantas, sentirás los dientes”.

Ladies and gentlemen, we might have a bite. pic.twitter.com/o2pD4kw783 — Ryan Quigley (@RP_Quigs) January 24, 2019

The plot thickens. Did Bellemare bite, or did Subban give him the old fish hook? Bellemare appears to think it was the latter. pic.twitter.com/dRz19qlwgv — Ryan Quigley (@RP_Quigs) January 24, 2019

Ryan Reaves on the dustup with PK Subban late in the second period: "I don't really know what started it. I just saw (Subban) coming at (Bellemare) with his gloves off and I wasn't going to let that happen." — Adam Hill (@AdamHillLVRJ) January 24, 2019

Las tensiones aumentaron después del incidente cuando Subban, después de sacudir su mano derecha, regresó y comenzó a hablar con Bellemare. El alero de los Caballeros, Ryan Reaves, patinó hacia Subban para proteger a su compañero de equipo y fue atrapado en el cristal por un oficial.

Subban y Reaves recibieron penas de conducta antideportiva por el incidente, y también se le otorgó a Subban una falta menor.

“Me mordió, mi dedo estaba sangrando”, reclamó Subban. “Todo lo que traté de hacer fue agarrarlo, lo agarré por la cabeza para levantarlo y él me mordió, eso es todo, no sé qué decir, no sé cómo salgo de allí con cuatro minutos de penales”.

Bellemare, quien parecía tener cortes en el labio después del juego, dijo que apreciaba que su compañero lo defendiera. Reaves acaba de decir que quería que Subban “dejara de darle la mano”.

“Creo que es un compañero de equipo defendiendo a otro”, comentó el entrenador asistente de los Caballeros, Mike Kelly. “Creo que es algo bueno”.

Las comparaciones de videos virales continuaron el jueves cuando apareció una cartelera en East Tropicana Avenue y Swenson Street con una foto de Subban y la leyenda “BELLEMARE me mordió el dedo … ¡y realmente DOLIÓ!”, Una referencia al video “Charlie me mordió el dedo”.

Sin embargo, las protestas reales e imaginarias de Subban no están ayudando a su causa. El Departamento de Seguridad de Jugadores de la NHL no emitirá castigos adicionales por el incidente, anunciado por un portavoz de la liga.

“Para mí, si fuera algo más que eso, probablemente no habría reaccionado como lo hice”, detalló Subban. “Cuando alguien te está mordiendo el dedo, no lo sé, es completamente inesperado”.

