Los Raiders consiguieron la elección perfecta de primera ronda en el Draft de la NFL

El mundo de la NFL descendió en Las Vegas para organizar una de las mayores fiestas anuales de la liga con su draft.

Pero, ¿qué ocurre cuando no fuiste parte central de la primera ronda en tu propia ciudad? ¿Como cuando la mayor presencia que ofreciste fue que tu quarterback y tu ala cerrada formaran parte de la ceremonia de apertura?

Um, ¿añadiste un potencial receptor del Salón de la Fama para mostrarlo?

Los Raiders no tienen selección en la primera ni (por ahora) la segunda ronda después de intercambiar ambas con Green Bay por el receptor abierto estrella Davante Adams en marzo.

Traducción: Cualquier selección que los Raiders pudieran hacer con las selecciones que ahora son de los Packers probablemente con el tiempo no se compararán con lo que Adams aporta en términos de habilidad.

No hay garantías a la hora del draft. Adams hace tiempo que demostró la suya.

“Un trabajador”

“Davante es un trabajador, y viene con el propósito de mejorar cada día”, dijo recientemente el gerente general de los Raiders, Dave Ziegler. “Y así, él es una persona dispuesta. Para él, esto es algo que le encanta hacer, pero esto es un negocio para él y un trabajo que se toma muy en serio. Y llega con ese enfoque.

“Quiero decir, este tipo viene enfocado en ganar y mejorar individualmente. Y es un enfoque que es realmente bueno que lo vean nuestros jugadores jóvenes”.

La primera ronda comenzó el jueves por la noche, y todo estaba tranquilo en el frente de los Raiders en la sede del equipo en Henderson. Si se quedan quietos y no cambian su primera selección, los Raiders seleccionarán en el No. 86 en general en la tercera ronda el viernes.

Green Bay, por si les interesa, eligió al linebacker de Georgia Quay Walker con la selección de primera ronda obtenida de los Raiders en el acuerdo por Adams. Todos los mejores receptores del draft habían sido seleccionados para entonces. De nuevo, las cosas funcionaron para los Raiders a lo grande.

“Hablamos de eso en la elección No. 22 (que los Raiders cedieron por Adams)”, dijo el entrenador Josh McDaniels. “Tomamos esa decisión, y estamos muy contentos con ella … La (primera ronda) fue como esperábamos. Era bastante obvio cómo cayó el tablero. Una noche bastante tranquila para nosotros. (El viernes) será un poco más emocionante”.

Si los Raiders hubieran tenido una selección en el sitio 22, ¿a quién habrían seleccionado?

McDaniels: “Davante Adams.”

Ofensiva explosiva

Más que cualquier otra cosa, el intercambio de esas selecciones del draft tan elevadas por Adams señaló el deseo de Ziegler y McDaniels de ganar ahora. El talento de élite cuesta mucho. Fue la decisión correcta, y más. Necesitaban dar un golpe de efecto. Fue enorme.

Un movimiento en el que aparentemente estaban interesados según los rumores de esta semana era el intercambio del ala cerrada Darren Waller, tal vez a los Packers.

Waller cumplirá 30 años en septiembre y le quedan dos años de un contrato (muy) favorable al equipo. Y, sin embargo, ni siquiera estoy seguro de que los Raiders pudieran haber recibido un No. 1 a cambio. No estaba destinado a ser de todos modos. Al menos no en este draft.

“(Waller) es un Raider y será un Raider”, dijo McDaniels.

Todo indica que el entrenador cree que la suya puede ser una ofensiva explosiva liderada por el mariscal de campo Derek Carr. Yo no está seguro de McDaniels quiera todavía meterse con cualquiera de esas armas que pudieran reflejarse en uno de los juegos de pase más peligrosos de la liga. Sabiendo, por supuesto, que es el nombre principal.

“(Adams) está muy logrado,” dijo Ziegler. “Ha sido muy productivo en su carrera. Hay una razón para todas esas cosas, y verá eso en su enfoque día a día”.

Él bien valió la pena las selecciones del draft involucradas.

Y quién sabe. Aún se avecina la segunda ronda el viernes en la que los Raiders pudieran negociar antes de lo que está programado para tener su selección inicial.

A pesar de que tuvieron una selección de primera ronda todo el tiempo.

Ed Graney es ganador del Premio Sigma Delta Chi por su columna deportiva y puede ser contactado en egraney@reviewjournal.com. Se le puede escuchar en “The Press Box,” ESPN Radio 100.9 FM y 1100 AM, de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Sigue a @edgraney en Twitter.