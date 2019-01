Derrota Golden Knights a Coyotes 5-1 para obtener su tercera victoria consecutiva

El centro de los Golden Knights de Las Vegas Paul Stastny (26) celebra su gol contra los Coyotes de Arizona con el centro Brandon Pirri (73) y el ala derecha Alex Tuch (89) como portero de los Coyotes Darcy Kuemper (35) y el defensa Oliver Coyotes Oliver Ekman-Larsson (23) para el disco durante el primer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona (Foto de AP / Ross D. Franklin)

El ala derecha de los Coyotes de Arizona, Richard Panik (14) patina alrededor del ala derecha de los Golden Knights de Las Vegas, Reilly Smith (19) y el defensa de los Coyotes, Ilya Lyubushkin, a la derecha, para llegar al disco durante el primer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018. , en Glendale, Ariz. (Foto AP / Ross D. Franklin)

Oliver Ekman-Larsson (23), defensor de los Coyotes de Arizona, intenta mantener el puck alejado del centro Jonathan Marchessault (81) de los Golden Knights de Vegas, mientras Derek Stepan, segundo de la izquierda, y el portero de los Coyotes Darcy Kuemper (35) observan durante el primer período. de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona (Foto de AP / Ross D. Franklin)

El centro de los Golden Knights de Las Vegas Paul Stastny (26) choca con el portero Darcy Kuemper (35) de los Coyotes de Arizona durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Golden Knights derrotaron a los Coyotes 5-1 . (Foto AP / Ross D. Franklin)

Marc-Andre Fleury (29), portero de los Golden Knights de Vegas, celebra una victoria contra los Coyotes de Arizona con el defensa Brad Hunt (77), el ala derecha Ryan Reaves (75) y el defensa Deryk Engelland (5) cuando el tiempo expira en el tercer período de una NHL. partido de hockey el domingo, 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Caballeros de Oro derrotaron a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El centro Brandon Pirri (73) de los Golden Knights de Vegas sobrepasa al centro Nick Cousins de los Coyotes de Arizona, a la izquierda, durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Golden Knights derrotaron a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El centro Brandon Pirri (73) de los Golden Knights de Vegas marca un gol contra el portero Darcy Kuemper (35) de Arizona Coyotes durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Caballeros de Oro derrotaron a los Coyotes 5 -1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El centro Cody Eakin (21) de los Golden Knights de Vegas envía el disco al centro Nick Schmaltz (8) de los Coyotes de Arizona, al centro Alex Galchenyuk (17) y al portero Darcy Kuemper, de vuelta a la izquierda, para un gol durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo. 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Caballeros de Oro derrotaron a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El portero de los Golden Knights de Vegas Marc-Andre Fleury (29) ataja un disparo del ala derecha de los Coyotes de Arizona Conor Garland (83) durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Golden Knights derrotó a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El arquero de Arizona Coyotes, Darcy Kuemper (35), entrega un gol a Vegas Golden Knights Ryan Carpenter como centro de Golden Knights Cody Eakin (21) observa durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Caballeros de Oro derrotaron a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El centro de los Golden Knights de Vegas, Cody Eakin (21) celebra su gol contra el portero de los Coyotes de Arizona, Darcy Kuemper (35), con el defensa de los Golden Knights Nick Holden (22), el ala izquierda William Carrier (28), el defensa Brad Hunt (77) y el centro Ryan Carpenter , durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo, 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Los Caballeros de Oro derrotaron a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

El ala derecha de los Coyotes de Arizona, Christian Fischer (36), atrapa el disco con su bastón cuando el defensa Brad Hunt (77) de Vegas Golden Knights se cierra durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Arizona. Golden Knights derrotó a los Coyotes 5-1. (Foto AP / Ross D. Franklin)

Reilly Smith (19), ala derecha de Vegas Golden Knights, marca un gol contra el portero Darcy Kuemper (35) de Arizona Coyotes durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL el domingo 30 de diciembre de 2018, en Glendale, Ariz. (Foto AP / Ross D . Franklin)

GLENDALE, Ariz. – No es frecuente que un entrenador describa una victoria por 5-1 como “cerrada”, pero eso es exactamente lo que Gerard Gallant hizo el domingo en las entrañas de Gila River Arena.

Él no estaba equivocado.

Los Knights entraron en el tercer período defendiendo una ventaja de 2-1 contra los Coyotes de Arizona, pero unas pocas penalizaciones oportunas y los goles finales llevaron al equipo a un reto que los llevó a un empate por la mayor cantidad de puntos en la Conferencia Oeste.

“Terminamos realmente fuertes”, dijo el delantero Brandon Pirri. “Nuestro PK hizo un trabajo fantástico”.

Pirri fue uno de los tres Caballeros que anotaron en el tercero, junto con Cody Eakin y Ryan Carpenter. El equipo comenzó el período con un hombre por el menor de Jonathan Marchessault, pero consiguió una de sus cinco muertes en seis intentos.

Luego, tres minutos después de que Marchessault abandonara el área, Eakin recibió un pase de Carpenter y envió un revés en la red. El puck se escurrió por el pliegue, pero no cruzó la línea roja hasta que Eakin lo siguió y se puso 3-1 con 15:39 para jugar.

“Comenzaron el tercer período con un juego de poder, y nuestro PK hizo un gran trabajo matándolo”, dijo Gallant. “Ese tercer objetivo es un gran objetivo para nosotros, obviamente, para nuestra confianza. Me gustó la forma en que jugamos toda la noche. No solo en el tercer período, sino que me gustó la forma en que jugamos toda la noche “.

No mucho después del gol de Eakin, Pirri anotó cuando el defensa Brayden McNabb le dio una escapada con un pase largo. El quinto gol de Pirri en seis partidos esta temporada se produjo un día después de que se le impidió la hoja de anotaciones por primera vez en su carrera de los Caballeros el sábado ante Los Angeles Kings, e hizo el marcador 4-1 con 13:02 por jugar.

“Nuestro equipo hace la transición muy bien, así que las seis D pueden hacer eso”, dijo Pirri. “Tenía aplomo. Miró hacia arriba en la pared, que es el juego seguro, y luego vio que tenía algo de tiempo y me encontró yendo hacia el otro lado. Es muy divertido jugar aquí porque todos contribuyen “.

Carpenter agregó un gol más para los Caballeros en el tercero cuando anotó de manera abreviada con 8:16 por jugarse. El arrebato ofensivo fue más que suficiente para que el portero Marc-Andre Fleury, quien hizo 29 salvamentos, logre su 22ª victoria, líder de la liga.

“Jugamos duro. Jugamos rápido Estábamos bien en el forecheck. Estuvimos bien con el puck ”, dijo Marchessault. “No tuvimos muchos errores, y Flower era Flower”.

Ambos equipos fueron lentos al inicio después de jugar el sábado. Los Knights golpearon primero cuando el centro Paul Stastny anotó 3:35 en el juego, justo después de que los Coyotes mataran un penal y el delantero Reilly Smith puso al equipo 2-0 con 3:57 por jugar en el segundo período.

Arizona regresó al juego, gracias a las penalizaciones, ya que el chequeo de Alex Tuch y el recorte de Stastny le dieron a los Coyotes una ventaja de 5 contra 3. Alex Galchenyuk tardó nueve segundos en capitalizar y reducir el déficit de su equipo a 2-1 con 3:03 por jugar en el segundo.

La penalización de los Knights eliminó el resto de la penalización de Stastny y luego la de Marchessault, que se produjo 45 segundos antes del segundo intermedio.

“Creo que la clave fue al final del segundo período cuando tuvimos que matar esas penas”, dijo Gallant. “Anotaron en el 5-en-3, pero pensé que nuestro PK hizo un gran trabajo”.

La victoria le da a los Knights 50 puntos, empatando a Calgary por primera vez en la División del Pacífico y igualando a las Llamas y Winnipeg por las mejores en la conferencia.

“Tuvimos la oportunidad de regresar y lo hicimos”, dijo Marchessault sobre la reciente carrera de los Knights después de comenzar el 9-12-1. “Hicimos mucho trabajo para volver allí, pero tenemos que seguir adelante. Queda mucho hockey “.

