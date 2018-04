Deryk Engelland de los Knights hacia el premio de liderazgo de la NHL

abril 25, 2018 - 11:44 am

Deryk Engelland (5) de Los Vegas Golden Knights, habla ante un juego de hockey de la NHL entre los Vegas Golden Knights y los Coyotes de Arizona en la Arena T-Mobile en Las Vegas el martes 10 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de Las Vegas Golden Knights (5) juega contra los San José Sharks durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL el jueves 22 de marzo de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

El defensor de Golden Knights: Deryk Engelland (5) controla el disco durante el tercer período del 2do Juego de una serie de playoffs de primera ronda de hockey de la NHL entre los Golden Knights y Los Angeles Kings en la Arena T-Mobile en Las Vegas, el viernes 13 de abril. 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El gerente general de los Golden Knights, George McPhee, desde la izquierda, el propietario del equipo: Bill Foley y el defensa Deryk Engelland (5) miran mientras se alza una pancarta en honor a las víctimas del tiroteo del 1 de octubre antes del inicio de un juego de hockey NHL entre los Golden Knights y los San José Sharks en la Arena T-Mobile en Las Vegas el sábado, 31 de marzo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El defensa de Vegas Golden Knights Deryk Engelland, izquierda, firma la camiseta de Tristen Sterbens, de 6 años, mientras que su padrastro, Mike Foskaris, lo abraza durante la primera fiesta de los fanáticos del equipo en la experiencia de Fremont Street en el centro de Las Vegas el domingo 14 de enero. 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El liderazgo de Deryk Engelland dentro y fuera del hielo esta temporada para los Golden Knights fue notado por la NHL.

El defensor de 36 años fue nominado el lunes para el Trofeo Rey Clancy Memorial, que va al jugador que mejor ejemplifica las cualidades de liderazgo dentro y fuera del hielo. El martes, Engelland fue uno de los tres finalistas del Premio de Liderazgo de la NHL Mark Messier que se otorga al jugador que ejemplifica grandes cualidades de liderazgo para su equipo dentro y fuera del hielo durante la temporada regular.

“Es un gran honor para mí”, admitió Engelland. “Lo mismo (para el Clancy). Hay muchos buenos jugadores en esa lista, y me siento honrado de ser parte de ella”.

Golden Knights defenseman Deryk Engelland named a finalist for the Mark Messier NHL Leadership Award. #VegasBorn pic.twitter.com/l4rK7eMnqJ — David Schoen 📰🗞🏒 (@DavidSchoenLVRJ) April 24, 2018



El discurso de Engelland “We are Vegas Strong” durante las ceremonias previas al juego que honraron a las víctimas del tiroteo del 1 de octubre antes del primer partido de los Knights el 10 de octubre ha sido bien documentado. Pero también tuvo un buen año de carrera en el hielo con los Caballeros con cinco goles y 23 puntos.

Your browser does not support iframes.

“Lo hace extra especial”, mencionó sobre haber tenido su mejor temporada mientras jugaba en Las Vegas.

Junto a Engelland como finalistas del Messier están Wayne Simmonds de Filadelfia y Blake Wheeler de Winnipeg. Los ganadores tanto del Trofeo Messier como de Clancy serán anunciados en el NHL Awards Show el 20 de junio en el Hard Rock Hotel.

Los Knights en el Top-10 de las Audiencias de TV

Las clasificaciones anuales de la televisión local de NHL están fuera y los Caballeros estaban en el Top 10.

Según Sports Business Daily, la calificación televisiva local promedio de los Knights en su temporada inaugural en AT&T SportsNet Rocky Mountain fue de 1.87 televidentes, ubicándolos en el puesto número 9. Las calificaciones son de 22 de los 23 mercados de la NHL de EE.UU. (Carolina no fue incluida).

La calificación podría haberse visto afectada por las emisiones en bares locales y centros de deportes, que no se cuentan en la audiencia. Solo las casas privadas se usan para compilar los números. Además, los clientes de DISH de Las Vegas no pudieron ver los juegos porque el proveedor de satélite no llegó a un acuerdo de transmisión con AT&T.

Según la fórmula de Nielsen Research, cada punto vale 75 mil 740 hogares y las calificaciones se derivan de los primeros cinco minutos del juego. Los juegos fueron vistos por un promedio de poco más de 146 mil hogares.

“Estamos complacidos con las clasificaciones de televisión en general durante nuestra temporada inaugural y esperamos construir este fuerte primer año en las próximas temporadas”, anunció el presidente de los Knights, Kerry Bubolz. “Las clasificaciones que hemos acumulado para nuestros juegos de postemporada han sido sobresalientes y estamos entusiasmados con el impulso que hemos visto allí.

“Nuestros colegas de AT&T SportsNet han sido excelentes socios. Tenemos uno de los territorios de distribución de televisión más grandes en todos los deportes y continuaremos haciendo crecer nuestra base de admiradores y atrayendo a esos fanáticos en Las Vegas y en toda nuestra área de transmisión”.

Las calificaciones locales de los Caballeros para la primera ronda de los playoffs fueron de 5.4 para el 1er Juego, de 6.3 para el 2do Juego, de 6.9 para el 3ro y de 7.1 para el 4to.

Los Pittsburgh Penguins tuvieron la calificación más alta del mercado local de temporada regular entre los clubes con sede en los EE.UU., un 5.81, seguido por Los Buffalo Sabres en 4.62 y St. Louis Blues en 3.93. Los mercados con calificaciones más bajas fueron Anaheim (0.24 por ciento), Florida (0.27 por ciento) y Arizona (0.35 por ciento).

Goucher Sigue Trabajando

A pesar de que la cobertura de AT&T SportsNet Rocky Mountain de los Knights ha finalizado para la temporada, Dave Goucher, el locutor play-by-play del equipo de televisión, todavía está trabajando.

En un agradable toque de ironía, Goucher hablará el miércoles en el 7mo Juego de la serie de la primera ronda de los Maple Leafs de Boston Bruins-Toronto para Westwood One Radio. Goucher fue la voz radiofónica de los Bruins desde 2000 hasta 2017 y también trabajó para Westwood One en 2016, convocando a la final de la Conferencia Oeste.