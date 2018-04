Descansarán mucho los Golden Knights antes de enfrentarse a San José

abril 19, 2018 - 10:48 am

El portero de los Golden Knights: Marc-Andre Fleury (29), cae al hielo mientras el defensa Jon Merrill (15) acelera el disco mientras que el ala derecha de los Angeles Kings Dustin Brown (23) mira durante el primer periodo del 4to Juego de la NHL -Una serie de playoffs en el Centor Staples de Los Ángeles el martes 17 de abril de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Golden Knights dejó al ala Pierre-Edouard Bellemare (41), el derecho de cinco altos Alex Tuch (89) después de derrotar a Los Angeles Kings 1 a 0 en el 4to Juego de una serie de playoffs de primera ronda de la NHL en el Centro Staples en Los Angeles el Martes, 17 de abril de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Cuando los Caballeros Dorados tuvieron su semana de descanso obligatoria en enero, varios jugadores pasaron su tiempo de descanso en Cabo San Lucas.

Eso no sucederá en este descanso.

“Esto no es como la semana de descanso donde tienen cinco días libres y no están patinando y no están entrenando”, aseguró el gerente general: George McPhee, el miércoles en la Arena City National. “No iremos a México”.

Recién salidos de una barrida de cuatro juegos en Los Ángeles, los Caballeros jugarán contra los San Jose Sharks en la segunda ronda.

San José barrió a los Anaheim Ducks, ganando el 4to Juego el miércoles por la noche 2 a 1.

Los Caballeros deben esperar a que termine la serie restante de la primera ronda antes de que puedan comenzar sus semifinales de la Conferencia Oeste contra San José y podrían estar libres por otra semana.

Tres series de la Conferencia del Este y la serie Minnesota-Winnipeg, que está 3 a 1 a favor de Winnipeg, tienen el 7mo Juego programado para el 25 de abril.

“Personalmente, creo que esto será bueno para nosotros”, comentó McPhee. “Finalmente nos estamos recuperando por primera vez en lo que parecen seis meses. Así que estamos llegando. … Vamos a practicar, entrenar y trabajar en nuestra estructura, sistemas y todo”.

Los Caballeros casi están en plena forma, con el defensa Luca Sbisa como el único jugador no disponible. El equipo se retiró el miércoles, y durante su disponibilidad de medios, McPhee reveló que varios jugadores combatieron lesiones en el último mes de la temporada.

“Fuimos golpeados mucho más de lo que nadie sabrá”, afirmó. “Estuvimos muy delgados en la recta final”.

Los Knights recibieron la clasificación de nivel mundial de Marc-Andre Fleury para ganar cuatro juegos de un gol contra los Kings y resistieron los golpes físicos de Los Angeles gracias a su profundidad.

El entrenador Gerard Gallant optó por el veloz William Carrier en la cuarta línea sobre el ejecutor Ryan Reaves, y Carrier marcó el tono en el 1er Juego con 10 hits.

El delantero: David Perron, regresó después de perderse los últimos seis juegos de la temporada regular junto con los juegos 1 y 2 contra Los Angeles.

“En esta época del año, los hombres están destrozados, como saben en nuestro equipo”, declaró Gallant después de la victoria por 1 a 0 del martes para cerrar a los Kings. “Estamos recuperando a los muchachos y están a punto de regresar. Entonces, creo que el despido no nos perjudica.

“Tendremos algo de tiempo para prepararnos y descansar un poco. Como dije, en esta época del año, los muchachos se preparan para jugar y estarán batallando”.

Los Caballeros manejaron sus descansos de horario extendido bien durante la temporada regular.

Ganaron cuatro consecutivos después del receso de vacaciones como parte de su racha de ocho victorias consecutivas. Después de la semana de descanso y el viaje a México, los Caballeros perdieron dos partidos seguidos antes de recuperarse para ganar los siguientes cuatro.

Y tuvieron marca de 4 a 2 en la carretera al salir del receso del Juego de Estrellas a fines de enero.

“Tenemos que mirar el próximo juego y poder cobrar el resto que vamos a tener aquí y estar listos cuando la segunda ronda comience”, anunció el alero: Jonathan Marchessault el martes. “El descanso siempre es bueno, especialmente en esta época del año, unos días libres serán buenos para nosotros mentalmente y podremos tener buenas prácticas”.