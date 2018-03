Dueño de casino de Las Vegas gana $16 mil en las apuestas de la NCAA

Derek Stevens, propietario del hotel-casino D Las Vegas, discute la apertura de las líneas durante una transmisión en vivo que cubre el Torneo NCCA en Vegas Stats & Information Network el domingo 12 de marzo de 2017, en el hotel casino South Point, en Las Vegas . Stevens apostó en los 32 juegos de la ronda de apertura, por un total de $350 mil. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Derek Stevens, CEO y propietario de D Las Vegas, en el Long Bar en D Las Vegas el jueves 15 de febrero de 2018. El hotel-casino ahora acepta Bitcoin en algunos de sus restaurantes, tiendas de regalos y mostradores de hoteles. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

A medida que los últimos tiros fallaban en las dos primeras rondas del Torneo de la NCAA, la fortuna del propietario de los casinos de Las Vegas: Derek Stevens, se disparó.

Stevens, propietario de D Las Vegas y Golden Gate, apostó un total de $363 mil en las primeras 32 líneas publicadas en el torneo durante un show de Selección en vivo el domingo en VSiN.com con el locutor Brent Musburger.

Stevens apostó $11 mil para ganar $10 mil en cada juego en sus aplicaciones móviles en los libros de deportes de South Point y Golden Nugget. Inadvertidamente se llevó a Loyola-Chicago dos veces, pero el error resultó rentable ya que ganó $20 mil cuando los Ramblers derrotaron a Miami 64 a 62 el jueves como dos de medio punto por el largo triple de Donte Ingram justo antes del timbre.

“Fue un poco loco”, destacó Stevens. “Pero eso es lo mejor del March Madness”.

La emocionante victoria ayudó a Stevens a ganar $16 mil luego de terminar 17-14-2 ATS en sus apuestas (contando a Loyola dos veces). Esa fue una gran mejora con respecto a su primera competencia de torneos de la NCAA Tournament en 2017, cuando perdió $109 mil después de ir 10-19-3.

“Pensé que no podía hacer nada peor”, expresó Stevens.

El Hombre del Millón de Michigan

La fortuna también favoreció a Stevens el sábado, cuando el potente triple de Jordan Poole al sonar, le dio a Michigan una dramática victoria de 64 a 63 sobre Houston. El tiro improbable mantuvo viva la apuesta de futuro de $25 mil de Stevens con los Wolverines con una probabilidad de 40 a 1 que pagará un millón de dólares si Michigan gana todo.

“Nunca había visto rugir a una multitud como lo hicieron después de ese tiro”, declaró. “Fue una jugada ridícula”.

Stevens, un graduado de Michigan, apostó los futuros el 3 de marzo en el libro deportivo del Golden Nugget. Tilman Fertitta es dueño del Golden Nugget, al igual que los Houston Rockets.

“Es genial que otro dueño de un casino del centro de Las Vegas esté dispuesto a tomar la acción”, dijo Stevens. “Lo mejor para mí es que Tilman y yo nos mandamos un mensaje de texto y reventamos mucho”.

Fertitta twitteó a Stevens el domingo que está tratando de convencerlo “porque derrotaste a mi equipo @UHCougarMBK con un disparo milagroso. ¡Buena suerte! Pero, no quiero otra pérdida y me ganaste de un millón”.

Pulling for you because you beat my @UHCougarMBK team with a miracle shot. Good luck! But, I don’t want another loss and you beat me out of a million. #MarchMadness #Sweet16 https://t.co/tFHwa0TFcq — Tilman Fertitta (@TilmanJFertitta) March 18, 2018

Los Wolverines son los favoritos de 2½ puntos sobre Texas A & M del jueves.

“Es un enfrentamiento difícil”, destacó Stevens. “Todavía nos quedan cuatro juegos largos por jugar. No quiero tener mis patines delante de mí”.

$3 mil 294 para ganar $39.60

En caso de que se lo haya perdido, dos apostadores de William Hill apostaron un total de $3 mil 294 para ganar $39.60 y perder. Uno apostó $2 mil para ganar $26.65 en Cincinnati en la línea de dinero en juego el domingo y otro apostando mil 294 dólares para ganar $12.95 con Virginia en la línea de dinero.

$40 para ganar $7 mil 280

Por otro lado, un apostador de William Hill bateó un parlay de dos equipos de $40 dólares en Maryland-Condado de Baltimore y Marshall el viernes que cobró $7 mil 280.

Underdogs abajo y abajo

Los Underdogs pasaron 7 a 1 ATS el domingo para terminar 24-22-1 ATS (UNR-Texas fue una escogida) en las primeras dos rondas del Torneo de la NCAA. Unders terminó 28 a 20.

En una tendencia para recordar para 2019, los Unders de la primera mitad terminaron 24 a 12 en la primera ronda, incluidos los primeros cuatro juegos.

Concurso Westgate

Tres participantes obtuvieron 20-8 ATS en el Hoops Madness Challenge inaugural de Westgate, que cubrió 28 juegos de primera ronda el jueves y el viernes y contó con un campo de 161 participantes que pagaron $100 cada uno. El desempate fue el total de puntos anotados en la victoria de Florida State 67-54 sobre Missouri. El ganador tuvo 135 puntos y ganó $8 mil. El segundo lugar valió $4 mil 800 y el tercero $3 mil 200. Siete concursantes fueron 19 a 9.