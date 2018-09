Dueño de Las Vegas Lights FC habla sobre la actualidad del equipo

Brett Lashbrook, propietario de Las Vegas Lights FC. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo - Archivo.

Isidro Sánchez, entrenador de Las Vegas Lights FC. Foto Frank Alejandre / El Tiempo - Archivo.

Muchos aficionados han manifestado estar contentos con el hecho de que se abriera una oportunidad al fútbol soccer en la ciudad, agradeciendo los buenos encuentros, “yo estoy muy agradecido con todos, ¿sale?, agradecido con todos”, declaró José Luis Sánchez Solá, al dar a conocer su intención de abandonar el equipo local, luego de los desastrosos resultados que tuvieron con cinco derrotas consecutivas.

En una entrevista exclusiva, concedida a El Tiempo, el propietario y CEO de Las Vegas Lights FC, Brett Lashbrook, confirmó la salida del ahora ex-director técnico.

“La decisión de abandonar el equipo fue de común acuerdo, yo de verdad aprecio mucho todo el trabajo que ‘Chelís’ hizo con nosotros. Él entendió la magnitud de este proyecto desde el principio; de traer la primera franquicia de un equipo profesional a esta maravillosa y espectacular ciudad, como lo es Las Vegas, juntos abrazamos esta idea y, desde el primer momento en que hablamos, me di cuenta de que ‘Chelís’ entendió lo especial que era este equipo”, manifestó Lashbrook.

El propietario no quiso hablar por él, o poner palabras en su boca; pero reconoció que es una persona con mucho talento, los resultados no estaban siendo lo que el estratega se propuso al iniciar la temporada, estaba muy decepcionado de la manera que estaban perdiendo en la cancha. “Pero como se lo dije a él y se lo digo a los aficionados, nosotros no nos vamos a detener, estamos construyendo un gran club de fútbol, tenemos grandes aspiraciones, las que corresponden a una gran ciudad como ésta. Las Vegas merece tener un equipo ganador en la liga de fútbol soccer”, destacó Lashbrook.

Le agradeció a ‘Chelís’ por todo lo que hizo para empezar a rodar el balón en el Cashman Field, por el impulso que les dio para arrancar una temporada, en una liga de alta competencia.

“Isidro Sánchez será el entrenador hasta el término de la temporada, luego de una evaluación hablaremos de los siguientes pasos”, puntualizó.

Muchos aficionados en el Cashman Field, algunos de ellos, agrupados en la porra Luz y Fuerza, pedían en la derrota de Las Vegas Lights FC ante Portland Timbers 2, la salida de los Sánchez. “Isidro está consciente de eso, tiene una personalidad diferente a la de su papá, tiene una gran oportunidad de establecer su sello distintivo en el equipo. Entiendo que Isidro se encuentra en una situación muy incómoda, ‘Chelís’ es su padre y bueno, él es inteligente y sabe tomar buenas decisiones, estoy emocionado y espero pronto ver su desempeño al frente de Las Vegas Lights FC”, detalló.

Isidro Sánchez ya había dirigido al equipo en ausencia del ‘Chelís’, fueron ocho juegos de suspensión y un castigo por otros tres, lo que permitió al joven desarrollar y decidir alineaciones, “creo que está listo para terminar de manera positiva la temporada”, puntualizó, agregando sobre la reacción de los jugadores del plantel al recibir la noticia que, “no puedo hablar por ellos, pero todos han mostrado comprensión a la decisión. Ellos saben que no han tenido un buen desempeño. Los resultados obligan a cambios urgentes, conversamos en el vestidor de que necesitamos más que construir un equipo, necesitamos jugar con pasión para que la afición se muestre en el estadio, que nos apoye, eso lo tiene claro, incluso los jugadores que no tienen mucha experiencia”.

Todas las cosas que han realizado para promover al equipo, desde los patrocinadores, hasta arrojar cinco mil dólares desde un helicóptero han sido con la intención de ser diferentes. De tener un impacto distinto en la afición. “El trabajo de equipo es fundamental. Me agrada ver el optimismo de la afición, es la primera vez que tenemos un equipo profesional y espero que nos quedemos aquí para siempre”, terminó diciendo Brett Lashbrook.