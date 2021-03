Dylan Coghlan logra histórico “hat trick” para los Golden Knights

Dylan Coghlan (52), de los Vegas Golden Knights, sonríe con su compañero Shea Theodore (27) después de que Coghlan anotara un gol durante el tercer periodo del partido de hockey de la NHL del equipo contra los Minnesota Wild el miércoles, 10 de marzo de 2021, en St. Minnesota ganó 4-3. (AP Photo/Stacy Bengs)

La foto del “primer gol” es un rito de iniciación en la NHL.

Es una tradición en la que participan casi todos los jugadores. Anotan un gol, posan con el puck, sonríen. Los Golden Knights no lo habían hecho esta temporada hasta el miércoles en Xcel Energy Center de St. Paul, Minnesota.

El defensa novato Dylan Coghlan fue el sonriente participante. Pero en lugar de sostener un puck, sostuvo tres.

Three goals that @dylancoghlan15 will never forget 🎩 pic.twitter.com/zpRccKGDUt — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 11, 2021

El primer gol de Coghlan en la NHL llevó a otro, y luego a otro, registrando un triplete (o hat trick) en la derrota de los Knights por 4-3 ante los Minnesota Wild. El resultado empañó la experiencia, pero sigue siendo un momento que recordará siempre.

“Es agradable lograr el primero”, comentó Coghlan, que jugaba su 12º partido. “Definitivamente he tenido algunas oportunidades de anotar este año y no las capitalicé. Fue por los nervios o un mal rebote. Fue agradable anotar por fin uno y conseguir dos más fue impresionante”.

El hat trick de Coghlan fue el primero en la historia de los Knights para un defensor. Fue el séptimo del equipo en la temporada regular y el octavo en general.

El hecho de que fueran los tres primeros goles de Coghlan también lo hizo histórico.

El jugador de 23 años es el tercer defensa en la historia de la liga que marca sus tres primeros goles en el mismo partido. Uli Hiemer, de Nueva Jersey, lo hizo el 31 de octubre de 1984, y Joe Hall, de Montreal, el 21 de enero de 1918.

Dylan Coghlan (@GoldenKnights) became the third defenseman in NHL history to score his first three career goals in the same game. The others: Uli Hiemer (Oct. 31, 1984 w/ NJD)

Joe Hall (Jan. 21, 1918 w/ MTL)#NHLStats pic.twitter.com/AnUYI3GcZB — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 11, 2021

Coghlan es también el undécimo jugador en los últimos 30 años que marca sus tres primeros goles en el mismo partido. El novato de Chicago Pius Suter fue el último en hacerlo el 24 de enero.

“Por su forma de jugar, va a anotar goles”, comentó el capitán de los Knights, Mark Stone, sobre Coghlan. “Es un jugador demasiado bueno”.

Dylan Coghlan became the 11th player in the last 30 years, and second in 2020-21, to score each of his first three NHL goals in the same game. #NHLStats pic.twitter.com/ftPNOt2uqg — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 11, 2021

El desempeño también fue histórico para el propio Coghlan. El jugador no reclutado dijo que la última vez que anotó un triplete fue probablemente cuando tenía 10 años. Ahora, después de hacerlo al más alto nivel, está empatado con Shea Theodore en el liderato de goles de los Knights entre los defensores.

“Tiene la capacidad de crear ofensiva allí atrás”, dijo el entrenador Pete DeBoer. “Lo ha hecho toda su vida. Creo que entró e hizo un gran trabajo. Me alegro mucho por él. Me hubiera gustado que recordara su primer hat trick en la NHL con una victoria. Estoy seguro de que lo hubiera disfrutado un poco más”.

Aquí hay tres puntos de interés de la pérdida:

1. El debut de Thompson

El miércoles también fue una noche especial para Logan Thompson.

El jugador de 24 años debutó en la NHL a los 8:21 minutos del tercer periodo para que Marc-André Fleury pudiera descansar. La aparición de Thompson se produjo ocho meses después de que firmara su contrato de entrada y condujera desde Brandon, Manitoba, hasta Las Vegas para participar en el campamento de verano de los Knights. Solo había jugado un partido por encima de la ECHL antes de esta temporada, pero impresionó rápidamente a la organización.

Thompson fue nombrado portero del mes de febrero de la Liga Americana de Hockey y disputó su primer partido en la NHL el 27 de febrero. El miércoles se convirtió en el octavo portero de la historia de los Knights.

Ha sido un ascenso increíble para Thompson, que tomó el camino inusual de jugar en la universidad en Canadá antes de convertirse en profesional.

“Fue una oportunidad para conseguir un chico joven en el juego por lo que si él consigue un comienzo en el camino, no va a ser todo nuevo para él”, mencionó DeBoer.

2. Enganche inicial

El debut de Thompson será memorable tanto por el tiempo que pasó fuera como dentro de la red.

DeBoer sacó a Thompson cuando quedaban menos de 5:30 minutos y los Knights iban perdiendo 4-2. DeBoer dijo que debido a que los equipos estaban patinando cuatro contra cuatro en ese momento, fue una oportunidad única para crear esencialmente un juego de poder de cinco contra cuatro.

“Esas situaciones no aparecen muy a menudo”, dijo DeBoer. “Especialmente con el tiempo del juego y lo lejos que estábamos, obviamente. Si estuviéramos perdiendo por un gol, probablemente no consideraríamos hacer eso. Realmente no teníamos nada que perder en ese momento”.

Thompson fue enviado de nuevo a la red con el juego en curso cuando los equipos volvieron a cinco contra cinco. DeBoer agregó que es la primera vez que ha hecho eso antes de una parada. Thompson volvió a salir antes de que el tercer gol de Coghlan pusiera el marcador en 4-3 y fue retirado después mientras los Knights presionaban para empatar. En total, estuvo en el banco durante 3:24 minutos.

3. McNabb regresa

El defensa Brayden McNabb no perdió tiempo en hacer sentir su presencia en su primer partido desde el 26 de enero.

Kyle Rau never saw Brayden McNabb coming and paid dearly for it. pic.twitter.com/0jKWBKILW7 — Giles Ferrell (@gilesferrell) March 11, 2021

McNabb propinó un hit a Kyle Rau en el primer periodo que sacó brevemente del juego al alero derecho. McNabb terminó empatado con el líder del equipo con tres hits y bloqueó un tiro a los 16:17 minutos en el hielo.