Eakin y Tuch anotan 2 goles cada uno cuando los Knights derrotan a Red Wings

DETROIT – Con Reilly Smith no disponible debido a una lesión, el mensaje fue claro para los Golden Knights: todos deben mejorar su juego para compensar la pérdida del segundo anotador líder del equipo.

Alex Tuch y Cody Eakin ciertamente obtuvieron el memo. Anotaron dos goles cada uno, y Marc-Andre Fleury detuvo los 28 tiros que enfrentó en una victoria por 4 a 0 sobre los Detroit Red Wings el jueves por la noche en el la Arena Little Caesars.

“Jugamos muy bien en la zona D”, comentó Tuch, que anotó sus goles 12 y 13, incluido el primer gol del partido 2:24 cuando venció a Jimmy Howard en el lado del guante. “Pensé que jugábamos bien como una línea. Fuimos rápidos y fuimos muy marcados y forzamos algunas pérdidas de balón.

“Smitty es un jugador clave para nosotros, y es difícil de reemplazar. Pero pensé que (Tomas) Tatar lo hizo bien en esa línea, y pensé que los 20 muchachos estaban listos para jugar”.

Los Caballeros (43-19-5, 91 puntos) empataron el récord de la NHL en la mayoría de victorias en las carreteras por un equipo de expansión con 19. Los Mighty Ducks de Anaheim ganaron 19 juegos en su temporada inaugural en 1993-94. Los Caballeros también mejoraron a 2 a 1 en su viaje de cinco juegos, que continúa el sábado en Buffalo y termina el lunes en Filadelfia.

Ellos establecieron el récord sin Smith, quien sufrió una lesión en la parte superior del cuerpo el martes contra Columbus y está listado como día a día.

“Creo que nuestros muchachos se enorgullecen mucho de eso”, destacó el entrenador de los Knights: Gerard Gallant, sobre el récord. “Siempre es difícil ganar en el camino, pero algunas de nuestras mejores victorias han salido de gira. Para nosotros tener 19 victorias en el camino en este momento, es genial”.

La victoria fue la 398ª de la carrera de Fleury y la 47ª bloqueada. Tiene marca de 23-9-3 con tres bloqueadas esta temporada.

“Los delanteros regresaron y bloquearon los tiros, y la D recibió muchos palos en el carril, y no hubo tantos pases cruzados”, destacó Fleury. “(Smith) no es un hombre fácil de reemplazar. Él hace muchas cosas ofensiva y defensivamente”.

Con Fleury cerrando los Red Wings, los Knights anotaron tres veces en el segundo período. Eakin anotó un gol en la mano corta después de que los Red Wings fueron atrapados cambiando las líneas en el juego de poder mientras Tatar estaba fuera de interferencia.

William Karlsson se adelantó a Eakin, quien lo puso bajo al lado del bloqueador para una ventaja de 2 a 0 a las 10:40.

Eakin anotó su segundo gol y el noveno esta temporada a las 17:48, pasando sobre el hombro de Howard con un disparo de muñeca desde la ranura para poner el 3 a 0. Tuch siguió 50 segundos más tarde con su décimo tercero esta temporada, bateando un tiro desde la ranura antes de que Howard pudiera reaccionar.

“Es agradable contribuir”, agregó Eakin. “Estaba buscando llevarlo a la red, y pensé que realmente no forzamos nada. Simplemente dejamos que se despliegue y lo giramos hacia nosotros.

“Intentamos jugar de forma consistente. Flower se paró sobre su cabeza cuando lo necesitábamos, y capitalizamos cuando teníamos que hacerlo”.

Fleury detuvo a Darren Helm desde corta distancia en tiros consecutivos con aproximadamente cinco minutos por jugar en el segundo periodo, luego negó a Justin Abdelkader por delante del pliegue 5:45 en el tercer periodo.

“Me gustó el que tuve en el tercero mejor”, dijo Fleury sobre el alto en Abdelkader. “Esa fue una buena.”

Tres puntos de partida

1. Cubriendo para Smith. Ya sea bloqueando tiros, haciendo buenos pases fuera de la zona defensiva, avanzando bien y haciendo pasar el disco a Jimmy Howard, las cuatro líneas de los Caballeros contribuyeron a la victoria. La tercera línea de Cody Eakin, Alex Tuch y Ryan Carpenter anotaron los cuatro goles, pero las otras líneas jugaron bien y ayudaron a Marc-Andre Fleury a conservar su tercera blanqueada esta temporada.

2. El regreso de Tatar. Tomas Tatar no registró un punto en su regreso a Detroit. Tomó el lugar de Reilly Smith en la primera línea con William Karlsson y Jonathan Marchessault y tomó tres tiros mientras jugaba 15:46 en 19 turnos. Hubiera jugado más si no hubiera recibido dos penalizaciones, una en el segundo periodo por interferencia y otra en el tercero por enganchar. Pero también atrapó un penal en el tercero con Jonathan Ericsson.

3. Hielo suave

Los Caballeros Dorados hicieron su primera aparición en la Arena Little Caesars y dijeron que les encantaba el edificio y el espacioso vestuario. Pero pensaron que el hielo era demasiado blando, y no son los únicos jugadores que se han quejado. Los Red Wings no están contentos con la calidad del hielo.

