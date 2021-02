El camino de Zaon Collins hacia la UNLV dio un repentino giro trágico

febrero 15, 2021 - 10:33 am

Zaon Collins, exjugador estrella de baloncesto en Bishop Gorman y ex recluta de la UNLV, hace su comparecencia inicial en el Centro Regional de Justicia por cargos de DUI causando una muerte el jueves, 31 de diciembre de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El base de Vegas Elite, Zaon Collins (10), juega contra We All Can Go como parte del torneo Fab 48 en Desert Oasis High School en Las Vegas el viernes, 27 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El base junior de Bishop Gorman, Zaon Collins (10), conduce por delante del base de segundo año de Skyridge, Nick Holland (15), y del pívot senior, Trevon Snoddy (24), en la segunda mitad durante el Tarkanian Classic el miércoles, 18 de diciembre de 2019 en Bishop Gorman High School Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Zaon Collins (10), de Bishop Gorman, se dirige a la canasta entre Felix Reeves, de Coronado, a la izquierda, y Jaxon Kohler, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto en Cox Pavilion de Las Vegas el viernes, 24 de enero de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Zaon Collins participa en la ceremonia del Signing Day en Bishop Gorman High School Las Vegas el jueves, 12 de noviembre de 2020. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Se suponía que Zaon Collins concluiría su último año de básquetbol de preparatoria de la misma manera que concluyó los tres primeros: con una victoria. Se suponía que iba a inscribirse en la UNLV, que iba a vigorizar su programa de básquetbol masculino, que iba a recuperar su gloria pasada.

Se suponía que debía llegar a tiempo a los entrenamientos de básquetbol la tarde del 30 de diciembre.

Se suponía que no debía ir a toda velocidad cerca de Blue Diamond Road en un Dodge Challenger. No se suponía que estuviera drogado con cannabis, y ciertamente no se suponía que iba a chocar con el vehículo de Eric Echevarría, acabando con su vida.

Eso es lo que la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) sostiene en un informe de arresto de Collins en esa fatídica tarde. Y esas afirmaciones son las que llevaron al fiscal del Condado Clark, Steve Wolfson, a acusar a la estrella del básquetbol de 19 años de un delito grave de conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y de conducción imprudente. Los cargos conllevan hasta 20 años de prisión.

Collins deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark el miércoles.

Sus abogados, David Chesnoff y Richard Schonfeld, han emitido esta declaración: “Zaon mantiene su inocencia y tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo para determinar todas las circunstancias del accidente. Su caso se decidirá por el imperio de la ley y no por las especulaciones de los medios de comunicación o las reacciones emocionales”.

Chesnoff comentó que Collins no hablará públicamente en el futuro inmediato y añadió que él y Schonfeld están representando a Collins pro bono (gratuitamente) debido a su relación y afecto por los miembros de la familia de Collins, la comunidad de la que proviene y la gente que ha seguido sus éxitos.

“Richard y yo estamos muy contentos de ayudarle”, dijo Chesnoff, quien, junto con Schonfeld, está considerado uno de los mejores abogados defensores del país. “Todo lo que me han dicho de él en cuanto a su carácter ha parecido brillar”.

Collins jugó básquetbol de preparatoria en Bishop Gorman y en el club Vegas Elite. Había firmado una carta de intención nacional en noviembre para jugar en la UNLV.

El entrenador de básquetbol masculino de Gorman, Grant Rice, no quiso hacer comentarios. Al igual que el entrenador de los Rebels, T.J. Otzelberger, quien anunció la semana después del accidente que Collins no se uniría al programa en 2021-22. El director de Vegas Elite, Brian Sitter, comentó que había estado en contacto con Collins y que su ex estrella había expresado remordimiento y contrición por el accidente.

“Es terrible que alguien haya muerto, y él tendrá que vivir con eso por el resto de su vida. Está devastado por ello”, reveló Sitter. “Está tratando de aferrarse a una chispa de esperanza de que su vida no esté arruinada”.

¿Reglas especiales?

Varias personas de la comunidad local de básquetbol dicen que, al igual que otros atletas con talento a los que se les ha dado un trato preferente a lo largo de los años, Collins rara vez tuvo que rendir cuentas por sus errores, que incluían frecuentes retrasos en los entrenamientos de básquetbol y una afición a conducir sin cuidado.

Comenzó a jugar en Vegas Elite cuando tenía 10 años, dominando a sus oponentes a nivel local y nacional con su asombroso y maduro sentido de la posición de base. Sus equipos ganaban en todos los niveles.

Sus compañeros lo admiraban, los entrenadores rivales lo respetaban, sus entrenadores estaban encantados de tenerlo sabiendo que tendrían una ventaja intangible mientras él llevara su camiseta.

El director de Vegas Elite y asistente de Gorman, Rich Thornton, dijo que Collins es el mejor jugador que ha entrenado. Era tranquilo y reservado sin dejar de ser un líder.

“Es difícil de explicar con palabras, pero era ese encanto definitivo, el carisma que tenía, donde es como si nunca pudieras estar enfadado con el chico”, dijo Sitter. “Unía a la gente, querías estar cerca de él, querías pasar el rato con él. Cualquiera que sea la palabra, definitivamente la tenía”.

Collins llevaba tiempo esperando asistir a Bishop Gorman, el programa para el que han jugado muchas de las estrellas de Vegas Elite. Fue admitido en la escuela antes del año académico 2017-18. Pasó la mayor parte de su temporada de primer año saliendo del banquillo detrás de un senior establecido, aunque obviamente era un jugador superior.

Desempeñó un papel clave en el equipo del campeonato estatal de clase 4A de Gorman en 2018, compartiendo a menudo el suelo con los estudiantes de alto nivel durante los momentos cruciales en los partidos cerrados.

Cambio de comportamiento

Fue a medida que avanzaba en el programa cuando obtuvo más autonomía y caché. Varias personas cercanas al programa dijeron que a menudo llegaba tarde a los entrenamientos sin consecuencias.

Sitter admitió que la puntualidad de Collins en los entrenamientos (o la falta de ella) también fue un problema durante las temporadas del club con Vegas Elite, especialmente una vez que se hizo responsable de su propio transporte. Collins nunca llegaba tarde a los partidos, dijo Sitter. Se le reprendió varias veces por su impuntualidad, aunque no pareció cambiar.

Según registros judiciales, Collins fue multado dos veces por exceder el límite de velocidad en más de 20 mph, y su historial de conducción incluye otras dos multas, una por conducir en sentido contrario en una calle de una sola dirección y la otra por no prestar toda la atención a la conducción.

Sitter dijo que no era consciente de su historial de conducción hasta después del accidente.

Collins siguió destacando en ambos programas, acumulando ofertas de becas y reforzando su fama de ser uno de los mejores jugadores de la Costa Oeste. Ayudó a los Gaels a conseguir tres títulos estatales consecutivos y fue el jugador número 43 de la clase senior, según 247 Sports.

El choque

La pandemia de coronavirus hizo que la Nevada Interscholastic Athletic Association retrasara la temporada de básquetbol de las preparatorias, y Collins se alejó de sus entrenadores sin un básquetbol organizado que lo mantuviera a flote.

Su atención disminuyó.

“Eso empezó a marcar una tendencia de un estilo de vida diferente”, dijo Sitter. “El básquetbol es lo que lo mantenía centrado. … Se perdió la temporada (del club). No estoy tratando de justificarlo, pero la combinación de esas cosas lo puso en una posición en la que tuvo el tiempo y la oportunidad de tomar malas decisiones”.

“Después del hecho ahora, digo, sí, sabes que probablemente no contestó el teléfono tanto como lo hacía normalmente. No era tan receptivo. … Estaba empezando a decaer. Estos chicos están pasando por mucho, hay mucha depresión y la forma en que la manejan es triste para algunos de ellos. Creo que estaba empezando a caer en una especie de depresión. Obviamente, no estaba tomando el mismo tipo de decisiones que normalmente haría”.

Collins jugó para Gorman bajo una designación de club en octubre en un evento en Arizona. También jugó en diciembre para los Pilots de Las Vegas, un suave reinicio de Findlay Prep, la antigua potencia de prep que una vez estuvo basada en Henderson International School. La lista incluía a algunos de los compañeros de equipo de Collins en Gorman, junto con otros estudiantes de último año de todo el valle de Las Vegas.

Thornton fue nombrado entrenador.

Los Pilots practicaron el 30 de diciembre, Sitter dijo que a Collins “se le hizo tarde” cuando chocó con el vehículo de Echevarría. La policía anotó en su informe de detención que encontraron una “sustancia de hierba” dentro de un frasco en su coche.

La oficina de Wolfson agregó en un comunicado que un análisis de sangre mostró que Collins tenía una cantidad de THC en su sistema al momento del choque que superaba el límite legal en Nevada. El THC, abreviatura de tetrahidrocannabinol, es el ingrediente psicoactivo de la marihuana. El comunicado también dice que una investigación policial reveló que Collins conducía a 85 mph en una zona de 35 mph.

Collins fue detenido y puesto bajo libertad al día siguiente con “el máximo nivel de vigilancia electrónica”. También se le ordenó no conducir y abstenerse de consumir drogas o alcohol.

Su caso ha resonado en todo el Valle.

“Quizá tengamos que asegurarnos de estar más en sintonía con nuestros hijos, especialmente si hacen muchas cosas por su cuenta”, sugirió Sitter. “Tener sistemas para asegurarse de que hay controles y equilibrios y que los niños se mantienen en el camino correcto, nunca se puede ser demasiado cuidadoso, nunca se pueden hacer demasiadas preguntas, nunca se puede husmear demasiado en la vida de los adolescentes”.