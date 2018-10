El centro de los Raiders Rodney Hudson “debería ser un All-Pro” cada año

El escolta de los Raiders de Oakland, Rodney Hudson, habla a los periodistas después de la práctica de fútbol americano de la NFL en Napa, California, el miércoles 1 de agosto de 2018. (Foto AP / Jeff Chiu)

El entrenador en jefe de los Raiders de Oakland, Jon Gruden, conversa con el centro Rodney Hudson (61) y el mariscal de campo Derek Carr, izquierda, durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la NFL contra los Miami Dolphins, el domingo 23 de septiembre de 2018 en Miami Gardens, Florida ( Foto AP / Lynne Sladky)

ALAMEDA, California. – En cierto momento del domingo, la situación en la línea ofensiva de los Raiders parecía grave.

Primero, el tackle derecho Donald Penn sufrió una lesión en la ingle a principios del tercer trimestre. Lo jugó brevemente, salió para evaluación, volvió a entrar al juego y, después de soportar el dolor de manera desafiante, se rindió al sobrepasar su tolerancia al dolor.

Al final del cuarto, el defensa izquierdo Kelechi Osemele estaba protegiendo cuando los Raiders se recuperaron contra los Cleveland Browns. Un compañero de equipo se zambulló para frenar a un corredor de pases y rodó hasta la pierna derecha de Osemele. Kelechi jugó para un touchdown más antes de perderse el resto de la regulación.

Estas salidas temporalmente dejaron al club sin ningún respaldo en la línea ofensiva.

En ese tipo de días, ayuda mucho tener a Rodney Hudson.

El centro de los Raiders no califica como no calificado, dado que ha sido seleccionado para el Pro Bowl en cada una de las últimas dos temporadas. Pero de alguna manera, la magnitud de su valor para los Raiders podría ser pasado por alto. Después de un juego lleno de destacados ofensivos, el entrenador Jon Gruden destacó a Hudson como el Jugador Más Valioso de una victoria de 45 a 42 en tiempo extra.

Mucho estaba en el plato de Hudson.

“Él estuvo increíble el domingo”, señaló Gruden. “La gente no tiene idea de lo que hace el centro. El coordinador defensivo de los Browns, Gregg Williams, estaba atacando desde todas partes. Cada panorama posible conocido por el hombre, Rodney Hudson colocó nuestra línea ofensiva y nuestras espaldas en posición para al menos tener la oportunidad de retroceder y lanzarla. Esos son los blitzes difíciles de realizar, y le doy mucho crédito a nuestro capitán”.

Lo mismo ocurre con los compañeros de equipo.

Ven cómo Hudson, de 29 años, se prepara durante la semana, su ética de trabajo y su temperamento son los de un profesional consumado. Aunque la lista cuenta con 12 jugadores que tienen 31 años o más, su madurez lo ubica entre los estadistas más viejos de los Raiders. Él es un recurso para los demás.

El mariscal de campo Derek Carr lo llamó “una de las personas más inteligentes que he conocido”.

“Probablemente sea el mejor jugador con el que he jugado”, destacó Carr. “Sé que es difícil de decir para un centro. Cuando salga el Top 100 de la NFL Network, no será uno de los 10 mejores, pero debería serlo. Con lo que tiene que lidiar semanalmente y cambiando la llamada a veces … es increíble. Él es un Pro Bowler. Debería ser un All-Pro cada año, él es el hombre”.

Hubo una sensación de rutina el domingo cuando el guardia central Jon Feliciano entró en la defensa izquierda en lugar de Osemele, quien fue evaluado por una aparente lesión en la rodilla derecha. Feliciano es un veterano de cuarto año con cuatro aperturas en su carrera. Él es de confianza y ya ha intervenido antes.

Para el reemplazo de Penn, el novato Brandon Parker, era la nueva oportunidad.

Parker tomó más de 50 jugadas, la primera de su carrera, contra la defensa de Williams.

“Rod hizo un buen trabajo al descifrarlo por nosotros”, indicó Parker, quien jugó en North Carolina A&T en la subdivisión inferior de la División I. “Tengo que darle crédito porque todo lo que nos lanzaron, Hudson estaba al pendiente, nos dijo a dónde ir y le seguimos”.

Hudson le dio crédito a su preparación.

Él y el entrenador de línea ofensiva Tom Cable trabajan estrechamente cada semana. En el pasado, entendieron el desafío que presentaron los paquetes de blitz exóticos.

“Se necesita mucho estudiar y hacer preguntas”, recalcó Hudson. “No importa lo que piense que veo, puede haber un pequeño nugget que pueda conseguir que pueda ayudarme. Entonces la otra cosa es siempre el día del juego, el equipo tiene algo que no has visto. Tienes que encontrar lo que tienen que no hayas visto, llegar a la línea lateral y ver exactamente cómo quieres hacerlo”.

Hudson es un respetado Pro Bowler que, en 2015, firmó un contrato por cinco años y $44.5 millones.

De alguna manera, también puede ser subestimado.

Para más de los Raiders: Siga toda nuestra cobertura en línea de los Raiders en eltiempolv.com/RaidersNFL y en @NFLinVegas en Twitter.