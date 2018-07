El entrenador de los Golden Knights ayuda a conseguir trajes de negocios para desempleados

El entrenador en jefe de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el jueves 24 de mayo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador en jefe de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant durante el segundo período en el Juego 2 de la final de la Copa Stanley de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles 30 de mayo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador en jefe de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, habla durante una conferencia de prensa en el City National Arena en Las Vegas, el martes 22 de mayo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, durante la práctica antes del Juego 3 de la Final de la Stanley Cup contra las capitales de Washington en el Capital One Arena en Washington el sábado 2 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador en jefe de los Golden Knights, Gerard Gallant, mira durante el tercer período del Juego 3 de la final de la Copa Stanley contra las capitales de Washington en el Capital One Arena en Washington el sábado 2 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, saluda a los fans durante "Stick Salute to Vegas and Our Fans" el miércoles 13 de junio de 2018 en Fremont Street Experience, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El entrenador en jefe de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, observa desde la banca durante el tercer período en el Juego 4 de la final de la Copa Stanley contra los Washington Capitals, el lunes 4 de junio de 2018 en Washington. (AP Photo / Alex Brandon)

Vegas Voices es una serie semanal que destaca a gente de Las Vegas.

Como entrenador de los Vegas Golden Knights, Gerard Gallant tiene uno de los mejores trabajos en Las Vegas. Cuando va a trabajar detrás del a banca, usa un traje. Ahora Gallant está trabajando para ayudar a los estadounidenses desempleados a vestirse para los trabajos que desean.

Gallant se encuentra entre un grupo de entrenadores de la NHL y la NBA que se asocian con Men’s Wearhouse en su undécima edición de Suit Drive. Hasta el 31 de julio, cualquier persona que done un traje de hombre o mujer en un Men’s Wearhouse recibirá 50 por ciento del precio regular de su próxima compra.

“Cuando se dona un traje usado con suavidad, se destina a hombres y mujeres que están desempleados cuando regresan a la fuerza de trabajo”, explica Gallant sobre la promoción.

Hablamos con el entrenador sobre los trajes, el espíritu de donación de Las Vegas y sus otras impresiones de la ciudad después de la temporada inaugural del equipo.

Review-Journal: Cuando te vemos detrás de la banca estás en un traje, que es algo raro en una ciudad que empuja los límites de los negocios casuales. ¿Por qué crees que estar bien vestido es importante en la vida, especialmente para las personas que se benefician de este programa?

Gallant: Es realmente importante. Esa es la forma que ha estado en la NHL durante muchos años. Usas camisa y corbata, te ves bien en la banca y te vistes lo mejor que puedes. Es un buen ejemplo para los niños más jóvenes que se acercan. Cuando entras en la fuerza de trabajo, cuando saldrás a una entrevista para un trabajo, creo que cuanto mejor luzcas, más posibilidades tienes de conseguir ese trabajo.

Si vas a salir para una ocasión especial, ¿vistes diferente a tus trajes del trabajo?

Para ser totalmente honesto contigo, no me visto así muy a menudo. Además de ir a trabajar, soy un tipo bastante informal. No recuerdo haber usado un traje además de ir a los juegos de hockey. Pero son más o menos los mismos trajes.

Tú y el equipo eran nuevos en Las Vegas cuando enfrentamos uno de nuestros momentos más difíciles, el 1 de octubre. La forma en que el equipo respondió ha sido una gran parte de su historia. ¿Aprendiste algo sobre la ciudad después del tiroteo?

Realmente lo hice, por la forma en que la gente respondió, no solo el equipo de hockey, sino la forma en que la gente respondió. Fue un evento trágico obviamente, pero las personas salieron y se apoyaron mutuamente y realmente querían ayudar a la gente a sanar. La gente seguía respondiendo y seguía saliendo, y realmente se preocupaban. Para mí fue algo especial.

No estábamos pensando en un juego de hockey en ese momento. Solo estábamos pensando en tratar de hacer lo mejor para ayudar a los primeros auxilios y ayudar a las familias. Y creo que eso es exactamente lo que hizo toda la ciudad.

Antes de que se te acercaran los Golden Knights, ¿cuál fue tu experiencia con Las Vegas y tu impresión de la ciudad? ¿Cómo ha cambiado tu impresión ahora que vives aquí?

Vine aquí algunas veces cuando era jugador, con algunos otros jugadores. Y vine aquí de vacaciones un par de veces en salidas de golf. Y, obviamente, disfruté jugando un poco en los casinos. Pensé que era genial.

Pero no conocía mucho de Las Vegas además del Strip. Una vez que llegué aquí y me mudé a Summerlin, el área donde compramos nuestra casa y donde está la instalación de práctica, realmente la disfruto. Amo las montañas … Y realmente todo está a 20 minutos. El tráfico no está mal.

Mi esposa y yo tuvimos más visitantes el año pasado que probablemente en los últimos 10 años combinados. A todos les encanta venir a Las Vegas.

La T-Mobile Arena se construyó pensando en el hockey. ¿Has ido a algún otro evento allí?

Yo no. Me encantaría ir a algunos conciertos allí, es un hermoso edificio y un edificio de hockey perfecto. El ambiente ahí es insuperable en toda la liga.

Desde un chocolate gigante de Marc-André Fleury en el Bellagio hasta una jersey de los Golden Knights en la Estatua de la Libertad, ¿qué piensas del tipo de homenajes “solo en Las Vegas” que el equipo ha recibido?

No lo consigues en ningún otro lado. Lo más cerca que puedes llegar a eso es Toronto y Montreal, porque son fanáticos apasionados del hockey y han estado involucrados en el juego durante mucho tiempo. Y en un año, creo que nuestros fanáticos y nuestra ciudad, la forma en que han apoyado a nuestro club, probablemente estamos en la misma categoría en este momento, lo cual es difícil de creer. Lo que sucedió en la última temporada es simplemente increíble.

Conociendo a Gerard Gallant

Tono de llamada: AC / DC “Thunderstruck”

Lugar que siempre llevo a los visitantes: Top Golf

Ritual cotidiano: Coke Zero en la mañana

Vacaciones favoritas: Jugar al golf en Myrtle Beach

Nunca salgo de la casa sin: mi teléfono celular

Último concierto: Luke Bryan

Película favorita: “The Shawshank Redemption”