El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, defiende el rudo estilo de juego de Ryan Reaves

El ala derecha de Vegas Golden Knights: Ryan Reaves (75) golpea al defensor de Los Angeles Kings Derek Forbort (24) contra el cristal durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL en la Arena T-Mobile el martes 27 de febrero de 2018. Los Kings ganaron 4 a 1. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El entrenador de Vegas Golden Knights: Gerard Gallant, observa a sus jugadores durante la práctica del equipo de la NHL en la Arena City National de Las Vegas, miércoles 4 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El entrenador de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, y su equipo observan desde la banca de jugadores durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL entre los Golden Knights y los Philadelphia Flyers en la Arena T-Mobile en Las Vegas, el domingo 11 de febrero. 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Ryan Reaves no tarda en crear puntos de conversación, eso es seguro.

En dos juegos en su carrera con los Golden Knights, Reaves se ha convertido en un relámpago por su estilo resistente.

Luego de que Reaves tomara dos penales menores en el tercer periodo de la derrota por 4-1 del martes contra los Kings de Los Angeles, el entrenador de los Knights: Gerard Gallant, defendió el juego del ala-pívot de 6 pies y 1 pulgada de altura con 225 libras de peso (Reaves).

“No quiero que cambie su juego”, agregó Gallant. “Quiero que suba y baje, quiero que vaya a la red, juegue duro, termine los puntos y se mantenga alejado del área de penalización, obviamente, eso es algo grande. Él entró y se disculpó después del juego. Yo le dije: ‘No te preocupes por eso. No es tu culpa. Has jugado duro y jugaste de la manera que queremos que juegues’ “.

Reaves, de 31 años, fue adquirido de Pittsburgh el viernes y tiene casi tantos minutos de penalización (seis) como hits (nueve) en su breve tiempo con los Knights.

Estuvo involucrado en dos jugadas el martes contra Los Angeles que desató el debate ya que los Caballeros terminaron en febrero con tres derrotas en sus últimos cinco juegos, todas contra los enemigos de la División del Pacífico.

“Jugué duro, y creo que eso es lo que me mantuvo en esta liga, es que no tomo penas estúpidas como esta”, mencionó el profesional del octavo año el martes por la noche. “No me disculparé por ninguna de esas sanciones. Costaron el juego, pero ese es mi estilo de juego. Traigo energía, traigo lo físico, y eso va a continuar con cada equipo contra el que jugamos”.

La primera jugada que involucró a Reaves ocurrió con 7:40 minutos restantes en el tercer periodo y los Knights perdiendo 3 a 1.

Reaves fue penalizado por el abordaje cuando aniquiló al defensa de los Kings, Derek Forbort, detrás de la red con un golpe que parecía ser desde atrás.

“No creo que deba llamarse penalización bajo ninguna década. Eso es un golpe limpio”, afirmó Reaves. “No es por la espalda, está en su hombro, si no es que en el pecho; fue solo un ruido fuerte que llamó la reacción de la banca. Así es el hockey”.

Reaves volvió a estar en el punto de mira en su próximo turno después de salir del área de penaltis. Con un poco más de tres minutos para el final, Reaves fue convocado para el desbaste cuando le dio un tiro al defensor de los Kings: Drew Doughty, en la parte posterior de la cabeza momentos después de que el portero Jack Campbell negara a Reaves desde corta distancia.

Gallant argumentó con vehemencia el penalti y se fue designado al banco por dos minutos por abuso oficial. Jeff Carter de los Kings anotó con la ventaja de 5 contra 3 para poner a los Knights en un agujero de tres goles.

“Pensé que esas eran llamadas de pánico”, afirmó Reaves. “Doughty echó la cabeza hacia atrás como si le hubieran disparado. Es la almohadilla del hombro que golpea la barbilla (de Forbort), dos llamadas incorrectas en un momento crítico del juego”.

“No van a recibir esas llamadas en los playoffs, eso es seguro”.

Reaves fue una figura polarizadora en Pittsburgh después de siete temporadas con St. Louis. Muchos fanáticos de los Penguins pensaron que su dureza era necesaria para evitar que los equipos opuestos se tomaran libertades con sus jugadores estrella; otros creían que el papel es obsoleto con la forma en que ahora se juega en la National Hockey League (NHL).

Y después de los puntos flash del martes, las mismas preguntas parecen estar siguiéndolo con los Knights.

“Quiero que seamos un equipo limpio”, afirma Gallant. “Somos uno de los equipos más limpios de la liga; creo que somos los segundos en la liga en menos minutos de penalización, entonces, vamos a jugar de la misma manera. Pero él es un gran cuerpo que puede llegar a la red y jugar duro. Él no va a salir para luchar por turno o eso, eso no es lo que queremos “.