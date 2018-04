El fútbol de primavera de la UNLV comienza de nuevo tras las vacaciones

El entrenador de los UNLV Rebels: Tony Sanchez, observa mientras sus jugadores practican el martes 13 de marzo de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El entrenador de la UNLV: Tony Sanchez, en el Día Nueve de las prácticas de fútbol de primavera el martes en Rebel Park:

“Siempre te preocupa regresar de un descanso, estar un poco letárgico. Pensé que comenzamos lento. Creo que la defensa lo entendió y lo hizo bien hoy; pensé que la ofensa era un poco impredecible en todo el día; la pasión no estaba donde tenía que estar, así que no estoy muy decepcionado, pero lo estoy un poco por el nivel de energía de la ofensiva. … Volveremos y trabajaremos en eso. Parte de esto es solo la madurez, volver a los patrones de sueño correctos. Somos un equipo que practica temprano en las mañanas; estas cosas van a suceder, pero no pueden suceder dos veces”.

Notas

– El Complejo de Fútbol Fertitta se acerca a la realidad. Parte del estacionamiento al lado del Parque Rebel estaba vallado, y dos de las entradas al campo de la zona de prácticas estaban cerradas.

“Realmente están empezando a mover tierra, construcción y todo esta semana”, dijo Sánchez. “Es emocionante y ha tardado mucho tiempo en llegar”.

– El linebacker senior: Jacob Rominger (rodilla), practicó por primera vez esta primavera. Él todavía está siendo mantenido fuera de contacto.

– Con lesiones a otros jugadores en la guardia izquierda, el primer Zack Singer practicó con el primer equipo. El centro es su posición principal, y Sánchez mencionó que ahí es donde se alinearía Singer si el joven Julio García II (atrás) y el estudiante de primer año Matt Brayton (dedo del pie) estuvieran sanos.