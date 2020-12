El líder de los Golden Knights, Deryk Engelland, anunció su retiro

Deryk Engelland tuvo la oportunidad de ser intercambiado por Vegas Golden Knights (VGK) en febrero. Él declinó.

El defensa también habló con otros equipos en la agencia libre esta temporada baja, pero no firmó un contrato ni una oferta de prueba profesional.

“Al final del día, todo se reduce a si quería ponerme otra camiseta o retirarme como Golden Knight”, dijo Engelland, “y creo que eso jugó un gran factor”.

Engelland, cuya carrera como jugador profesional comenzó en Las Vegas hace más de 17 años, anunció el martes 22 de diciembre que se retiraba después de 11 temporadas en la NHL, incluidas las últimas tres con los Golden Knights.

Permanecerá en el club y fue contratado como asistente especial del propietario de la Fundación Vegas Golden Knights.

“Deryk Engelland personifica lo que significa ser un Golden Knight. Un jugador sin ego, desinteresado y trabajador que tiene un compromiso inquebrantable de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos”, comentó el propietario de VGK, Bill Foley, en un comunicado. “Ha dejado una marca indeleble en nuestra ciudad y estamos entusiasmados con este próximo capítulo, ya que se queda con la familia Golden Knights y continúa con el trabajo sobresaliente que ha realizado en nuestra comunidad”.

Engelland, de 38 años, era conocido por su estilo duro y elogiado por sus ex-compañeros de los Golden Knights, Pittsburgh y Calgary por su juego desinteresado.

Ganó el Premio al Liderazgo de la NHL Mark Messier en 2018 y fue elegido por sus compañeros de equipo para aceptar el Clarence S. Campbell Bowl cuando los Golden Knights ganaron el campeonato de la Conferencia Oeste en su temporada inaugural.

“Fue muy divertido jugar contigo”, dijo el centro estrella de los Penguins, Sidney Crosby, en un video de tributo a Engelland. “No tanto jugar en tu contra y tener que ir al frente de la red”.

El momento más memorable de Engelland llegó el 10 de octubre de 2017, cuando pronunció un poderoso discurso en el primer juego en casa después del tiroteo masivo del festival Route 91 Harvest. También anotó el segundo gol en la victoria de los Golden Knights por 5-2 sobre Arizona en la T-Mobile Arena.

“Mirando hacia atrás, dentro de 20 años será probablemente la cosa más grande que haya hecho en mi carrera”, acotó Engelland. “Fue un honor hacer eso”.

Engelland tuvo un récord personal de 23 puntos en 2017-18 cuando los Golden Knights llegaron a la final de la Copa Stanley y se mantuvo como un jugador clave durante la segunda temporada del equipo.

Fun to play with 😃

A pain to play against 💪

Deryk Engelland has always been the ultimate teammate at every step along the way #VegasBorn pic.twitter.com/1QGIiCbadc

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 22, 2020