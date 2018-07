El novato Zhaire Smith de los Philadelphia 76ers desafía a los escépticos

El guardia de Philadelphia 76ers Zhaire Smith (8) espera un pase de entrada con el guardia de los Wizards de Washington, Tiwian Kendley (35) durante la Liga de verano de la NBA el lunes 9 de julio de 2018 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

En la víspera de su debut en la NBA Summer League, el guardia novato de los Philadelphia 76ers, Zhaire Smith, pasó los últimos minutos practicando triples en el South Gym de la UNLV.

Él oye el ruido, la crítica. Él no puede disparar. Él no puede manejar la pelota.

Bla, bla, bla.

Él lo escuchó en la escuela secundaria, también. No es un jugador de los top 100, ni siquiera uno importante. Sin embargo, aquí está en Las Vegas, un joven de 19 años afinando su oficio como una selección única y de primera ronda.

Bla, bla, bla.

Smith fue seleccionado No.16 general por los Phoenix Suns en el draft de junio y fue canjeado de inmediato a Filadelfia, un equipo de desempate con uno de los mejores programas de desarrollo de jugadores en baloncesto. El chico sin clasificar de Dallas-Forth Worth necesitaba toda una temporada universitaria en Texas Tech para demostrar lo que siempre había creído: es lo suficientemente bueno para jugar en la NBA.

“Quería ser un jugador de baloncesto profesional”, confesó Zach Mikesell, quien entrenó a Smith cuatro años en la escuela secundaria. “Sabía cuál era su sueño, y trabajó muy, muy duro”.

Smith originalmente jugó al fútbol, y no tomó el baloncesto en serio hasta la escuela secundaria. Se sumergió por primera vez en octavo grado y cautivó a sus entrenadores de la escuela secundaria con su voluntad y atletismo.

La parte de baloncesto tomó un poco más de tiempo.

Mikesell recordaba a Smith como un trabajador crudo e implacable. Él pulió algunos de los matices del deporte y mejoró rápidamente durante su carrera en Lakeville Centennial High School.

“Dijeron que no podía disparar, dijeron que no podía driblar”, admitió Smith. “Todos los días después de la práctica, antes de la práctica, me concentraba en esas dos cosas”.

Pero los grandes programas de la División I no estaban interesados porque Smith, de 6 pies y 5 pulgadas, jugó principalmente como ala-pivote y centro. Así que antes de su temporada senior, Smith visitó las principales universidades Lamar y Arkansas-Little Rock, donde casi firmó una beca.

Su padre, Billy, predicó paciencia.

“Estaba listo para firmar en la primera visita (a Arkansas-Little Rock)”, dijo el mayor Smith, que jugó fútbol y baloncesto en el estado de Kansas. “Le dije, ‘Oh, no, hombre, tenemos que compararlo con algo.’… Así fue como hicimos el proceso”.

Los programas de Power Five llegaron a mediados de su último año.

Primero Texas. Finalmente Texas Tech, donde se comprometió en abril pasado.

Mejor tarde que nunca.

Smith brilló durante su única temporada con los Red Raiders, promediando 11.3 puntos con un 55.6 por ciento de tiros junto con cinco rebotes por juego, mientras que mostró versatilidad y promesas defensivas.

Sus mensurables y atletismo intrigaron al personal de la NBA, especialmente a fines de la temporada universitaria. Smith estaba incrédulo.

“Yo dije ‘Hombre, todos ustedes están mintiendo’. Además, estaba en internet. No sabía si era cierto o no”, dijo. “No quería escuchar todo eso, yo quería mantenerme enfocado”.

Entonces Smith comenzó a escuchar a los gerentes generales y entrenadores. Y con la seguridad de primera ronda, declaró para el draft de la NBA.

“La subida meteórica que ha hecho, es increíble, porque no lo demostró cuando lo vi en el circuito (AAU)”, comentó Paul Biancardi, director nacional de reclutamiento de ESPN. “Obviamente lo tenía en él”.

Y así, estaba Smith en la víspera de su debut en la liga de verano, en el South Gym de la UNLV, trabajando en sus fallas percibidas.

Tanto por el ruido. Demasiado para la crítica. Demasiado para los rankings.

Blah, blah, blah.

