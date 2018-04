El Paso ladra y Los 51s lloran mientras la multitud de Cashman celebra con sus mascotas

Sarah, una mezcla de laboratorio de pitbull, visita a Kathleen Goode en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Callie, una joven collie australiana, en el Cashman Field de Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Chihuahua Peque, de 3 meses de edad, que en español abrevia "pequeño", en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Dinorah Arambula sostiene a sus dos chihuahuas, Peque de 3 meses y Chica de 6 meses de edad, en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Un Miniatura Snoodle Jack ve el béisbol con Evan y Lily Posocco en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Jack, un Schnoodle miniatura de 4 años de edad, en el Cashman Field de Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Bari, un Akita de 10 meses de edad, en el Cashman Field de Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Allison y Bryan Cannon pasan tiempo con sus perros Copper, izquierda, y Lloyd Christmas en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El lanzador de los 51s: Kyle Regnault, lanza contra los Chihuahuas de El Paso durante la séptima entrada en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El campista izquierdo de los 51s: Bryce Brentz, anota una carrera contra los Chihuahuas de El Paso durante la séptima entrada en el Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El fueracampista de los 51s: Matthew Den Dekker, busca atrapar una pelota mientras juega contra los Chihuahuas de El Paso en la séptima entrada en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El campista izquierdo de los 51s: Bryce Brentz, recorre la tercera base y anota una carrera contra los Chihuahuas de El Paso durante la séptima entrada en Cashman Field en Las Vegas el domingo 22 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Era un día para perros el domingo por la tarde en el Cashman Field.

Más de 150 perros se unieron a sus dueños en las bermas de los jardines, así que tal vez fue apropiado que en el campo, los Chihuahuas salieran a la cima, superando a Las Vegas 9 a 6 en el segundo set de los tres juegos.

Marcos Molina, el prospecto número 8 de los Mets por MLBPipeline, fue convocado para hacer su primera apertura Triple-A, comenzando en lugar de Corey Oswalt, quien fue promovido por los Mets.

Molina tuvo 4 entradas y cedió cuatro carreras en tres hits y ponchó a cinco. También caminó a cuatro en la salida.

“Me siento bastante bien, solo un par de caminatas”, dijo Molina. “Caminas por la gente y pasan cosas malas”. Estaba un poco salvaje hoy; mi comando no estaba allí. No es muy fácil tomar un vuelo de siete horas y venir aquí y jugar al día siguiente, así que no es demasiado fácil, pero … no hay excusas, me siento bien”.

Permitió un sencillo al primer bateador del juego y una explosión de dos carreras a Luis Urias justo después de eso, pero luego se mantuvo fuera de problemas hasta la quinta entrada.

“Pensé que hizo un buen trabajo. En la primera entrada, cometió un error “, comentó el manager: Tony DeFrancesco. “Trató de llegar allí con una bola rápida, lo dejó un poco pero después de eso tuvo una buena bola de quiebre, un buen cambio de trabajo, lanzó adentro. Simplemente hizo muchos lanzamientos, muchos recuentos profundos y se quedó sin balas al final del juego allí”.

Molina se fue con dos outs y dos corridas. Ambos anotaron cuando Brett Nicholas duplicó a Corey Taylor. Los Chihuahuas (13 a 5) agregaron otra carrera más tarde en la entrada de Taylor en un sencillo RBI de Diego Goris.

Cada relevista de los 51s (5 a 13) para lanzar el domingo -Taylor, Kyle Regnault, Tim Peterson y Hansel Robles- cedió al menos una carrera, con Robles cediendo dos, poniendo el juego fuera del alcance de los 51s.

“Estamos tratando de detenerlos. Estamos tratando de hacer coincidir “, expresó DeFrancesco. “Estamos tratando de poner a los chicos adecuados en el lugar correcto y lamentablemente todavía están cometiendo errores en el plato. Robles acaba de ser enviado desde las grandes ligas. Esperamos que él entre y los cierre. Él renuncia a un jonrón y otra carrera, pero creo que una vez que empiecen de nuevo después de este día, espero que podamos reiniciar y luego competir un poco mejor”.

Mientras que los Chihuahuas fueron aumentando su ventaja poco a poco, los 51s fueron mantenidos fuera del tablero durante la mayor parte del juego, a pesar de las buenas oportunidades en las primeras entradas.

Terminaron el juego 3-de-14 con corredores en posición anotadora, dejando 12 en base.

“Comenzamos a perseguir, expandimos la zona. Están usando la velocidad para sacarnos”, explicó DeFrancesco. “Simplemente tenemos que ser un poco más pacientes en ese momento”. Chicos como Phil Evans y (Dominic Smith), muchachos en el medio de la alineación, estos muchachos van a tener que empezar a producir y conducir carreras y con suerte su tiempo llegará más temprano que tarde”.

Las Vegas anotó su primera carrera en el primer jonrón del año de Matt Den Dekker en la cuarta entrada. Añadió otro en la séptima entrada con un sencillo productor de Zach Borenstein antes de atrapar a cuatro más en la novena entrada. Tres de ellos anotaron en la segunda explosión del juego de Den Dekker.

Pero al final, las oportunidades perdidas llegaron para morderlos.

“Tuvimos muchas oportunidades de anotar carreras hoy”, agregó DeFrancesco. “Simplemente no pudimos obtener el gran éxito, tuvimos muchachos en la base durante las primeras cinco entradas”.

