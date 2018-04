El presidente de la UFC: Dana White suaviza el tono con Conor McGregor

Un enfurecido Dana White parecía estar lista para cortar los lazos con Conor McGregor inmediatamente después de un alboroto en el Centro Barclays el jueves que resultó en el arresto del luchador superestrella.

El presidente de la UFC pareció suavizar su postura dramáticamente al final de un caótico evento de la UFC 223 la noche del sábado en Brooklyn, Nueva York.

“La gente me dice: ‘Oh, esto se ve tan mal para el deporte’, y todo lo demás”, dijo White en las primeras horas del domingo por la mañana en el mismo estadio donde ocurrió el incidente. “Estoy de acuerdo, no se ve bien”.

“Pero al final del día, hay muchas cosas peores en todos los demás deportes, así que aceptaré por ahora un dolly aventado por la ventana (del autobús) cualquier día”.

El dolly que McGregor arrojó por una ventana de pasajeros, hirió a dos combatientes, lo que obligó a retirarlos de la tarjeta del sábado. Cuando un reportero le preguntó en las horas posteriores al enfrentamiento si quería hacer negocios con McGregor en el futuro, la respuesta de White reveló su frustración con el ex campeón de dos divisiones y la incuestionable vaca de efectivo.

“¿Te gustaría volver a tener negocios con él?”, Replicó White antes de calificar el acto como “repugnante y despreciable” y preguntándose abiertamente si McGregor consumía drogas.

Él fue mucho más medido en la conferencia de prensa posterior al evento.

“Hablamos, está bien”, respondió White. “Creo que hay un respeto mutuo y, obviamente, esta semana, me arrojaron muchas cosas. Centrarse en este espectáculo fue una locura. Volveremos y nos enfocaremos en Conor McGregor”.

McGregor también está recibiendo cierto apoyo del mundo de las celebridades en conflicto.

El rapero Chris Brown, quien ha tenido varios estallidos de ira incontrolable, parece entender el temperamento de McGregor.

“A veces todos nos volvemos locos”, le comentó a TMZ.

El cantante Justin Bieber también expresó su apoyo público a McGregor.

“Creo que Conor estará bien”, dijo Bieber. “Todos cometemos errores.”

McGregor está libre bajo fianza y debe regresar a la corte el 14 de junio para responder por varios cargos criminales, aunque dos analistas legales mencionaron al Review-Journal que el tiempo de cárcel es poco probable debido a la falta de antecedentes penales previos de McGregor.

Rousey ‘feliz’ por sus pérdidas en la UFC

La ex campeona de peso gallo de la UFC, Ronda Rousey, rara vez ha hablado de los dos reveses que la llevaron a alejarse del octágono.

Después de su papel estelar en Wrestlemania el domingo, Rousey aparentemente estaba de humor para reflexionar sobre los aplastantes nocauts administrados por Holly Holm y Amanda Nunes.

“Fui yo versus el mundo en un deporte individual”, le notificó Rousey a ESPN. “Pensé que nunca diría esto, pero estoy tan feliz de haber perdido esas peleas porque me llevó hasta aquí. Esto es tan valioso”.

Wow…thank you @RealKurtAngle the @wwe universe and New Orleans for an unforgettable night… https://t.co/RyaZ8q5I5r

— Ronda Rousey (@RondaRousey) April 9, 2018