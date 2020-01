El regreso de un grande

Conor McGregor, a la izquierda, celebra su victoria sobre Donald "Cowboy" Cerrone por nocaut técnico en su pelea de peso welter en UFC 246, en la T-Mobile Arena en Las Vegas, el sábado 18 de enero de 2020. Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal.

El presidente de UFC, Dana White, informó sobre la cifra de asistentes al UFC 246. Sábado 18 de enero de 2020 en la T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Holly Holm se mostró contenta con su triunfo en UFC 246. Sábado 18 de enero de 2020 en la T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Conor McGregor mostró una actitud mesurada y respondió a todas las preguntas de los medios de comunicación en UFC 246. Sábado 18 de enero de 2020 en la T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El año ha iniciado con interesante actividad deportiva en la “Ciudad del Pecado” y el primer gran evento de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) aconteció la noche del sábado 18 de enero de 2020 en la T-Mobile Arena, UFC 246.

La Ultimate Fighting Championship (UFC) presentó tres atractivas peleas en su cartelera principal para este evento: Brian Kelleher vs Ode Osborne, Holly Holm vs Raquel Pennington, y como combate estelar Conor McGregor vs Donald Cerrone.

Es común que distintas personalidades acudan a este tipo de funciones, pero llamó la atención la presencia del veterano jugador de fútbol americano Tom Brady, ya que se rumora que reforzará a los Raiders para su primera temporada en Las Vegas.

– Kelleher vs Osbourne

El estadounidense Brian Kelleher (33 años) se enfrentó al jamaiquino Ode Osbourne (28 años) en una pelea de peso gallo. El combate duró mucho menos de lo que se esperaba, apenas en los primeros instantes del primer asalto Kelleher llevó a su rival sobre la lona y le aplicó una llave efectiva para conseguir que se rindiera.

“Se siente increíble estar de vuelta en la columna de victorias, había mucha presión sobre mis hombros pero estoy orgulloso de mí mismo por ignorar y centrarme en la pelea. El viernes (17 de enero) me dijeron que me pondrían en la cartelera principal, pero no me inmuté, me dije a mí mismo que solo debía mantenerme enfocado. Estaba feliz porque pelearía más tarde, tengo más tiempo para rehidratarme, sabía que solo sería algo bueno para mí”, comentó el estadounidense tras obtener la victoria.

– Holm vs Pennington

En duelo femenil de peso gallo, las estadounidenses Holly Holm (38 años) y Raquel Pennington (31 años) protagonizaron una estratégica pelea en la que ambas buscaron el triunfo desde el primer instante.

Pennington intentó forcejear con Holm en el primer asalto, pero ella resistió y pudo mantenerse de pie. Sin embargo, ni en las rondas 2 y 3 las combatientes consiguieron emocionar al público, ya que durante toda la pelea se escucharon abucheos desde las gradas al haber muy poca acción por parte de ambas.

Holm obtuvo el triunfo por decisión unánime y después de saber la determinación de los jueces declaró que, “se siente realmente bien tener una victoria. Siempre quiero más, siempre quiero la perfección, sé que tengo más que puedo mostrar. Estoy muy feliz de tener el triunfo y comenzar bien el año… Siento que dominé, pero no hice suficiente daño, y eso es lo que quiero hacer: daño”.

Lo más emocionante de esta pelea fue la maroma con la que Holm celebró su victoria.

– McGregor vs “Cowboy”

El polémico irlandés Conor “The Notorious” McGregor (31 años) se enfrentó al estadounidense Donald “Cowboy” Cerrone (36 años) en la pelea estelar de la noche, categoría de peso wélter.

McGregor tiró el primer golpe apenas al primer segundo de la batalla, y rápidamente derribó a Cerrone para posteriormente lanzarse sobre él y liquidarlo a los 40 segundos. El árbitro tuvo que intervenir para darle el triunfo por nocaut técnico al irlandés.

En un acto de juego limpio, McGregor se acercó rápidamente a su adversario para cerciorarse de que se encontraba bien y darle un amistoso abrazo. Por su parte Cerrone reconoció la derrota y se fue con caballerosidad del octágono.

“Me siento increíble, todavía hay trabajo por hacer, pero este es un gran primer paso. Ese golpe que di fue bueno, me pregunto qué dirán todos esos ‘llamados expertos’ ahora. No era específicamente parte del plan del juego, estaba listo para utilizar todas mis armas, estaba listo para mostrar todas mis habilidades… Cerrone es un peleador fenomenal y aprecio todo sobre él, es un gran padre y tiene mi respeto por el resto de mi vida”, declaró McGregor al término de la batalla, quien en esta ocasión mostró una actitud más mesurada tanto al subir al octágono como al atender a los medios de comunicación.

Por otra parte, el presidente de UFC, Dana White, informó en conferencia de prensa que la cifra total de asistentes a este evento fue de 19,040, lo que generó un ingreso de taquilla de $11,089,129.30.