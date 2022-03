El vicepresidente de SuperBook se pregunta si los apostantes tenían información privilegiada sobre Tom Brady

El quaterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), lanza un pase contra los Rams de Los Angeles durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la ronda divisional de la NFL el 23 de enero de 2022, en Tampa, Florida. (AP Photo/Mark LoMoglio, Archivo)

El quaterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), retrocede para hacer un pase durante un partido de fútbol americano de la división de la NFL entre Los Angeles Rams y Tampa Bay Buccaneers, el domingo 23 de enero de 2022 en Tampa, Florida. (AP Photo/Alex Menendez)

El vicepresidente de Westgate SuperBook, Jay Kornegay, cuestionó el lunes si se hicieron apuestas considerables a favor de los Tampa Bay Buccaneers basadas en información privilegiada de que el quarterback Tom Brady iba a salir de su retiro.

El jueves, Tampa Bay iba 60-1 en el SuperBook para ganar el Súper Tazón de 2023 y 30-1 para ganar la NFC cuando un astuto individuo apostó a que los Bucs ganarían los títulos de la conferencia y de la NFL.

Después de que la casa de apuestas los bajara a 25-1 para ganarlo todo, el apostador volvió a apostar por ellos.

Brady, de 44 años, anunció el domingo que salía de su retiro, 40 días después de decir que se retiraba tras 22 temporadas en la NFL.

“No me cabe duda de que sabían que iba a volver cuando hicieron esas apuestas el jueves”, dijo Kornegay. “Y estos no eran apostadores casuales. Serían catalogados como apostadores educados. No era un tipo con una playera de Tom Brady en el mostrador. Era un jugador que describiríamos como astuto. Con ese tipo de juego y el anuncio que escuchamos (el domingo) de que se retiraba, hubo información que se compartió antes de su anuncio oficial. No me cabe duda de que la información se filtró en algún momento a mediados de la semana pasada. Esto es preocupante. Creo que nunca he dicho que la NFL tenga que investigar algo. Pero esto es algo que deben investigar y cómo se filtró, porque hay muchas casas de apuestas que tomaron algunas apuestas considerables a mediados de la semana pasada”.

Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la NFL, dijo que la liga no tenía ningún comentario sobre las preocupaciones de Kornegay.

Tras el anuncio de Brady el domingo, el SuperBook bajó a Tampa Bay de 14-1 a 10-1 para ganar el Súper Tazón y de 7-1 a 5-1 para ganar la NFC.

Un escenario similar se produjo en el South Point, donde el director de apuestas deportivas, Chris Andrews, dijo que la casa de apuestas tomó “gran dinero” por Tampa Bay para ganar el Súper Tazón el jueves a 50-1.

El mismo apostador hizo otras dos grandes apuestas por los Bucs a 30-1 y 25-1.

Después de que se conociera la noticia de Brady, el South Point, ante un pasivo de seis cifras sobre Tampa Bay, movió a los Bucs de 14-1 a 4-1 como favoritos para ganar el Súper Tazón.

Kornegay dijo que el SuperBook está en el gancho de seis cifras en múltiples estados si Tampa Bay gana el Súper Tazón.

“Si fuera Jameis Winston el quarterback, no tendríamos ningún problema”, dijo. “Pero cuando es Tom Brady con quien tienes una responsabilidad de seis cifras, ciertamente no nos sentimos cómodos con ello. Eso es algo grande. No se trata de que un jugador entre o salga de un partido esta noche. Se trata de que el mejor quarterback de todos los tiempos juegue o no juegue”.

El SuperBook ajustó las probabilidades del Súper Tazón en varios otros equipos, subiendo a los Green Bay Packers de 7-1 a 8-1, a los Los Angeles Rams y San Francisco 49ers de 8-1 a 10-1 y a los Dallas Cowboys de 12-1 a 14-1.

Los Buffalo Bills son los favoritos de 7-1 en el SuperBook para ganar el Súper Tazón, y los Kansas City Chiefs son la tercera opción de 9-1.

“(Los Bucs) todavía tienen que reunir un montón de piezas, y probablemente no van a ser tan buenos como el año pasado”, dijo Kornegay. “Tienen tantos agentes libres, y tienen un calendario mucho más duro esta vez”.

Tampa Bay está empatado con los Rams y los 49ers como la segunda opción 5-1 para ganar la NFC detrás de los Packers, los favoritos 4-1.

Después de que Brady anunciara su retiro el 1º de febrero, Caesars Sportsbook todavía lo listó con 45-1 para ganar el premio de MVP de la NFL en honor a lo que será su edad la próxima temporada, con la estipulación de que el libro reembolsaría todas las apuestas en él si permanecía retirado.

Los apostantes que respaldaron a Brady con 45-1 obtuvieron una ganga, ya que ahora es la cuarta opción 10-1 para ser el MVP por detrás de los co-favoritos +750 Aaron Rodgers y Patrick Mahomes y Josh Allen (8-1).