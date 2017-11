Emocionante Copa Combate en el Caribe mexicano

El mexicano Levy Saúl Marroquín se proclamó campeón de la Copa Combate. Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. | Foto Scott Hirano / Combate Américas.

La Copa Combate fue un torneo que retomó la dinámica de las primeras peleas de MMA como deporte profesional. En esta ocasión ocho peleadores siete nacionalidades distintas se esforzaron por obtener el título del torneo. | Foto Scott Hirano / Combate Américas.

En la ronda de cuartos de final, Marc Gómez (negro) derrotó al colombiano Alejandro Abomohor (rojo). Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. Foto Scott Hirano / Combate Américas.

Las mujeres también participaron con la pelea co-estelar, programada antes de la final. La mexicana Melissa Martínez derrotó a la chilena Gloria Bravo. Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. Foto Scott Hirano / Combate Américas.

Con solo 22 años de edad, Levy Saúl Marroquín demostró ser una promesa de las artes marciales mixtas. Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. Foto Scott Hirano / Combate Américas.

El mexicano Levy Saúl Marroquín se proclamó campeón de la Copa Combate. Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. Foto Scott Hirano / Combate Américas.

Marroquín obtuvo el campeonato y $100,000 dólares apenas 24 horas después de ser confirmado como participante del torneo. Sábado 11 de noviembre en el hotel Grand Oasis de Cancún, México. Foto Scott Hirano / Combate Américas.

El invierno ha llegado a Cancún, México, pero el intenso calor continúa en esta ciudad emblemática del Caribe azteca. La noche del sábado 11 de octubre el calor aumentó con la emoción de cientos de personas reunidas en el hotel Grand Oasis, cede del importante torneo de Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés), Copa Combate, realizado por la empresa Combate Américas.

La Copa Combate fue un torneo que retomó la dinámica de las primeras peleas de MMA como deporte profesional. En esta ocasión ocho peleadores siete nacionalidades distintas se esforzaron por obtener el título del torneo. El campeón y subcampeón debieron combatir hasta tres veces durante la misma noche en rodas de cuartos de final, semifinal y final.

En la pelea preliminar (105 libras) la estadounidense Sheila Padilla enfrentó a la mexicana Lisbeth López. El triunfo fue para López por nocaut técnico en el segundo asalto. Mientras que en el combate co-estelar (115 libras), programado antes de la final de Copa Combate para dar descanso a los peleadores, la mexicana Melissa Martínez derrotó a la chilena Gloria Bravo por nocaut técnico en la primera ronda.

La emoción de los aficionados incrementó cuando se inició con los cuartos de final de la Copa Combate: Mikey Rosa (Puerto Rico) vs Marcelo Rojo (Argentina), Carlos Rivera (México) vs Levy Saúl Marroquín (México), John Castañeda (EEUU) vs Kevin Moreyra (Perú), y Marc Gómez (España) vs Alejandro Abomohor (Colombia). Todos los protagonistas con pesos de 135 a 136 libras.

Los peleadores que obtuvieron su pase a la semifinal fueron Marcelo Rojo, John Castañeda, Marc Gómez y Levy Saúl Marroquín, este último se incluyo en el torneo apenas 24 horas antes debido a que el texano Ricky Palacios fue reprobado en el pesaje.

La primera semifinal (3 asaltos) fue intensa y pareja, el mexicano Marroquín logró derrotar al argentino Rojo en la segunda ronda al contrarrestar un intento ofensivo de su rival, aplicándole una llave que provocó la rendición del sudamericano.

La segunda semifinal (3 asaltos), Castañeda vs Gómez, no fue tan atractiva para los espectadores debido a que los peleadores recurrieron frecuentemente al forcejeo. El triunfo fue para el estadounidense Castañeda por decisión unánime.

La gran final a tres rondas fue estelarizada por Levy Saúl Marroquín (MEX) y John Castañeda (EEUU). Pelea que fue emocionante y sumamente pareja durante los primeros dos asaltos, sin embargo, la energía del mexicano lo hacía ver ligeramente superior a su adversario.

En el tercer y último asalto ambos deportistas fueron por todo, el combate se tornó agresivo y parejo, donde los dos finalistas dignificaron este importante torneo internacional realizado en el Caribe azteca. La pelea se fue a decisión y por unanimidad el campeón fue el mexicano Levy Saúl Marroquín, quien entró a la competencia de último momento y logró quedarse con el premio de $100,000 dólares.

“Esto comienza aquí, mi carrera apenas comienza… Gané el torneo cuando me avisaron (que debía entrar en la cartelera)”, gritó el campeón de 22 años de edad al término de la pelea, además agradeció el trabajo de su equipo de entrenamiento y reconoció la calidad de su rival en la final.