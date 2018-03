¡En curso! Torneo de la NCAA de Las Vegas

Jamuni McNeace de Oklahoma (4) atrapa un rebote frente a Stanford Robinson de Rhode Island (13) durante la primera mitad en la primera ronda del torneo de baloncesto universitario masculino de la NCAA, el jueves 15 de marzo de 2018 en Pittsburgh. (AP Photo / Keith Srakocic)

Jaylen Adams, de St. Bonaventure, en el centro, abraza a Matt Mobley (2) después de su juego First Four del torneo de baloncesto universitario masculino de la NCAA contra UCLA, el martes 13 de marzo de 2018 en Dayton, Ohio. San Buenaventura ganó 65-58. (John Minchillo / AP)

Los reporteros de Las Vegas Review-Journal: Todd Dewey y Adam Hill escribirán un blog en vivo el jueves durante el primer día del Torneo de la NCAA del libro de deportes de Westgate.

Locura Extra

El primer juego del día se dirige al tiempo extra después de una dramática final para Rhode Island.

Después de que Trae Young, de Oklahoma empató el juego con un par de tiros libres, los Rams aguantaron el tiro final.

Jeff Dowtin se perdió un tiro corto en el carril y el seguimiento de Stanford Robinson rodó tentadoramente fuera del aro.

Muchos apostadores habrían empujado al número de cierre si Robinson hubiera perdido la oportunidad.

En cambio, son cinco minutos extra.

Aaaaand the first #MarchMadness tournament game is going to OT… pic.twitter.com/y8DZj3VZSI — Las Vegas RJ Sports (@RJ_Sports) March 15, 2018

Salto Inicial

8:47 a.m. – Las líneas en las ventanas de apuestas deportivas de Westgate han estado aumentando constantemente durante toda la mañana con los apostadores listos para recibir acción desde que se dé el primer salto del día; ¡todo esto se dio en menos de media hora!

Es similar a cómo se vería un domingo de la NFL una hora antes del inicio del partido.

Rhode Island se mantiene estable como favorito de 2 puntos sobre Oklahoma en el primer partido. Al menos un libro de deportes local informó algunas grandes apuestas tardías en los Rams para darle cierta responsabilidad en ese lado.

El concurso de Westgate en el que los participantes escogieron cada uno de los primeros 32 juegos contra el spread ha cerrado el registro. Sacó 161 entradas. Los primeros tres finalistas recibirán pagos.

1:22 a.m. – Podría decirse que no hay mejor lugar para ver el Torneo de la NCAA que en Las Vegas, donde la acción nunca se detiene, todos los casinos tienen una fiesta y los libros de deportes pulsan con fanáticos y apostadores rugiendo por sus equipos.

“Si no viviera aquí y me dieran la oportunidad de venir a Las Vegas para un evento, este sería el lugar”, mencionó el director del libro de deportes de MGM Resorts: Jay Rood. “La multitud está muy metida en esto y el grupo de edad va de entre 21 a 81 años”.

“Las personas de la tercera edad aún salen a apoyar su alma mater y a divertirse, y ustedes tienen niños en las vacaciones de primavera tomando un tiempo libre de la escuela para venir aquí. Es un evento divertido”.

Uno de los días más anticipados en el calendario deportivo está listo para dar un puntapié y Adam Hill y yo seremos el corazón de Vegas Madness dentro del libro deportivo de Westgate que informará sobre todos los tiros de último minuto, violaciones y más.

Actualización de las Apuestas

Hay 16 juegos el jueves. Rhode Island jugará contra Oklahoma en el primer juego del día a las 9:15 a.m. y Tennessee jugará contra Wright State a las 9:40 a.m. Gonzaga jugará ante el UNC Greensboro a las 10:30 a.m., seguido por Kansas-Penn a las 11 a.m.

Los Rams son favoritos con 2 puntos sobre los Sooners, quienes atrajeron algunas de las primeras acciones en el libro de deportes del MGM Resorts, según el director del libro de deportes de The Mirage: Jeff Stoneback.

Las mejores apuestas del jueves

Adam Hill

Kansas (-14) sobre Penn (11 a.m.)

Estado de Dakota del Sur (+8) sobre el estado de Ohio (1 p.m.)

San Buenaventura (+6) en Florida (6:55 p.m.)

Todd Dewey

Loyola-Chicago (+2) en Miami (12:10 p.m.)

Seton Hall (-2.5) sobre N.C. State (1:30 p.m.)

Alabama (+2) sobre Virginia Tech (6:20 p.m.)

(Este blog de apuestas se actualizará a lo largo del día).