En exclusiva, ‘El Chelís’ habla sobre su llegada a Las Vegas

D.T de Las Vegas Lights FC, José Luis Sánchez Solá en Fremont Street. | Foto Cortesía Idris Erba / Las Vegas Lights FC.

D.T de Las Vegas Lights FC, José Luis Sánchez Solá (derecha) y Isidro Sánchez (Izquierda) en Fremont Street. | Foto Cortesía Idris Erba / Las Vegas Lights FC.

DT 1: El dueño y presidente del club, Brett Lashbrook, dijo que ‘El Chelís’ reúne las características que busca para un estilo de juego ofensivo. Martes 14 de noviembre en Inspire Theatre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Estoy en el mejor equipo del mundo y en el mejor lugar, ese es mi pensamiento”: José Luis Sánchez Solá, D.T de LV Lights FC. Martes 14 de noviembre en Inspire Theatre. Foto El Tiempo.

Tanto el presidente como el entrenador prometieron un estilo de juego ofensivo y atractivo para los aficionados. Martes 14 de noviembre en Inspire Theatre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Quizá para sorpresa de muchas personas, José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’ fue anunciado y presentado como el primer entrenador en la historia de Las Vegas Lights FC, equipo profesional de fútbol soccer que a partir del 2018 participará en la United Soccer League (USL), equivalente a la segunda división de Estados Unidos.

Mediante un evento realizado el martes 14 de noviembre en Inspire Theatre, ‘El Chelís’ fue presentado por el dueño y presidente del club, Brett Lashbrook, quien aseveró que después de entrevistar a cerca de 20 candidatos se convenció totalmente de que Sánchez Solá era el entrenador ideal para esta nueva franquicia deportiva. Tanto el presidente como el entrenador prometieron un estilo de juego ofensivo y atractivo para los aficionados.

Al término de la presentación, ‘El Chelís’ otorgó una entrevista exclusiva para El Tiempo en la que comentó que una gran ciudad como Las Vegas merecía un gran equipo de fútbol. Además confesó cual puede ser una de las claves para lograr un proyecto a largo plazo.

“Muy emocionado, muy contento y esperando dar resultados. Mi gran problema son las relaciones que tengo con los dueños, espero haber aprendido ya lo suficiente para poder concretar a largo plazo este objetivo que tiene el dueño”, dijo el entrenador mexicano.

Al preguntarle sobre la buena interacción que parece tener con el dueño de Las Vegas Lights FC, Sánchez Solá expresó: “Todos (los dueños) son diferentes hasta que empiece a rodar la pelota, todos son diferentes y agradezco mucho las oportunidades, pero cuando empieza a rodar la pelota ‘ahí si agárrate’”.

‘El Chelís’ adelantó a este periódico que su cuerpo técnico estará conformado por su hijo Isidro Sánchez como auxiliar técnico, además de otro auxiliar, preparador físico, entrenador de porteros y utileros que seleccionará del mercado estadounidense.

“De esta manera me puedo comunicar en el entendido de que es difícil la química conmigo, no soy una persona muy sencilla que digamos, sí me levanto con el pie izquierdo muchas mañanas”, reconoció Sánchez Solá.

Sobre sus planes a corto y mediano plazo o si le ilusiona llegar a la MLS con este equipo, el director técnico azteca respondió: “Yo vivo día a día, hoy me brindo al cien, mañana me brindo al cien, y así me sigo. Necesito que la gente se divierta. Estoy en el mejor equipo del mundo y en el mejor lugar, ese es mi pensamiento hasta que deje de estar acá, no pienso en nada más que en estar aquí, después no sabemos que pase”.

‘El Chelís’ ha dirigido a Puebla, Estudiantes y Veracruz en la Liga MX, a Venados y Correcaminos en la Liga de Ascenso MX, y a Chivas USA en la MLS. Será el primer entrenador que tenga experiencia en primera y segunda división tanto en México como en Estados Unidos, por lo que sabe muy bien las características que busca en los jugadores que integren al representativo de Las Vegas.

“Totalmente combativos en cuanto a la recuperación de la pelota, mi fútbol empieza cuando no tengo la pelota, después los grandes dotes técnicos cuestan mucho dinero. Voy a basar mi fútbol en recuperar la pelota y llevarla lo más pronto posible al área rival.

Puedo tener ocho extranjeros, mis extranjeros van a ser mexicanos. Tengo a muchos, cada día aparecen más, pero el ‘grueso’ del equipo tiene que ser de aquí, ese es el ‘pastel’, después las ‘cerezas’ las tengo que poner de los foráneos. Entiendo que lo que no consiga aquí lo tengo que traer de afuera y en mi país se está dando mucho desempleo en el fútbol”, finalizó ‘El Chelís’.

Para más información sobre LV Lights FC visite www.lasvegaslightsfc.com.