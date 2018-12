Enfrentan la ‘Resaca de Las Vegas’ oponentes de los Golden Knights

Las franquicias de la NHL pueden estar aprendiendo una lección que los turistas han conocido durante años.

Es increíblemente difícil volver al trabajo después de un viaje a Las Vegas.

Se está desarrollando rápidamente una tendencia de equipos que luchan poderosamente después de visitar T-Mobile Arena para jugar contra los Golden Knights.

En lugar de la “gripe de Las Vegas”, puede ser el momento de comenzar a considerar si existe una “resaca de Las Vegas”.

Hubo una teoría el año pasado de que al menos algunos de los éxitos de los Caballeros en casa pudieron atribuirse a que los jugadores visitantes tomaron demasiada muestra de la vida nocturna que los turistas tienden a hacer.

Los Caballeros, sin embargo, han jugado 11 partidos en casa esta temporada y han mantenido su juego sólido en su propio edificio, con un récord de 7-3-1.

Es el próximo juego en el que los oponentes pueden estar sufriendo realmente los efectos negativos de todo lo que Las Vegas tiene para ofrecer.

Los equipos están 1-8-2 en su próximo juego después de jugar con los Caballeros en T-Mobile Arena. Han sido superados por 44 a 18 en esos 11 juegos, incluida una victoria por 6 a 1 de Calgary en Arizona.

No ha importado si los equipos juegan back-to-back la noche siguiente o tienen días libres, las pérdidas han sido consistentes, y feas:

■ Tampa Bay, uno de los mejores equipos de la liga, fue estrangulado 7 a 1 en Arizona la noche después de ganar 3 a 2 en T-Mobile.

■ Buffalo, un equipo sorpresa, perdió 5 a 1 en San José dos noches después de dejarse caer 4 a 1 ante los Caballeros.

■ Los Ducks han sido víctimas de la tendencia dos veces, dejando los juegos locales a los Sabres y los Maple Leafs la noche después de jugar contra los Caballeros en Las Vegas.

Washington será el siguiente para probar la teoría. Las Capitals jugarán contra los Caballeros a las 7 p.m. del martes en T-Mobile Arena antes de dirigirse a Arizona el jueves.

Es posible que el patinaje de la mañana en Glendale ese día no incluya a un grupo de jugadores de los Capitals que repasen las imágenes en su teléfono para reconstruir lo que sucedió en su viaje a Las Vegas, pero Washington tendrá que superar una tendencia bastante fuerte para salir con una victoria.

Actualización sobre las lesiones

El delantero Paul Stastny ha sido visto patinando en City National Arena en los últimos días, pero no hay fecha para su regreso.

“Es bueno verlo en el hielo hoy, pero probablemente todavía le falten un par de semanas”, señaló el entrenador Gerard Gallant después de la práctica del lunes.

Gerard Gallant says Paul Stastny is skating, but still a couple weeks away from returning. Also says Erik Haula is out at least the next two months, but doesnt rule him out for the season

