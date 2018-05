Enfrentarán Golden Knights a Capitals en la Final de la Stanley Cup

El ala izquierda de los Washington Capitals, Alex Ovechkin, adelanta el disco al defensor de Tampa Bay Lightning, Mikhail Sergachev, durante el primer periodo del séptimo juego de la serie de playoffs de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Chris O'Meara)

Los jugadores de los Washington Capitals celebran un gol contra el Tampa Bay Lightning durante el primer período del Juego 7 de la serie de playoffs de hockey final de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

El defensa de Tampa Bay Lightning, Braydon Coburn (55) y el ala derecha de los Washington Capitals Tom Wilson (43), pelean durante el primer período del Juego 7 de la serie de playoffs de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Foto / Jason Behnken)

El ala izquierda de Washington Capitals, Andre Burakovsky, centro, celebra su gol contra Tampa Bay Lightning con Dmitry Orlov, izquierda, y Lars Eller durante el segundo período del Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

Los Washington Capitals, incluido el ala izquierda Alex Ovechkin (8), celebran después de derrotar al Tampa Bay Lightning en el Juego 7 de la serie de playoffs de hockey final de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Chris O'Meara)

El defensa de los Washington Capitals, Michal Kempny y el portero Braden Holtby celebran después de que los Capitals derrotaron al Tampa Bay Lightning 4 a 0 en el Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Foto / Chris O'Meara)

El ala izquierda de los Washington Capitals, André Burakovsky (65) y el defensa John Carlson celebran después de que los Capitals derrotaron al Tampa Bay Lightning 4 a 0 durante el Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el 23 de mayo de 2018 en Tampa, Fla. ( AP Photo / Chris O'Meara)

El ala derecha de los Washington Capitals, Devante Smith-Pelly (25), celebra con el ala izquierda: Jakub Vrana, después de que los Capitals derrotaron al Tampa Bay Lightning 4 a 0 durante el Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el 23 de mayo de 2018 en Tampa. Fla. (AP Photo / Chris O'Meara)

El ala derecha de los Washington Capitals, Tom Wilson (43) mira como el ala izquierda, Alex Ovechkin, celebra mientras sostiene el trofeo Príncipe de Gales después de que los Capitales derrotaron al Tampa Bay Lightning 4 a 0 en el Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo, 2018, en Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

El comisionado adjunto de la NHL, Bill Daly, posa con los miembros del trofeo Washington Capitals y el Príncipe de Gales después de que los Capitals derrotaron al Tampa Bay Lightning 4 a 0 durante el Juego 7 de la serie final de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 , en Tampa, Florida. (AP Photo / Chris O'Meara)

El ala izquierda de los Washington Capitals, Alex Ovechkin, celebra un gol contra los Tampa Bay Lightning durante el primer periodo del Juego 7 de la serie de playoffs de finales de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

El portero de Tampa Bay Lightning, Andrei Vasilevskiy, desvía un tiro de los Washington Capitals durante el primer período del Juego 7 de la serie de playoffs de hockey final de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

El portero de los Washington Capitals, Braden Holtby bloquea un lanzamiento de los Tampa Bay Lightning durante el primer período del Juego 7 de la serie de playoff de hockey final de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Photo / Jason Behnken)

El defensa de Tampa Bay Lightning, Braydon Coburn (55) y el ala derecha de los Washington Capitals Tom Wilson (43), pelean durante el primer período del Juego 7 de la serie de playoffs de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa, Florida. (AP Foto / Jason Behnken)

El ala izquierda de los Tampa Bay Lightning, Alex Killorn, izquierda, toma un tiro al enfrentar al defensa Dmitry Orlov de los Washington Capitals durante el segundo periodo del Juego 7 de la serie de playoffs finales de hockey de la Conferencia Este de la NHL el miércoles 23 de mayo de 2018 en Tampa. Fla. (AP Photo / Chris O'Meara)

TAMPA, Fla. – En su 13ª temporada de la NHL, una de las estrellas más importantes del hockey se dirige a su primera final de la Stanley Cup para jugar contra un equipo que está en su primera temporada en la liga.

Alexander Ovechkin anotó a los 62 segundos en el Juego 7 de la Final de la Conferencia Este el miércoles por la noche en la Amalie Arena, llevando a los Capitals de Washington a una victoria de 4 a 0 sobre los Lightnings de Tampa Bay.

La victoria envía a Ovechkin, uno de los anotadores de goles más dinámicos de esta era, y a los Caps en la final de la Copa contra los Caballeros Dorados.

A Ovechkin le preguntaron acerca de sus emociones después. “¿Emociones?”, Dijo. “¡Vamos a la final de la Copa Stanley! Creo que todos están felices, pero todavía no hemos terminado, ¿sabes a qué me refiero? Estoy emocionado en este momento; es dificil de explicar”.

Su compañero de equipo, Nicklas Backstrom, agregó: “Hemos estado esperando mucho tiempo para esto. … Solo tomó 11 años”.

Braden Holtby lanzó la blanqueada para los casquillos, deteniendo 29 tiros. También blanqueó a los Lightnings en el Juego 6 y está anotando una racha de casi 160 minutos sin anotaciones.

André Burakovsky agregó sus primeros dos goles en los playoffs en el segundo período y Backstrom agregó una red vacía para sellar el segundo puesto de los Capitals en las Finales de la Copa Stanley.

La única final de la Copa de Washington fue ante Ovie, en 1998, una derrota ante los Detroit Red Wings.

Ovechkin ha sido criticado durante su carrera por lograr la grandeza individual, pero quedarse corto en los objetivos del equipo. Pero el entrenador Barry Trotz mencionó que vio a un jugador estrella más decidido durante la postemporada.

“Había mucha gente que dudaba si todavía tenía lo necesario”, dijo Trotz. “Los grandes jugadores se oponen a eso. … Él comentó: ‘Te voy a mostrar que todavía soy un gran jugador’”. Y lo hizo.

Holtby mencionó que hay algo diferente en este equipo de Washington. En años pasados, los Caps han experimentado una gran decepción en la postemporada.

“Creo que nuestro grupo aquí realmente entiende lo que significa ser un equipo y cómo ganar”, señaló Holtby. “Tal vez en el pasado hemos tenido más habilidades o hemos sido mejores en papel o lo que sea. Pero este equipo, todos conocen su rol y todos quieren ayudar y todos se sienten cómodos el uno con el otro. No he estado en un equipo como este en el que en cualquier situación tenemos confianza y confianza el uno en el otro. No nos abrumamos”.

“Es un grupo fuerte, y eso es extremadamente difícil de conseguir, y es necesario que avancemos para ser lo mejor posible y ser un equipo fuerte”.

Los Capitals perdieron ambos juegos contra los Golden Knights durante la temporada regular.

Los Caballeros ganaron 3 a 0 en la T-Mobile Arena en diciembre antes de tomar una decisión de 4 a 3 en la Capital One Arena en febrero.