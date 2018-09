Enredan Rams a los Raiders 33 a 13 para arruinar el debut de Jon Gruden

El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, lanzó tres intercepciones, la última de las cuales fue devuelta para un touchdown, ya que la ofensiva no anotó en la segunda mitad de una derrota por 33 a 13 en la apertura de la temporada el lunes por la noche ante los Rams de Los Ángeles en el Coliseum del condado de Oakland-Alameda.

OAKLAND, Calif. – Un canto de “¡Defensa!” comenzó en el Coliseo del Condado de Oakland-Alameda.

Lentamente, se construyó en el volumen.

Lo que se pensaba sería una posible serie de anotaciones de puntos el lunes por la noche (al menos, contra los poderosos Rams de Los Ángeles en la ciudad) parecía que los Raiders debían mantener el ritmo, habían demostrado lo contrario. El alero cerrado, Jared Cook, recibió 7 yardas más, 113, que el mariscal de campo de los Rams, Jared Goff, quien pasó con menos de dos minutos restantes en el tercer cuarto.

El público quería más defensa.

La unidad solo podía hacer tanto.

Nueve días después de cambiar a su mejor jugador, Oakland contenía la ofensiva de mejor puntuación desde la temporada pasada a 13 puntos y 187 yardas totales con la mayor parte del juego transcurrido. Pero los Rams se contuvieron por solo tanto tiempo, traqueteando en tres carreras consecutivas de anotación, mientras que la ofensiva de los Raiders calló en una derrota por 33 a 13.

“Hubo un gran esfuerzo en este campo esta noche por parte de nuestro equipo”, dijo el entrenador de los Raiders, Jon Gruden. “Agradezco a nuestros fans, en muchos sentidos, estoy orgulloso de nuestro equipo de fútbol; fue una historia de dos mitades. Obviamente, no nos ocupamos de la pelota, esa fue una parte fundamental de este juego de fútbol”.

El mariscal de campo Derek Carr lanzó tres intercepciones en la derrota de apertura de temporada.

Dos ocurrieron en el cuarto trimestre. El último, cortesía del esquinero y nativo de Oakland, Marcus Peters, quien fue devuelto para un touchdown de 50 yardas. Los Raiders no habían realizado buenas rutas en todos los juegos y estaban empatados 13 a 13 antes de que el canto sonara. Comenzando con un touchdown de 8 yardas de Goff al receptor abierto Cooper Kupp, los Raiders rindieron 20 puntos para cerrar la noche.

Al final, Cook en gran parte se redujo a ser la ofensiva de los Raiders.

Atrapó nueve de 12 pases para un récord personal de 180 yardas. Eso estableció un récord de franquicia para la mayoría de las yardas recibidas por un alero cerrado en un solo juego. La actuación superó las 173 previamente establecidas por Todd Christensen el 20 de noviembre de 1986 contra los San Diego Chargers. Cook ahora posee el récord de registro de yardas posicionales para las organizaciones Tennessee Titans, Rams y Raiders.

Sin culpa de la defensa de los Raiders, eso no fue suficiente.

En gran medida hizo su trabajo.

“Sabía que cuando llegáramos (el coordinador defensivo Paul) Guenther sería bueno”, afirmó Carr. “Nuestra defensa tuvo manos en múltiples pases. … Amo nuestra defensa, me encanta la forma en que juegan, me encanta el esquema que trae el entrenador Guenther porque es difícil para los mariscales de campo, me alegra que esté en nuestro equipo”.

Los Ángeles no encubrieron un tercer intento hasta el tercer cuarto, habiendo abierto 0-por-3 en la categoría a menudo crítica. En un tercer intento en el segundo cuarto, el alero defensivo Bruce Irvin sacó a Goff para alargar un gol de campo e intentó que el pateador de los Rams, Greg Zuerlein, fallara. Los esquineros Rashaan Melvin y Leon Hall estuvieron entre los que impugnaron pases.

Pese a algunos errores, la noche solo se podía ver como un primer capítulo exitoso de la vida sin Khalil Mack, a quien los Raiders intercambiaron con los Chicago Bears luego de un extenso holdout contractual.

Pero la ofensiva estaba estancada en neutral.

Cometió siete de las 12 penalizaciones de la primera mitad del equipo. El receptor abierto Amari Cooper estaba en silencio, logrando una captura en tres objetivos para 9 yardas. Ningún receptor abierto de los Raiders llegó a 25 yardas. El equipo fue excluido por completo en la segunda mitad.

“¡Defensa! ¡Defensa!”

En esta noche, la ofensa falló en responder la llamada.

