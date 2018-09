‘Es muy triste’: Fans del béisbol de Las Vegas se despiden de Cashman Field

Ushers Oscar Pitt y su esposo Jeff Pitt cruzan la meta después del último juego de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Adam Carter y su novia Kaela Eshenbrenner asisten al último juego de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas, el lunes, 3 de septiembre de 2018. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @marcusvillagran

Los residentes del valle de Las Vegas celebran durante los momentos finales del último juego de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas, el lunes, 3 de septiembre de 2018. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @marcusvillagran

Los fans de Las Vegas 51s buscan atrapar una pelota durante el juego final en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Fans de Las Vegas 51s aplauden durante el juego final en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los fans de Las Vegas 51s corren a las bases después del juego final en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El fan de Las Vegas 51s, Kendall Williamson, salta al plato después de correr las bases tras del juego final en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Mark Steele de Las Vegas acumula tierra después del partido final de Las Vegas 51s en el Cashman Field de Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Usher Mark Greenberg tiene los ojos llorosos después del juego final de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El Director de Operaciones de Boletos Siobhan Steiermann, disfruta del campo después del juego final de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Fans esperan que se abra el estadio antes del último partido de Las Vegas de los 51s en el Cashman Field de Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Stephen Davis obtiene una camiseta de Raef Bishop antes del juego final de Las Vegas 51 en el Cashman Field de Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Oscar Bueno toma una selfie familiar con, desde la izquierda, Kevin Miranda, 27, Marisa Miranda, 25, Larissa Zuniga, 16, y Tina Bueno, el último juego de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Desde hace mucho tiempo titular de boletos de temporada, Sue Olson, de Bunkerville, habla con un reportero antes del último partido de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Caleb Williams, 4, con sus padres Scott y Mical-Anne antes del partido final de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El comisionado del Condado de Clark, Larry Brown, a la izquierda, con el columnista Ron Kantowski del Las Vegas Review-Journal antes del último partido de Las Vegas en el Cashman Field de Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Kelley y Kyle Waltz antes del último partido de las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Shawn Adams, de 11 años, durante el juego final de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Jennifer Nieves durante el último juego de las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El equipo de tierra trabaja el cuadro interior entre entradas durante el último partido de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Desde hace mucho tiempo titular de boletos de temporada, Jean Vaughan, de 73 años, con su nieta Haley Vaughan, de 16, durante el último partido de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin siguiente temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Cosmo durante el último juego de las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Clint Adams, a la derecha, con sus hijos Liam Adams, de 8 años, izquierda, y Shawn Adams, de 11, durante el último partido de Las Vegas 51 en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo cambiará a una nueva estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Randy Pagel, desde la izquierda, Heather Houchens, Matthew Christian, David Jackson, John Albanese y Emily Casale cantan durante el juego final de Las Vegas 51s en Cashman Field en Las Vegas el lunes 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a una nueva estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los fans de Las Vegas 51s corren a las bases después del juego final en Cashman Field en Las Vegas el lunes, 3 de septiembre de 2018. El equipo se mudará a un nuevo estadio en Summerlin la próxima temporada. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Sosteniendo su tarjeta de puntaje manuscrita en un portapapeles, Jean Vaughan se colocó bajo una sombrilla de Elvis Presely, su único escudo contra el implacable sol del el lunes y se preparó para ver su último juego en Cashman Field.

Vaughan, de 73 años, ha visto jugar a Las Vegas 51s aquí desde 1983, su primera temporada en el estadio de 9 mil 300 asientos, y estaba luchando contra sus emociones mientras esperaba que los jugadores salieran al campo por última vez.

En aquel entonces, su amado equipo se llamaba Las Vegas Stars.

“Es muy triste”, afirmó Vaughan, una operadora retirada de 311 para el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. “Es solo otro capítulo en mi vida, y espero que no sea el último”.

Vaughan estuvo entre los 5 mil 353 aficionados que se reunieron el Día del Trabajo para despedirse del béisbol en Cashman Field. El próximo año, el estadio de béisbol se transformará en un estadio de fútbol soccer, y los 51s renovarán la marca y tendrán un nuevo estadio, el Las Vegas Ballpark, en Summerlin. El portavoz del equipo, Jim Gemma, declaró que el anuncio del nuevo nombre del equipo llegará pronto, posiblemente en la próxima semana. Los Aviators son una opción líder, informó.

Gemma dijo que el club Triple-A también tendrá un nuevo equipo de padres, posiblemente los A’s de Oakland, los Milwaukee Brewers o los Washington Nationals, después del final de su asociación de seis años con los Mets de Nueva York.

Mencionó que los fanáticos leales que apoyaban a los 51s en Cashman merecen un nuevo estadio, pero Vaughan, quien se unió el lunes a su nieta de 16 años, no está segura de cómo se siente con las nuevas instalaciones de Summerlin.

“Todo es simplemente plano, es unidimensional en papel”, analizó Vaughan. “Todavía no he recibido mis boletos porque quiero ver el estadio como un estadio y no como un pedazo de papel”.

Los funcionarios del equipo destacaron que la capacidad del nuevo parque es de 10 mil personas, incluyendo los asientos, las suites y las áreas de descanso. El diseño de Las Vegas Ballpark permitirá a los fanáticos estar cerca de la acción, al igual que era en Cashman Field.

Para algunos residentes, el final del béisbol en Cashman Field fue el comienzo de algo nuevo.

La nativa de Las Vegas, Micalanne Williams, trajo a su hijo de 4 años, Caleb, a su primer partido de béisbol el lunes. Luciendo un mohawk y comiendo palomitas de maíz, agregó que estaba emocionada de ver a los jugadores “golpear la pelota”.

“Es genial compartir esto con él”, expresó Williams de 35 años. “Es nostálgico, es por eso que vinimos”.

El seguidor de los Dodgers de toda la vida, Peter Roterdam, argumentó que ver la pelota de béisbol Triple A en Las Vegas le dio acceso a las estrellas más importantes del juego, tanto antes de llegar a las Grandes Ligas como a veces en los últimos años de sus carreras.

“Vemos la historia al principio”, dijo, “y vemos la historia al final”.

Cashman Field probablemente dio la bienvenida a su fan número 12 millones en su último partido de juego el Día del Trabajo, afirmaron los oficiales del equipo.

Entre ellos se encontraban los trabajadores de la tripulación del Cirque du Soleil, Melissa Neal y Will Wood, quienes se pusieron camisetas compitiendo para la despedida de Cashman. Neal, nativo de Chicago, llevaba una camiseta de los Cubs, mientras que Wood presumió su traje de los Rex Sox.

“Estoy emocionado por el nuevo lugar, pero voy a extrañar la intimidad de este”, determinó Wood. “Estás justo en la parte superior del campo y cerca de la acción”.

El comisionado del Condado de Clark, Larry Brown, afirmó el lunes que tenía sentimientos encontrados mientras se ponía el sol en Cashman Field.

El legislador jugó al béisbol aquí en 1983 y señaló que la experiencia lo inspiró a mudarse a Las Vegas.

“Este parque jugó un papel importante no solo en mi carrera como jugador, sino que mi esposa y yo nos enamoramos de la comunidad”, exclamó Brown. “Y ahora esto se volvió como mi hogar”.