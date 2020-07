Es probable que los Raiders jueguen sin aficionados

En esta foto de archivo, el propietario de los Raiders, Mark Davis, firma autógrafos para los fanáticos antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Raiders y los Denver Broncos, en Oakland, California, el lunes 24 de diciembre de 2018. [Foto John Hefti / AP]

Se suponía que este era un momento de celebración para una franquicia de los Raiders, que se mudaría a un nuevo palacio brillante justo al lado del Strip.

En cambio, el propietario Mark Davis dio el domingo 19 de julio de 2020 la indicación más clara de que los 65,000 asientos del estadio Allegiant se quedarán vacíos los días de juego esta temporada en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si me preguntasen ahora, diría que iremos sin fanáticos en las gradas”, dijo Davis durante una charla telefónica.

Davis reiteró su postura de que todos los fanáticos que hayan comprado boletos podrán asistir a los juegos o ninguno de ellos lo hará.

Este último es el escenario mucho más probable.

“Absolutamente no”, dijo Davis cuando se le preguntó si es optimista de que el equipo podrá jugar antes de un estadio lleno. “La única forma en que creo que eso puede suceder es si retrasaran el inicio de la temporada, en lugar de intentar comenzar ahora mismo en medio de la incertidumbre que tenemos”.

“Creo que podríamos llegar hasta noviembre y así tener una temporada completa y playoffs y el Súper Bowl, y si fuéramos a noviembre, podríamos tener una mejor idea de lo que está pasando con el virus con algún tipo de vacuna o algo de esa naturaleza que podría darnos una mejor idea de la seguridad de los jugadores, los fanáticos y todos los demás “.

Davis dijo que su postura se aplica a sí mismo. Dijo que no asistirá a los juegos si no se les permite a los fanáticos. Es una realidad decepcionante para Davis, que está a punto de llevar la franquicia a una nueva era.

“Hemos estado queriendo tener nuestro fenomenal estadio y esta instalación de práctica, y todo iba muy bien para la organización Raider”, dijo, puntualizando que “todos nuestros sueños se hicieron realidad aquí en Las Vegas. Toda la ciudad ha sido fenomenal y luego la vida real se interpone en el camino”.

La pandemia ha causado estragos en el mundo del deporte, forzando aplazamientos y cancelaciones masivas a medida que las organizaciones y las ligas luchan por encontrar formas seguras y prácticas para volver a la acción. La mayoría de esos planes han involucrado tocar en lugares vacíos.

La NFL no ha ofrecido orientación específica sobre asistencia, dejándola a equipos individuales y gobiernos locales. Al menos cuatro equipos han anunciado planes específicos para capacidades reducidas, y es poco probable que algún equipo permita la asistencia completa.

Davis expresó su frustración por la falta de una política coherente después de un verano en el que la oficina de la liga ordenó la igualdad de condiciones. Cuando el gobierno local ordenó el cierre de una instalación de equipo, todos tuvieron que cerrar. No todos los equipos pudieron visitar a los prospectos y hacer un examen físico en persona, por lo que ninguno pudo.

“Cada maldita cosa fue sobre una base equitativa y todo basado en el club menos afortunado en todas las circunstancias”, dijo Davis. “Y luego, por alguna razón, y no puedo leer sus mentes, decidieron que, en lo que respecta a la asistencia, dependía de los equipos y sus gobiernos locales, y la liga no iba a ser parte de eso”.

Los propietarios votaron 31-1 el mes pasado para despejar las primeras ocho filas en todos los estadios para crear distancia entre los fanáticos y los jugadores y permitir espacio para vender anuncios para ayudar a compensar las pérdidas de ingresos anticipadas.

Davis fue el que se resistió.

“Cuando eso sucedió, muchos equipos no tuvieron problemas con eso porque tenían asientos adicionales donde podían mover a las personas”, dijo. “Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo veas, estamos agotados. No tenemos ningún lugar para mover personas. Eso hizo una situación muy difícil para mí. No puedo decirle a un fanático, y mucho menos a 8,000, que no podrán ir al primer partido inaugural en un estadio que ayudaron a construir. Simplemente no puedo hacerlo, y no sé de una manera justa de poner, por ejemplo, el 20 por ciento de los fanáticos en el estadio. Simplemente no es la visión que teníamos para el estadio y para Las Vegas”.

Davis dijo que, si los Raiders avanzan sin fanáticos, harían una “Temporada Inaugural 2.0” en 2021 para darle a la ciudad y al estadio una celebración adecuada.

El primer partido de temporada regular en el estadio Allegiant está programado para el 21 de septiembre en “Monday Night Football” contra los Saints.