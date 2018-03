Escaladora “Maky” Martínez, una mujer de altura

La escaladora María “Maky” Martínez es una mujer de mucha altura gracias a su pasión por la escalada, deporte que le ha enseñado a superar sus propias barreras psicológicas una y otra vez, demostrando que no hay límites para cumplir sus metas.

[Cortesía]

En entrevista con Notimex, explicó que después de cinco años de practicar este deporte se ha convertido en una parte fundamental de ella, tanto que ha forjado su personalidad con las fortalezas, más que físicas, mentales que ahora posee.

“Este deporte me ha tratado de una manera impresionante, me ha dado muchos logros y muchas frustraciones igual, y a partir de ello es lo que todavía me mantiene en pie e incisiva, porque siempre hay cambios en este deporte”, explicó.

“Maky” señaló que es más importante la fortaleza mental que física, tanto así que 90 por ciento del éxito depende de la mentalidad que se tenga, porque si algo te enseña la escalada es “ser paciente, que si te caes te levantes, que te despejes y estés en el momento que estás disfrutando de cada paso”.

Además, Martínez muestra que ella está rompiendo estereotipos en un deporte físico dominado por hombres, por lo que se siente orgullosa de que ha podido vencer todo tipo de obstáculos, los cuales pueden servir de inspiración para que otras mujeres crean en ellas mismas.

“No se detengan en ningún proyecto, sea motociclismo, futbol, tenis, actuación, no se detengan; ser auténtico es muy importante en la actualidad, hay que ser súper auténticos, somos mujeres y aunque nos digan ciertas personas esto no es de mujeres, con mucho valor y mucha dignidad no te detengas ni lo dudes ni te preguntes nada”, aconsejó.

Actualmente “Maky” combina este deporte con su faceta de fotógrafa y actriz, aprovechando la seguridad que le ha dado estar en las alturas de riscos tanto en México como en países tan distantes como Alemania y República Checa, probándose a sí misma que cada nueva roca por pasar y cada pared por escalar es un reto más que superar.

Aunque de momento se recupera de una cirugía de hernia de discos, después de un par de semanas de reposo se muestra impaciente por regresar a su principal pasión en las alturas.