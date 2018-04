Espera Haula de los Knights que esté en camino al estrellato

Vegas Golden Knights dejó al ala Erik Haula (56) en el hielo durante el segundo periodo de un juego de hockey NHL entre los Vegas Golden Knights y los Edmonton Oilers en la Arena T-Mobile en Las Vegas, el sábado 13 de enero de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El ala izquierda de Vegas Golden Knights Erik Haula (56) celebra su tercer gol de la temporada contra Minnesota Wild en la Arena T-Mobile en Las Vegas el viernes 16 de marzo de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El ala izquierda de Vegas Golden Knights Erik Haula (56) celebra un puntaje durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL en la Arena T-Mobile en Las Vegas, el miércoles 21 de febrero de 2018. Los Knights ganaron 7 a 3. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El ala izquierda de Vegas Golden Knights Erik Haula (56) posa con los fanáticos durante la primera fiesta de los fanáticos del equipo en la Fremont Street Experience en el centro de Las Vegas el domingo 14 de enero de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El ala izquierda de Vegas Golden Knights Erik Haula (56) celebra con fanáticos después de que el defensor de los Knights Deryk Engelland (5) anotó un gol durante el primer periodo de un juego de hockey NHL entre Vegas Golden Knights y Arizona Coyotes, martes, 10 de octubre de 2017 , en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

VANCOUVER, British Columbia – En el mundo de los periódicos, el número 30 significa el final. En el mundo de Erik Haula, 30 podría significar el comienzo del estrellato.

Con tres juegos restantes en la temporada regular, incluido el del martes contra los Vancouver Canucks en la Arena Rogers, el centro de los Golden Knights está a un gol de alcanzar los 30 para el año. A medida que disfruta de una temporada de carrera con 55 puntos, Haula ha aprovechado su oportunidad como selección de draft de expansión de Minnesota Wild en junio pasado.

“Creo que puedo jugar como un delantero de los primeros seis”, dijo Haula, cuyo máximo anterior en su carrera fue en 2015-16 cuando tenía 34 puntos. “Solo quería ver qué podía hacer en esta liga, y ha sido bueno. Me he divertido mucho haciéndolo.

“La gente puede verlo y pensar lo que quiere de lo que soy y lo que no soy, y eso está bien; jugaré donde sea que me toque”.

Si Haula llega a 30, es probable que llegue durante el tercer periodo de un partido o durante un juego de poder. Marcó 16 de sus 29 goles en los últimos 20 minutos y tiene 12 goles de poder.

“Nunca jugué a Power Play en Minnesota”, declaró Haula sobre sus cuatro temporadas con Wild. “En la universidad (en la Universidad de Minnesota), me gusta pensar que tuve éxito en el juego de poder. Pero el nivel profesional, para mí, estaba haciendo otras cosas para entrar en la alineación, poner mi pie en la puerta, ya sea que se tratara de penalizar o lo que fuera. Estaba tratando de hacer esas cosas y ser notado de alguna manera”.

El defensor de los Knights, Nate Schmidt, quien también fue compañero de Haula en la universidad, no está sorprendido por su éxito.

“Todos pensamos que este sería el camino que tomaría”, señaló Schmidt, quien también tiene un año de carrera con cinco goles y 36 puntos. “Pero la NHL te obliga a hacer cosas misteriosas para poder entrar, tienes que fabricar tu camino de algún modo en la alineación y solo tienes una oportunidad, y luego te vuelves loco; debes de forjar tu pequeño nicho”.

“Pero para él, siempre pensé que podría hacer eso en esta liga”. Personalmente, realmente esperaba que esto fuera lo que obtendríamos de él este año”.

No importa cuánto éxito tenga, Haula siempre piensa que puede hacerlo mejor.

“Creo que esa ha sido la clave más importante que he aprendido de los jugadores experimentados: nunca llegar demasiado alto y nunca bajar demasiado y tratar de mantener la calma y hacer las mismas cosas”, destacó Haula. “Si miras los objetivos individuales, me gustaría obtener (un) objetivo más temprano que tarde, así que no tengo que pensar en ello. Hasta ahora he tenido éxito haciendo lo que hago noche tras noche. Así que pensar en eso o tratar de cambiar cualquier cosa, me va a hacer daño”.

Sus compañeros de equipo están tratando de conseguirle el disco. Ha tenido varias oportunidades excelentes desde que marcó el No. 29 el miércoles pasado contra Arizona. Tuvo tres golpes a la portería en la victoria del sábado por 3 a 2 sobre San José.

“Estoy realmente feliz por él, sinceramente”, describió Schmidt. “Es bueno ver que un hombre sea recompensado después de poner en el tiempo un penal-killing, bottom-six adelante”.

“Espero que llegue allí, y si no lo hace, debes pensar que el próximo año tendrá mucha más hambre para conseguirlo”.