Esposas de jugadores argentinos asumen protagonismo

Eliana Guercio y Wanda Nara, esposas de los futbolistas Sergio Romero y Mauro Icardi, asumieron un inesperado protagonismo al opinar sobre la integración del seleccionado argentino que viajará a Rusia en busca de la Copa del Mundo.

Guercio hizo declaraciones a la prensa en las que sembró dudas sobre los verdaderos motivos que dejaron a Romero fuera del equipo.

“Hay mucha gente que (se ve que) lo quería afuera, no me canso de escuchar barbaridades”, explicó luego de que la Asociación del Futbol Argentino informara en un comunicado que Romero sería excluido por una lesión.

“Me indignó que dijeran que estaba roto para justificar que no esté en el Mundial, me cansé de las mentiras, no sé si lo hacen de cobardes o por intereses personales”, la herida es menor y en 10 días Romero estaría recuperado y en condiciones de disputar la Copa del Mundo, puntualizó.

También contó que, después de la noticia de su salida, “Sergio está tranquilo, pensó que (su lesión) era algo más grave, admiro su temple, obvio que no está feliz de la vida porque se pierde un mundial”.

Romero, arquero histórico de la selección, fue confirmado en la lista de jugadores mundialistas el lunes pasado, pero un día después se lesionó durante el entrenamiento del equipo y fue sacada de la nómina.

Por otra parte, después de que el técnico de la selección Jorge Sampaoli diera a conocer la lista de seleccionados, Wanda Nara, esposa y representante de Icardi, se quejó en redes sociales por la exclusión del delantero.

Nara consideró que Icardi tuvo una temporada de lujo, ya que el jugador anotó 29 goles en 34 partidos, fue goleador de la liga italiana y metió al Inter en la próxima Champions League.

“Mauro es una persona con el perfil recontra bajo, es recontra humilde, él si quiere en el Inter puede levantar un dedo y despedir a gente o meter gente, por eso de la Selección eligió no hablar, él quería estar por sus méritos y no por dar una nota”, explicó en una entrevista radiofónica.

Nara insistió en que Icardi tiene todo para estar en la selección, por su edad (25 años) y por su rendimiento, y reveló que ella misma se reunió en un par de ocasiones con Sampaoli.

“Yo ya sabía que era difícil que pudiera estar y Mauro también lo sabía, pero la esperanza de estar en la lista la teníamos hasta el final, hoy en día lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar”, apuntó.