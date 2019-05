“Estoy aquí para defender lo mío”: Canelo

Saúl “Canelo” Álvarez se impuso por decisión unánime a Daniel Jacobs y posee ahora la mayor tajada del “pastel” de los medianos. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Saúl “Canelo” Álvarez se impuso por decisión unánime a Daniel Jacobs y posee ahora la mayor tajada del “pastel” de los medianos. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Daniel Jacobs perdió por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez en pelea unificatoria, en la categoría de las 160 libras. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

En la pelea de respaldo a la función estelarizada por Saúl “Canelo” Álvarez y Daniel Jacobs, el púgil Virgil Ortiz Jr, se reveló como serio contendiente al título de las 135 libras. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Saúl “Canelo” Álvarez se impuso por decisión unánime a Daniel Jacobs, en la foto, el cuerpo técnico del tapatío. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Saúl “Canelo” Álvarez se impuso por decisión unánime a Daniel Jacobs, en la foto, el cuerpo técnico del tapatío. Sábado 4 de mayo de 2019 en la arena T-Mobile. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Todo salió como lo esperábamos, Jacobs es un gran peleador, pero sabíamos que -con paciencia- íbamos a ganar. Gracias a Dios, tenemos un título más. Quiero agradecerles el apoyo que siempre me han brindado”, comentó Saúl Álvarez, al término de la pelea que sostuvo ante Daniel Jacobs el sábado 4 de mayo en T-Mobile Arena.

Sobre su futuro manifestó que, por lo pronto, va a descansar unos días, luego analizará con su equipo de trabajo los potenciales rivales, aunque precisó que desea unificar la división de los pesos medianos y para ello le falta el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo que ostenta Demetrius Andrade, un púgil que –primero- debe ganar a Maciej Sulecki, en un combate pactado para llevarse a cabo el 29 de junio.

“Yo quiero pelear otra vez en septiembre”, dijo el peleador tapatío, antes de ceder el micrófono a su entrenador, Eddie Reynoso, quien externó lo siguiente: “Estamos muy agradecidos con todos ustedes por haberse quedado hasta estas horas (pasada la medianoche), sabemos que iba a ser una pelea peligrosa, y el único mal sabor de boca fue que Jacobs salió a correr por 12 rounds, salió a sobrevivir, no intentó pelear. ‘Canelo’ quiere ofrecer buen espectáculo a la gente, un espectáculo que también permita exhibir las cosas que ha mejorado Saúl sobre el cuadrilátero, pero en esta ocasión no se pudo. Sin embargo, estamos muy contentos, ‘Canelo’ mostró un movimiento de cintura preciso, su defensa es excelente, seguiremos trabajando y nos vemos, primeramente Dios en septiembre”.

Por otro lado, ‘Chepo’ Reynoso acotó “estamos muy contentos de poder celebrar este gran triunfo, el único punto oscuro fue que, como algunos dicen: ‘hasta para hacer el amor se necesitan dos’, y esta noche Saúl salió a proponer y desgraciadamente Jacobs salió a no ser noqueado y así no se puede. Queda un sabor amargo, sabemos que la gente quedó contenta con el triunfo, pero (el público) merecía que Saúl lo conectara y lo derribara. Así son las cosas y me quedo con la gran exhibición que dio en su defensa; me apasiona su movimiento de cintura, vean su carita (del ‘Canelo’), limpio después de 12 fragorosos rounds ante un tremendo peleador”.

El accionar de la pelea fue lento, desde la campana inicial fueron muy cautelosos, no arriesgaron mucho. El primer golpe lo soltó el ‘Canelo’ luego de treinta segundos de fintas. Esa fue la tónica del combate. Incluso en algunos rounds la gente abucheaba el desempeño de los dos en el ring.

Óscar de La Hoya, titular de Golden Boy Promotions manifestó por su parte que no han definido el siguiente rival del ‘Canelo’, “primero debe descansar y gozar de su triunfo, pero definitivamente él puede pelear en las 160, 168 y hasta en las 175 libras, aquí andaba Golovkin buscando una trilogía, estuvo también Demetrius Andrade para la unificación, Callum Smith, Sergei Kovalev, en las próximas semanas vamos a analizar lo que sea más conveniente para ‘Canelo’”.

Una trilogía con ‘GGG’ es muy posible, Golden Boy Promotions fue enfático en no descartarla.

“Definitivamente, ‘Canelo’ Álvarez es un gran boxeador, hoy demostró que sabe aguantar golpes, tiene muy buena defensa, soy admirador de él, pero a pesar de eso, no tiene arrastre entre el público. Me acuerdo de tu época (la de Óscar como boxeador), la de Julio César Chávez, Félix ‘Tito’ Trinidad, en México se paralizaba todo cuando peleaban. Aquí anduvo el panameño Roberto Durán, diríamos que en ese tiempo había boxeadores dominantes, qué le recomiendas a ‘Canelo’ para que –con tu experiencia- se convierta en ídolo de la afición, porque no paraliza México, ni llena arenas como tú”, le cuestionó un reportero experto en boxeo, a lo que De la Hoya se limitó a explicar que “lo que mucha gente no entiende es que los rivales se ponen cada día más difíciles, más grandes, más fuertes, son mejores boxeadores, el talento en la actualidad es difícil. El ‘Canelo’ lo está haciendo bien, a sus 28 años se irá convirtiendo en ídolo mexicano, solo él puede llenar arenas en la actualidad”.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.