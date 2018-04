Evita Haula de Golden Knights audiencia de la NHL sobre el incidente con Kopitar

LOS ÁNGELES – Erik Haula evitó las medidas disciplinarias de la NHL por el incidente que involucró a Anze Kopitar y él durante el 3er Juego el domingo entre los Golden Knights y los Kings de Los Ángeles.

Haula y Kopitar se enredaron frente a la red de Los Angeles en el segundo periodo del triunfo 3 a 2 de los Knights. Kopitar, quien estaba encima de Haula, le hizo un gesto negativo por la espalda y Haula tomó represalias golpeando a Kopitar en la cara con lo que parecía ser el extremo de su bastón.

El Departamento de Seguridad del Jugador de la NHL no contactó a Haula, y un portavoz de la liga afirmó que no había planes de realizar una audiencia sobre el incidente.

Haula butt-ends Kopitar in the face and gets away with it pic.twitter.com/EKc1sghmGW

