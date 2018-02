Ex campeona de UFC: Ronda Rousey firma contrato con WWE en Las Vegas

Ronda Rousey firmó su contrato de la WWE en la Arena T-Mobile el domingo. (WWE)

Ronda Rousey salió de la Arena T-Mobile en Las Vegas el domingo con un contrato firmado y una bofetada de su nuevo jefe.

Un mes después de hacer su debut en la WWE en Royal Rumble, Rousey comenzó oficialmente su carrera de lucha profesional después de firmar en la línea de puntos en el ring en Elimination Chamber.

Rousey se mostró sensible emocionalmente durante su primera aparición en Las Vegas desde que perdió contra Amanda Nunes en UFC 207 en 2016.

Pero las lágrimas desaparecieron rápidamente después de que el gerente general de Raw, Kurt Angle, le dijo a la ex estrella de UFC que Stephanie McMahon y Triple H planeaban vengarse de Rousey.

Una enojada Rousey luego puso a Triple H sobre una mesa antes de firmar su contrato a tiempo completo para unirse a Raw. Se espera que Rousey tenga una lucha durante Wrestlemania 34 en Nueva Orleans el 8 de abril.

