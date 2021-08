Ex-jugador de baloncesto de la UNLV y de Chaparral High muere por COVID

Wes Reed, un ex-jugador de baloncesto de la UNLV que llegó a ser entrenador, mentor y un referente en la comunidad de preparatorias, murió el domingo por complicaciones de COVID-19. Tenía 48 años.

Reed creció en Las Vegas y asistió a Chaparral High School, ganando todos los honores de la liga y del estado. Jugó dos años en Barstow College de California, donde estableció récords de tres puntos antes de incorporarse a la UNLV para la temporada 1994-95.

We are saddened to learn of the passing of former Runnin’ Rebel Wes Reed. Our deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/HDttyyFLSi

— UNLV Men’s Basketball (@TheRunninRebels) August 23, 2021