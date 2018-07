Fan abuchea a LeBron e interrumpe juego de baloncesto juvenil en Las Vegas

Un alboroto antes del partido con un fanático rebelde el miércoles por la noche despejó un gimnasio en Liberty High School de aproximadamente 150 espectadores, incluida la superestrella de la NBA LeBron James, quien se había presentado para ver a su hijo jugar en una vitrina de básquetbol AAU.

El juego entre North Coast Blue Chips de Bronny James y Nike Meanstreets fue cancelado después de que un hombre que vestía una camiseta de Michael Jordan de los Chicago Bulls comenzó a ridiculizar al mayor James y se le negó la entrada, según un oficial del evento que se negó a dar su nombre.

El hombre, que estaba a unos 150 pies de distancia de James, también gritó ante la seguridad del evento y finalmente fue retenido, lo que provocó la cancelación y un breve altercado con el personal de seguridad.

An altercation broke out at Liberty, and the teams cleared the court. LeBron left the gym, too. Security trying to settle everything down. pic.twitter.com/l8mDTidP3i

— Sam Gordon (@BySamGordon) July 26, 2018