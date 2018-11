FMF y Asociación de Futbolistas con apertura a investigación de Cofece

noviembre 18, 2018 - 8:40 am

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Asociación de Mexicana de Futbolistas (AMFPro) están abiertas a colaborar con la investigación de oficio que inició la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por prácticas monopólicas.

Guillermo Cantú, director general Deportivo de la FMF, desconoce a fondo el hecho, pero no dudó en manifestar que tienen toda la disposición para colaborar, en caso de que sea necesario.

“De ese tema hoy no tengo ningún comentario al respecto, pero te puedo asegurar que habrá esa apertura para que puedan investigar conforme a derecho.”

El dirigente añadió: “Las investigaciones y las preguntas se hacen siempre, ya sean fiscales o legales y obviamente esta tiene más notoriedad porque el futbol tiene su notoriedad”.

Por su lado, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de Mexicana de Futbolistas, a su llegada a México tras asistir al Congreso Jurídico Deportivo Internacional de FIFpro, de igual manera se dijo dispuesto a cooperar para bien del balompié mexicano, donde los clubes de la Liga MX serán investigados ante la posibilidad de que existan los dobles contratos.

“No sé a qué se especifique, no tenemos notificación, nosotros no estamos al tanto oficialmente; no sabemos en qué se basa todo esto o cómo esté. Estamos en la disposición de cooperar en lo que se tenga que hacer, quiero ser respetuoso y ver primero lo que está pasando. Queremos que se haga lo mejor para el futbol mexicano”, indicó.

Cabe recordar que además de los dobles contratos a investigarse, se averiguará acerca del denominado “Pacto de Caballeros”, que ha sido visto como un principal inconveniente para que los traspasos de jugadores puedan desarrollarse de manera más sana.