Funcionarios determinarán el costo final del estadio Raiders en Las Vegas

El sitio del futuro estadio de fútbol Raiders en Las Vegas, jueves, 15 de febrero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La construcción continúa en el sitio del estadio de fútbol Raiders de la NFL el lunes 12 de febrero de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Una cifra del costo final para el estadio Raiders en Las Vegas se determinará en los próximos días.

Para llegar a la figura, los representantes de los Oakland Raiders se reunirán con el contratista general del proyecto para detallar el precio máximo garantizado de la instalación.

Para determinar el precio del estadio, la Compañía Mortenson Construction con sede en Minneapolis serán quienes cobrarán a los Raiders de construir el estadio abovedado de 65 mil asientos, estimado en $1.9 mil millones, e indica que es un paso crítico hacia la finalización de un acuerdo de desarrollo del estadio entre los Raiders y la Autoridad del Estadio de Las Vegas.

La estimación de $1.9 mil millones se ha designado durante más de dos años.

Si el precio real resulta ser más alto, los Raiders serían responsables de pagar el monto adicional. Eso es porque el Proyecto de Ley Senatorial 1, aprobado en una sesión especial de la Legislatura de Nevada en octubre de 2016, bloquea la contribución pública al proyecto en $750 millones, los cuales se recaudarán para pagarse en bonos a través de un aumento de 0.88 puntos porcentuales en impuestos en las habitaciones de hotel y motel del sur de Nevada.

Se espera que Don Webb, director de operaciones de la subsidiaria de la compañía Raiders’ Stadium, revise cada línea de partida del presupuesto de construcción para determinar el precio máximo garantizado, que se convertirá en parte del documento del acuerdo de desarrollo final. Ese documento será considerado para su aprobación por la autoridad el 1 de marzo.

Los miembros de la junta de la autoridad el jueves pasado dieron grandes pasos para revisar varios documentos complementarios que serán parte del proceso de aprobación.

En la reunión de 2½ horas del jueves, los miembros recibieron explicaciones detalladas sobre los acuerdos para la comercialización y venta de licencias de asientos personales, cuentas de PSL, desarrollo de proyectos, el fideicomiso de fondos de construcción y los desembolsos de los fondos de construcción.

El abogado contratado Mark Arnold y el director de Applied Analysis: Jeremy Aguero, junto con el personal designado de la autoridad, también acompañaron a los miembros de la junta a través de 15 acuerdos que no requieren la aprobación de la autoridad pero que fueron explicados para brindar una visión general del proceso de aprobación final.

El Acuerdo de uso conjunto de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), que explica el acceso libre al nuevo estadio por parte del equipo de fútbol de Los Rebeldes de UNLV, se discutió brevemente. Ese acuerdo, ya revisado y aprobado en enero por la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada, será un documento complementario al acuerdo de desarrollo final.

La junta de autoridad no aprobó ninguno de los acuerdos pendientes, prefiriendo abordarlos todos hasta el 1 de marzo. El presidente de la Autoridad, Steve Hill, anunció que la reunión de dicho día comenzaría a las 9 a.M., Una desviación del horario habitual de inicio del grupo ya que las cámaras y miembros del Gobierno del Condado de Clark no estarán disponibles por la tarde.

Pese a esto, la junta resolvió un problema crítico: determinar quién presidiría el Comité de Supervisión de Beneficios de la Comunidad, y la autoridad optó por nombrar a uno propio.

Ken Evans, presidente de la Cámara de Comercio Urbana y uno de los nueve miembros de la junta directiva de Stadium Authority, fue aprobado por unanimidad para presidir el comité.

El comité de voluntarios está a cargo de monitorear el plan de beneficios comunitarios de los Raiders, que asegura que las empresas operadas como PyMEs, minorías y veteranos obtengan una parte de los empleos y subcontratos en la construcción del estadio.

Comité de Supervisión

Evans se unirá al comité por designio de Rebecca Fountain, presidenta de KOR Building Group, nombrada por el gobernador Brian Sandoval; Monica Ford, presidenta y directora ejecutiva de Nevada Partners, designada por el líder mayoritario del Senado, Aaron Ford; y Rose Davis, directora de servicios corporativos y desarrollo de empresas comerciales minoritarias para el Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios Regionales de Occidente, designado por el presidente de la Asamblea, Jason Frierson.

Tres miembros del comité designados por los Raiders incluyen a Webb; Peter Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas; y Lynn Littlejohn, directora de asuntos comunitarios de la Compañía Mortenson Construction.

Fountain, Monica Ford, Davis y Guzmán se encontraban entre una lista de candidatos nominados por las cámaras de comercio minoritario para cargos en el comité.

El nombramiento de Evans fue una reversión de la reunión de la autoridad el 11 de enero, cuando el miembro de la junta Tommy White nominó a Sean Stewart, director ejecutivo de Nevada Contractors Association, para presidir el grupo. Hill sugirió entonces que se presentara el asunto porque muchos miembros de la junta no se habían reunido con Stewart.

Stewart contactó más tarde a Hill para retirarse de la consideración como presidente. Después de que un abogado de autoridad le aseguró a los miembros de la junta que uno de los suyos podía ser nombrado presidente, Evans fue nominado y elegido rápidamente.

Póngase en contacto con Richard N. Velotta en rvelotta@reviewjournal.com o 702-477-3893. Siga a @RickVelotta en Twitter.