Las Vegas vive la pasión del Mundial Rusia 2018

Rusia, 12 Jun 2018 (Notimex-Jorge Arciga).- El estadio Spartak albergará cinco encuentros en la Copa Mundial de futbol Rusia 2018.

Joel Huiqui (4), capitán de la Selección de México, durante un partido de la Copa Oro de CONCACAF contra Trinidad & Tobago, el 20 de julio del 2013 en Atlanta, Georgia. [ Foto Mike Zarrilli / Getty Images ]

A partir del 14 de junio y hasta el 15 de julio, mucha gente en Las Vegas vivirá la pasión que genera la Copa del Mundo de fútbol soccer, que en esta ocasión se jugará en territorio ruso.

La justa, que se lleva a cabo cada cuatro años, involucra a 32 selecciones que fueron agrupadas en ocho bloques. En la fase grupal, todos los países juegan tres partidos, enfrentándose a las selecciones sorteadas en su respectivo grupo. Los dos mejores avanzan a la siguiente ronda.

Hay algunos jugadores que repiten; otros, como Rafael Márquez -de México-, hará su quinta aparición en un mundial. El más veterano es Essam El-Hadary, portero egipcio con 45 años de edad a cuestas. Brasil y Colombia tienen cada uno, a 10 jugadores que estarán en Rusia, luego de haber jugado el mundial pasado en Brasil. Perú regresa luego de una breve ausencia, Uruguay mantiene firme la esperanza en su garra charrúa; Costa Rica anhela repetir su actuación del mundial pasado, cuando llegaron al famoso “quinto partido”. Panamá acude con un perfil muy discreto, lo que puede ser favorable para un buen desempeño. Argentina cuenta con el mejor jugador de la actualidad, Lionel Messi, sin embargo, el mismo jugador del Barcelona manifestó hace poco que no son favoritos a la corona, sin embargo, Javier Mascherano señaló hace poco que “cuando empieza el mundial, cuando rueda la pelota, se acaban los favoritos, surge la posibilidad de triunfo para cualquiera de las 32 selecciones”.

Los equipos favoritos de los aficionados son Alemania, Brasil, España y Francia.

En Las Vegas muchos restaurantes y antros transmitirán los partidos. Los aficionados peruanos, por ejemplo, podrán ir a Perú Kitchen, donde José Nicolás y su esposa Olga esperan a sus paisanos para celebrar el triunfo de su selección.

Rosana Romero, asistente de comunicaciones de los Stations Casinos informó que han elaborado una serie de actividades para sumarse a la fiebre mundialista de la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018.

Los aficionados podrán acudir al Boulder Station para ver todos los partidos incluyendo la ceremonia de apertura en sus televisores y pantallas gigantes. Podrán seguir las incidencias en español en el área de Sports Book.

“Transmitiremos los primeros tres partidos, de la fase de grupo, de la Selección Mexicana en español dentro del Railhead: el domingo 17 de junio contra Alemania a las 7:30 de la mañana; contra Corea del Sur el sábado 23 de junio a las 7:30 de la mañana y el miércoles 27 de junio, contra Suecia a las 6:30 de la mañana.

En el Texas Station, las actividades tendrán lugar en el South Padre, en los mismos horarios del Railhead.

“Tendremos un desayuno típico mexicano a la venta, durante los juegos incluyendo menudo; una gran variedad de huevos al estilo mexicano, pan de dulce, chocolate caliente, café, micheladas y otras bebidas en oferta”, detalló Romero.

La entrada será gratuita y para todas las edades.

El restaurante Oiga, Mire, Vea tendrá abiertas sus puertas para la comunidad latina, residente en el valle, pero colombiana en particular para los partidos de fase inicial: su encuentro ante Japón será el martes 19 de junio a las 5 de la mañana; contra Polonia el domingo 24 a las 11:00 am y contra Senegal, el jueves 28, a las 7:00 am.

“Estamos ansiosos de ver a nuestro seleccionado debutar en la justa más importante del orbe. Queremos invitar a todos nuestros connacionales y amigos latinos a vibrar juntos con las incidencias de los partidos, tendremos grandes ofertas en comida y bebida”, externó Olmedo Hoyos, propietario del conocido restaurante colombiano en Las Vegas.

-Opinan los expertos

Muchas veces, las incidencias de una copa mundial contrastan con los pronósticos, hay ocasiones que los favoritos se quedan en la fase inicial, en otras han logrado levantar el anhelado trofeo.

El Tiempo conversó con uno de los jugadores que han portado la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol, Joel Huiqui, destacado defensa que incluso llegó a ser capitán del “Tricolor” en torneos importantes.

A ras de la cancha, compartió su vasta experiencia en lides futbolísticas. Su palabra es de experto. Su punto de vista está justificado con amplitud.

“Considero que México tiene un gran plantel, tiene jugadores que ya cuentan con varios años de regularidad en buen nivel. Eso ayuda mucho. Finalmente, en las competencias a nivel internacional siempre es importante la experiencia que tengas y la actividad que hayas acumulado en años anteriores.

México tiene grandes jugadores en las diferentes posiciones, tiene a un gran entrenador, tiene el apoyo de todo un país, como mexicanos queremos que hagan un buen papel. Considero que tienen todas las condiciones y cualidades para poder competir contra los equipos que tienen en su grupo”, señaló sobre el potencial del Tri en la justa mundialista, agregando que “es obvio, mientras estés en buen momento en tu carrera vas a ser pieza clave en un mundial. En este caso creo que la portería puede ser diferencia, por la competencia interna que hay.

En el conjunto mexicano hay jugadores clave como Guillermo Ochoa, Jesús Manuel Corona “Tecatito” y Rafael Márquez, que pueden hacer la diferencia dentro del campo.

Sobre los rivales que enfrentará el Tri, Huiqui expresó “el primer partido es fundamental, que les haya tocado un rival de un nivel competitivo muy alto como es Alemania es bueno, porque vamos a medirnos con la mejor selección. México tiene cualidades, buenas condiciones, buena estrategia para poder enfrentarse a un equipo como Alemania, al final de cuentas son 11 contra 11”.

El nivel de selecciones se ha incrementado mucho, las brechas entre grandes y chicos cada vez es más tenue, sobre los equipos de la CONCACAF, destacó que “El fútbol se ha acortado mucho, ahora hay equipos que calificaron al mundial por primera vez, otros llevaban muchos años sin calificar. El fútbol de la zona es bueno, han hecho buenas cosas, están creyendo que funciona la forma de trabajar de diferentes federaciones, creo que puede irles bien, es un camino largo, pero se sigue acortando. Creo en el fútbol latinoamericano”.

Para finalizar, Joel Huiqui resaltó que portar la playera de tu país y escuchar el himno nacional es algo inexplicable, lo sientes en el corazón, lo ves y lo vives con tus compañeros. Más allá del sentimiento personal, es una gran responsabilidad, y un gran reto, para seguir demostrando que puedes portar esa playera y hacer historia para tu país”.