Logra UNLV triunfo de 74 a 61 contra Oakland

Marvin Menzies on UNLV's victory (Mark Anderson/Las Vegas Review-Journal)

noviembre 19, 2018 - 10:23 am

La UNLV primero hizo sangrar a Xavier Hill-Mais (involuntariamente) y luego a su equipo de baloncesto de Oakland (intencionalmente).

Los Rebels aprovecharon por completo la ausencia de Hill-Mais dos veces en el juego, especialmente en la primera mitad cuando tomaron el control y lograron una victoria 74 a 61 el viernes por la noche en el Thomas & Mack Center.

La UNLV (2-1) usó una carrera de 24 a 2 en la primer mitad (la mayor parte mientras que Hill-Mais estaba fuera con una nariz ensangrentada causada por una colisión contra Tervell Beck de los Rebels), para construir una ventaja de 24 a 7. Hill-Mais salió nuevamente en la segunda mitad, y los Rebels convirtieron una ventaja de 46 a 35 en una de 59 a 40.

Todo se sumó a una noche bastante fácil para los Rebels, su segunda victoria consecutiva de dos dígitos.

“Fue un paso en la dirección correcta”, indicó el entrenador de la UNLV, Marvin Menzies. “Siguen creciendo, por lo que desde el segundo juego hasta el tercero, pensé que mejoramos un poco”.

Oakland (0 a 3), ubicado en los suburbios de Detroit, tuvo la mala fortuna de que su mejor jugador perdiera largos períodos de tiempo, y la UNLV hizo que los Golden Grizzlies pagaran por ello, mostrando un instinto asesino que comenzó con un compromiso de defensa.

“El entrenador ha hablado mucho sobre presionarlos”, señaló el alero de la UNLV, Shakur Juiston, quien anotó 8 de 13 tiros y lideró a los Rebels con 18 puntos y 10 rebotes. “Hemos sido muy indiferentes, nos han estado preparando para este juego y cuán efectivos podemos ser en la defensa para poner en marcha nuestra ofensiva y funcionó. Lo hicimos y completamos la misión”.

El único jugador con el que los Rebels tuvieron problemas para defender fue Hill-Mais, pero no estaban solos. Fue el jugador de la semana de la Liga Horizon la semana pasada, luego de promediar 23.5 puntos y 6.5 rebotes. Contra los Rebeldes, Hill-Mais fue el único jugador de Oakland con una calificación positiva de más-menos en más-1. Hizo 11 de 15 tiros y anotó 29 puntos.

“Jugamos contra él como un equipo y nos defendimos de él como un equipo”, dijo Menzies. “Definitivamente es uno de los mejores jugadores en esa conferencia, es un gran jugador, por lo que sabíamos que era muy importante en nuestro informe de exploración”.

La UNLV también fue agresiva en la ofensiva, empujando regularmente hacia la canasta. Después de que uno de ellos anotara una canasta a Oakland en la primera mitad, la UNLV rápidamente consiguió el balón en la cancha, con Kris Clyburn volando para anotar.

Los Rebels completaron el 52.5 por ciento de sus tiros.

Juiston recogió su primer doble-doble de la temporada. Amauri Hardy y Mbacke Diong anotaron 12 puntos cada uno para la UNLV, y Clyburn tuvo 10.

Hardy anotó sus primeros cinco tiros, incluyendo dos triples.

“Probablemente mucha gente vea que he estado luchando un poco”, destacó Hardy. “Creo que las primeras marcas iniciaron una buena carrera para mí, pero definitivamente se sintió bien seguro. “Mis compañeros de equipo me mantuvieron en marcha durante todo el juego, mantuvieron mi confianza alta y creo que me funcionó muy bien”.

La UNLV recibirá a Pacific el martes.

