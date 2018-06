Golden Knights arrasan en los Premios NHL

El propietario de Golden Knights, Bill Foley, desde la izquierda, se une a los jugadores William Karlsson y Deryk Engelland junto con George McPhee, gerente general, en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

William Karlsson de los Caballeros Dorados posa en la alfombra roja antes de los Premios de la NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

George McPhee, gerente general de los Golden Knights, posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Terry Fator posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights, con su esposa Melissa, posa sobre la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

William Karlsson de los Caballeros Dorados posa en la alfombra roja antes de los Premios de la NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Nicklas Backstrom, izquierda, y Alex Ovechkin de Washington Capitals posan con la Copa Stanley en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

P.K. Subban de los Nashville Predators es entrevistado en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Patrice Bergeron de los Boston Bruins es entrevistado en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Mathew Barzal, de los Islanders de Nueva York, posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Bark-André Furry posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Jordan Staal de los Carolina Hurricanes posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Supervivientes y primeros auxilios en el tiroteo del 1 de octubre, incluido el entrenador asistente de la UNLV Hockey: Nick Robone, centro izquierda, Rylie Golgart, centro, y Lori Hosack, derecha, posan en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel en Las Vegas el miércoles, 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Lynda Carter posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Meghan Duggan, izquierda, y Amanda Kessel posan en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Daniel Sedin, izquierda, y Henrik Sedin de Vancouver Canucks posan en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Andrei Vasilevskiy de Tampa Bay Lightning posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El propietario de Golden Knights, Bill Foley, posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Connor McDavid de los Edmonton Oilers posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El comisionado de la NHL, Gary Bettman, posa en la alfombra roja antes de los Premios de la NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Anze Kopitar, de Los Ángeles Kings posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Connor Hellebuyck, de los Winnipeg Jets posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Colin Hanks posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Pekka Rinne de los Nashville Predators posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

P.K. Subban de los Nashville Predators posa con Lindsey Vonn en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Alex Ovechkin de los Washington Capitals es entrevistado en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

William Karlsson de los Caballeros Dorados posa en la alfombra roja antes de los Premios de la NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights posa en la alfombra roja antes de los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Connor McDavid de los Edmonton Oilers posa junto con Ted Lindsay Award y Art Ross Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Connor McDavid de los Edmonton Oilers posa junto con Ted Lindsay Award y Art Ross Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Henrik Sedin, izquierda, y Daniel Sedin de Vancouver Canucks posan con el Trofeo King Clancy Memorial durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Henrik Sedin de Vancouver Canucks, con su hijo Harry, se ve el Rey Clancy Memorial Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Henrik Sedin de Vancouver Canucks, con su hijo Harry, se ve el Rey Clancy Memorial Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Henrik Sedin de Vancouver Canucks, con su hijo Harry, se ve el Rey Clancy Memorial Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Victor Hedman de Tampa Bay Lightning posa con el Norris Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

William Karlsson de los Caballeros Dorados posa con el Trofeo Lady Byng durante los Premios NHL en el Hotel Hard Rock en Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Revista-revista Chase Stevens Las Vegas @csstevensphoto

William Karlsson de los Caballeros Dorados posa con el Trofeo Lady Byng durante los Premios NHL en el Hotel Hard Rock en Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Revista-revista Chase Stevens Las Vegas @csstevensphoto

El entrenador de Golden Knights, Gerard Gallant, posa con el Premio Jack Adams durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Brian Boyle de New Jersey Devils posa con Bill Masterton Memorial Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel en Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de Golden Knights, Gerard Gallant, posa con el Premio Jack Adams durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de Golden Knights, Gerard Gallant, posa con el Premio Jack Adams durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de Golden Knights, Gerard Gallant, posa con el Premio Jack Adams durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

George McPhee, gerente general de Golden Knights, posa con el premio de Gerente General del Año durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

George McPhee, gerente general de Golden Knights, posa con el premio de Gerente General del Año durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

George McPhee, gerente general de Golden Knights, posa con el premio de Gerente General del Año durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

George McPhee, gerente general de Golden Knights, posa con el premio al Gerente General del Año y al Clarence S. Campbell Bowl durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights posa con el Mark Messier NHL Leadership Award durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights posa con el Mark Messier NHL Leadership Award durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland de los Golden Knights posa con el Mark Messier NHL Leadership Award durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Alex Ovechkin de los Capitals de Washington con la Copa Stanley durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Alex Ovechkin de Washington Capitals posa con, desde la izquierda, el Maurice "Rocket" Richard Trophy, la Copa Stanley, el Conn Smythe Trophy y el Príncipe de Gales durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio. 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Anze Kopitar de Los Ángeles Kings posa con el Selke Trophy durante los Premios NHL en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el miércoles 20 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Deryk Engelland tenía solo 9 años cuando Mark Messier se cambió de Edmonton en 1991.

Pero Engelland, quien creció en Alberta y en el norte de British Columbia en busca de los Oilers, sabía todo acerca de las legendarias habilidades de liderazgo de Messier.

“Estar parado aquí aceptando un premio de él, va a ir definitivamente a la pared en mi casa”, dijo Engelland. “Es un momento muy especial”.

Engelland fue honrado con el Mark Messier NHL Leadership Award, uno de los cuatro miembros de Golden Knights que se llevaron premios a casa el miércoles durante el NHL Awards Show.

El centro William Karlsson (con el Lady Byng Trophy), el entrenador Gerard Gallant (Premio Jack Adams) y George McPhee (Gerente General del Año) también obtuvieron trofeos para el deleite de la audiencia pro Knights en The Joint en el Hard Rock Hotel.

El premio Messier es seleccionado por su homónimo del Salón de la Fama y va para el jugador “que ejemplifica grandes cualidades de liderazgo para su equipo, dentro y fuera del hielo, durante la temporada regular y que desempeña un papel principal en su comunidad en el desarrollo del hockey”.

Engelland, residente desde hace mucho tiempo en Las Vegas, estuvo activo en la comunidad después del tiroteo masivo del 1 de octubre en el Strip y pronunció un discurso memorable antes del primer partido de los Knights el 10 de octubre. Engelland luego anotó el segundo gol 5 a 2 para la victoria sobre Arizona esa noche.

“Mirando hacia atrás, no importa lo que haga en mi carrera, ese va a ser probablemente uno de los momentos más importantes de mi carrera en el hockey esa noche”, afirmó Engelland. “Una vez que supe que lo estaba haciendo, eso fue lo único que me pasó por la cabeza durante cuatro o cinco días, no quería arruinar eso. Solo poder hablar en ese juego fue un honor”.

Engelland fue uno de los seis capitanes suplentes y el jugador elegido para levantar el Clarence Campbell Bowl cuando los Knights derrotaron a Winnipeg para avanzar a la final de la Stanley Cup.

El veterano defensor y su esposa, Melissa, invitaron a los afectados por la tragedia del 1 de octubre a partidos en casa durante toda la temporada.

Engelland también se asoció con Ronald McDonald House y Three Square, y trabajó con bomberos locales para recaudar dinero para niños que no pueden permitirse el lujo de jugar al hockey.

“Solo para estar allí con Mark Messier, por lo que ha hecho para el juego, es un gran honor”, destacó Engelland. “Pero creo que todos los hombres de nuestro deporte quieren hacer crecer a la comunidad en la que juegan y salir y hacer lo que pueden, si se trata de organizaciones benéficas o escuelas o algo así. Esa es la meta de todos y para ser reconocidos, estoy seguro de que hay al menos un puñado de muchachos en nuestro equipo que podrían estar aquí en lugar de mí”.

Karlsson obtuvo 57 de los 164 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores Profesionales de Hockey y terminó muy por delante de Ryan O’Reilly de Buffalo en la votación por el Lady Byng, que recae en el jugador más caballeroso.

Karlsson fue tercero en la NHL con 43 goles y tuvo la menor cantidad de minutos de penalización (12) entre los 40 mejores anotadores. También registró una calificación de líder de la liga más 49, la más alta de cualquier jugador desde 2009-10.

Karlsson agradeció a sus compañeros de línea Jonathan Marchessault y Reilly Smith en su discurso de aceptación.

“Simplemente estar aquí fue increíble, ganar es aún mejor”, anunció Karlsson. “De alguna manera, habla por sí misma sobre el tipo de temporada que tuvimos aquí en Las Vegas en la que hemos nominado a tantos hombres”.

Gallant recibió 102 de 108 votos de primer lugar para el Jack Adams Award después de liderar a los Caballeros de expansión con 51 victorias y el campeonato de la Conferencia Oeste.

Gallant terminó en segundo lugar en la votación contra Florida para el honor del entrenador del año en 2016.

“Es algo que nunca soñé”, dijo Gallant. “Nunca pensé que sería el entrenador del año y ganaría el Jack Adams. Es un gran honor, estoy muy orgulloso de eso, pero somos un grupo de cinco entrenadores y mis asistentes trabajan igual de duro que yo. Este es un premio organizacional, un premio de equipo. Los jugadores fueron increíbles todo el año, tuvimos jugadores mucho mejores de lo que la gente pensó que hicimos, tuvimos una temporada increíble”.

Taylor Hall, de Nueva Jersey, fue galardonado con el trofeo Hart como MVP de la liga, superando al nativo de Colorado Nathan MacKinnon en una de las carreras más cercanas de la historia.

Victor Hedman de Tampa Bay capturó su primer Norris Trophy como el mejor defensor de la liga, y Pekka Rinne de Nashville ganó el Trofeo Vezina como el mejor portero por primera vez.

Mathew Barzal, de los New York Islanders, se escapó con el Calder Trophy para ser el novato del año, y Anze Kopitar de Los Ángeles se ganó el Selke Trophy como mejor alero defensivo.

Para más de los Golden Knights: Siga toda nuestra cobertura en línea de los Golden Knights en eltiempolv.com/GoldenKnights y en @HockeyinVegas en Twitter.