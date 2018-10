Golden Knights permiten 4 goles sin respuesta, caen ante Nashville

octubre 31, 2018 - 10:38 am

El defensa Ryan Ellis (4) de los Predators de Nashville derriba al centro Erik Haula (56) de las Vegas Golden Knights, en Finlandia, en el primer período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tenn. (Foto / Marca de AP) Humphrey)

El alero derecho de los Predators de Nashville, Ryan Hartman, celebra después de anotar su primer gol del juego contra los Golden Knights de Las Vegas en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tenn. (Foto AP / Mark Humphrey)

El alero derecho de Vegas Golden Knights, Ryan Reaves (75), dispara contra el portero Juuse Saros (74) de Nashville Predators, de Finlandia, en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018 en Nashville, Tennessee. Los Predators ganaron 4-1. (Foto AP / Mark Humphrey)

El centro William Karlsson de los Golden Knights de Vegas (71), de Suecia, derriba al defensor de los Predators de Nashville P.K. Subban (76), en el primer período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tenn. (Foto AP / Mark Humphrey)

El defensa Mattias Ekholm (14), de Suecia, de los Predators de Nashville, mueve el puck por el centro Jonathan Marchessault (81) de Las Vegas Golden Knights en el primer período de un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tennessee (AP Photo / Mark Humphrey)

El portero de los Predators de Nashville, Juuse Saros (74), de Finlandia, bloquea el puck frente al centro de los Golden Knights de Las Vegas, William Karlsson (71), de Suecia, en el primer período de un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018 en Nashville. , Tenn. (Foto AP / Mark Humphrey)

El alero derecho de los Predators de Nashville, Ryan Hartman (38), celebra después de anotar su segundo gol del juego contra los Golden Knights de Las Vegas en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tenn. (AP Photo / Mark Humphrey)

El portero Malcolm Subban (30) y el defensa Nick Holden (22) de los Vegas Golden Knights caen al hielo cuando Kevin Fiala (22) de los Predators de Nashville, de Suiza, y el centro Nick Bonino, a la derecha, celebran un gol del compañero Ryan Hartman, no mostrado, en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville, Tennessee (AP Photo / Mark Humphrey)

Reilly Smith (19), alero derecho de los Vegas Golden Knights, se aleja de la red luego de anotar un gol contra el portero de los Predators de Nashville, Juuse Saros, de Finlandia, a la derecha, en el primer período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018, en Nashville. , Tenn. (Foto AP / Mark Humphrey)

El alero derecho de Vegas Golden Knights, Ryan Reaves (75), dispara contra el portero Juuse Saros (74) de Nashville Predators, de Finlandia, en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018 en Nashville, Tennessee. Los Predators ganaron 4 -1. (Foto AP / Mark Humphrey)

Erik Haula (56), centro de los Golden Knights de Vegas, juega contra los Predators de Nashville en el segundo período de un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018 en Nashville, Tennessee (AP Photo / Mark Humphrey)

El alero derecho de los Predators de Nashville, Craig Smith (15), juega contra el centro Cody Eakin (21) de Vegas Golden Knights en el tercer período de un juego de hockey de la NHL el martes 30 de octubre de 2018 en Nashville, Tennessee. Los Predators ganaron 4-1. (Foto AP / Mark Humphrey)

El portero de Nashville Predators, Juuse Saros (74), de Finlandia, es felicitado por el alero derecho Ryan Hartman (38), luego de vencer a Las Vegas Golden Knights en un juego de hockey de la NHL el 30 de octubre de 2018 en Nashville, Tennessee. Los Predators ganaron 4-1. (Foto AP / Mark Humphrey)

NASHVILLE, Tenn. – Casi todo sobre el juego del martes se sintió grande, desde la audiencia de la televisión nacional hasta los disfraces de Halloween en todo Bridgestone Arena y las toallas de rally implantadas con una luz LED.

Incluso hubo una parodia del espectáculo previo al juego de los Caballeros Dorados, completo con una espada y una piedra, que se sumaron a la atmósfera.

Los Caballeros tomaron el primer período, pero no pudieron sostener su esfuerzo y sufrieron una derrota por 4-1 ante Nashville frente a una multitud anunciada de 17 mil 367.

“Para mí, jugamos el período de camino perfecto contra un buen equipo en el primer tiempo”, comentó el entrenador Gerard Gallant. “Después de eso, cometimos algunos errores realmente graves y nos costó cada vez más goles”.

Ryan Hartman anotó dos goles con 57 segundos de diferencia en el segundo período, y Juuse Saros terminó con 23 salvamentos para los Predators, líderes de la División Central.

Reilly Smith logró un gol en el juego de poder durante el primer período para los Caballeros, en el cual bloquearon a Nashville con un tenebroso control de pasos a su lado de la cancha y nunca dejaron que los Predators salieran de su zona.

Pero los Caballeros se limitaron a 11 tiros a puerta en los dos últimos períodos después de registrar 13 en los primeros 20 minutos.

“Cometimos un par de errores, tal vez un exceso de análisis y no nos cubrimos tan bien como debimos, hicieron un buen trabajo aprovechando los apuros de nuestros hombres”, dijo Smith. “Creo que fue un juego adaptado para ellos donde lanzaron muchos discos a la zona neutral y esperaron rebotes; fueron capaces de sacar provecho”.

El portero de los Caballeros, Malcolm Subban, quien venció a Nashville en un tiroteo el 8 de diciembre, ganó el inicio y terminó con 25 salvamentos.

Sin embargo, no recibió mucha ayuda en los últimos dos períodos, ya que los Caballeros permitieron múltiples carreras hacia él.

“El entrenador lo dijo mejor. Parecía un juego de hockey este-este All-star por ahí en un punto con todos los 2 en 1 de ida y vuelta,” dijo el alero Alex Tuch. “Al final, probablemente teníamos menos que ellos y pudieron capitalizar. No podemos ser así de lentos, no es como debe ser nuestro juego, no debemos permitirles hacer esas carreras hacia la portería; siento que dejamos muy libre a Malcolm”.

Hartman, quien fue derrotado por Subban en dos oportunidades anteriores, bailó alrededor del defensa Colin Miller y venció a Subban en el revés al minuto 11:27 del segundo tiempo para empatar el juego a 1.

Menos de un minuto después, el defensa de los Caballeros, Jon Merrill, no pudo mantener el puck en la zona, lo que llevó a un 3-contra-1 para Nashville.

Hartman terminó con la carrera cuando realizó una asistencia con Kevin Fiala para poner a los Predators arriba 2 a 1.

“Hay que intentar salvar, tal vez si detenemos uno de esos y quedamos 2 a 1 en lugar de 3 a 1”, señaló Subban, echando innecesariamente la culpa. “Es por eso que te conviertes en un portero, para hacer esas salvaciones. La gente no espera que lo hagas, pero cuando tu equipo comete un error, quieres estar allí para rescatarlos”.

Calle Jarnkrok le dio a los Predators una ventaja de 3 a 1 con 13:23 minutos por jugar en el tercer período cuando enterró un pase de Kyle Turris en un 2 contra 1.

Fiala terminó con dos asistencias, y el defensa Roman Josi agregó dos ayudas para Nashville.

“No puedes jugar así”, dijo Gallant. “Jugamos un gran primer tiempo contra ellos. Hicimos exactamente lo que se supone que debíamos hacer y luego forzamos demasiado el problema e hicimos malas elecciones”.

Los Caballeros controlaron la segunda mitad del primer período, manteniendo a los Predators sin un tiro a la meta para los 8:51 minutos finales.

Smith puso a los Caballeros en la cima cuando convirtió un pase de hielo cruzado de Jonathan Marchessault en un juego de poder con 2:46 minutos restantes en el período.

“Hubo momentos durante el primer tiempo que estuvimos en la misma página y veces en la tercera, pero tenemos que armar un total de 60 minutos o de lo contrario no va a funcionar”, explicó Tuch. “Estuvimos arriba 1 a 0 después del primer período. Luego, pensé que caímos un poco, tenemos que ser mejores”.

Tres puntos 1 En el poder. Reilly Smith anotó en un juego de poder en el primer período, dando a los Golden Knights cinco goles con la ventaja de hombres en los últimos seis juegos. Todavía se ubican cerca del final de la liga, pero son respetables 5 de 25 en ese lapso. 2 Red vacía. Viktor Arvidsson, de Nashville, fue acreditado con su octavo gol sin poner el puck en la red. Arvidsson fue derribado por el defensa Nick Holden mientras perseguía el puck suelto en la zona de los Caballeros, lo que resultó en un gol automático. 3 Salida dura. Los Caballeros pudieron contener la peligrosa primera línea de Nashville, pero no pudieron igualar la profundidad de los Predators. La tercer línea de los Caballeros de Ryan Carpenter, Cody Eakin y Tomas Nosek estuvo en el hielo por tres goles y se combinó para cinco tiros a puerta. David Schoen Review-Journal