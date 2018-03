Golden Knights regalando camisetas usadas en juegos a los fans

A medida que finaliza la temporada regular para los Vegas Golden Knights, el equipo organiza la “Semana de Apreciación de los fans” durante sus últimos partidos de la temporada regular en casa.

Los fanáticos recibirán una bandera de Golden Knights en el juego del 26 de marzo; un adorno para ventanas el 28 de marzo; una bandera de automóvil el 30 de marzo; y una foto panorámica de la apertura en casa el 31 de marzo.

Además, los jugadores entregarán camisetas usadas en el juego para seleccionar a los fanáticos luego del final del juego del 31 de marzo contra los San José Sharks.

We’ve announced festivities for Fan Appreciation Week because we 💛 you guys

We have giveaways, prizes, events & post-season awards…. including one we want your input on

More: https://t.co/ZXSJL1N06V pic.twitter.com/wqxPjUbvLz

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 19, 2018