Golden Knights toman ventaja en la Final

Tomás Nosek (92) celebra el primero de sus dos goles anotados en el primer juego de la Final de Stanley Cup. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Chase Stevens / Las Vegas Review Journal.

William Karlsson (71) anotó uno de los goles en el triunfo de Golden Knights sobre Capitals. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Benjamín Hager / Las Vegas Review Journal.

El primer partido de la serie finalizó con marcador de Vegas Golden Knights 6-4 Washington Capitals. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Richard Brian / Las Vegas Review Journal.

Aunque recibió cuatro goles, Marc-André Fleury (29) nuevamente fue factor positivo para VGK. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Benjamín Hager / Las Vegas Review Journal.

El primer partido de la serie finalizó con marcador de Vegas Golden Knights 6-4 Washington Capitals. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Chase Stevens / Las Vegas Review Journal.

Los aficionados de Vegas Golden Knights festejan el primer triunfo de su equipo en la Final de la Stanley Cup. Lunes 28 de mayo de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Chase Stevens / Las Vegas Review Journal.

¡Por la gloria! Vegas Golden Knights y Washington Capitals se enfrentaron en el primer partido de la Gran Final de la Stanley Cup, ambos equipos brindaron un emocionante espectáculo deportivo el lunes 28 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

-Primer Periodo

Inició el encuentro con intensidad al momento de disputar el disco, pero pocas opciones de gol. La primer gran oportunidad llegó para Golden Knights al minuto 4, Jonathan Marchessault (81) quedó solo frente al portero rival pero el disparo fue atajado por Braden Holtby (70).

Al minuto 8, Colin Miller (6) abrió el marcador para los locales con un potente disparo de larga distancia. Este gol fue logrado con un jugador más debido a una penalización de Capitlas.

Los visitantes se fueron al ataque y al minuto 15 lograron el empate por conducto de Brett Connolly (10), quien sacó un extraño remate estando de espalda a la portería.

Un minuto más tarde, Nicklas Backstrom (19) marcó el segundo tanto para los visitantes.

Golden Knights no quería terminar este periodo en desventaja parcial y al minuto 19 William Karlsson (71) empató el partido tras aprovechar una serie de rebotes. Con marcador de 2-2 culminó el primer periodo.

-Segundo Periodo

Con la tarea de terminar con la paridad comenzó el segundo tercio. Al minuto 4, Reilly Smith (19) recuperaba la ventaja para los locales, nuevamente tras una serie rebotes sobre la portería rival.

Al minuto 7 el portero de Capitals, Braden Holtby (70) casi comete un error que pudo costarle otro gol en contra al no lograr desviar adecuadamente un potente disparo de Golden Knights, sin embargo el guardameta logró reaccionar y sacar el disco sobre la línea.

El gol del empate momentáneo llegó al minuto 9 para Washington, John Carlson (74) venció al portero Marc-André Fleury (29) con un remate a ‘quemarropa’.

Con buenas intervenciones de Fleury y un poco más de control por parte de los visitantes, terminó el segundo periodo, empate parcial 3-3.

-Tercer Periodo

La parte complementaria dio inicio, y apenas al minuto 2, Tom Wilson (43) marcaba el cuarto gol para Capitals, un ligero remate que pasó por debajo de las piernas de Fleury fue suficiente para tomar ventaja en el marcador.

No obstante, dicha ventaja no duraría prácticamente nada, ya que al minuto 3 Ryan Reaves (75) igualaba nuevamente la pizarra con un disparo muy cerca del portero rival, quien no pudo evitar la caída de su equipo.

Con posesión dividida y constantes intentos de peleas sobre la pista transcurría el último periodo. Tomás Nosek (92) marcó el quinto gol para Golden Knights al minuto 10, tras aprovechar un excelente pase de Shea Theodore (27).

Capitals fue al frente en la recta final del partido, incluso jugando sin portero durante el último minuto debido a la necesidad de empatar. Sin embargo, los de Las Vegas nuevamente aprovecharon la portería vacía del rival (situación que ha sucedido en juegos anteriores) para liquidar el encuentro, una vez más fue Tomás Nosek (92) el autor del gol.

No hubo tiempo para más, el primer partido de la serie finalizó con marcador de Vegas Golden Knights 6-4 Washington Capitals.

El segundo encuentro de la Gran Final se llevará a cabo este miércoles 30 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Posteriormente, la continuación de esta emocionante final se realizará el 2 y 4 de junio en Washington DC.

El Tiempo estará presente en todos los enfrentamientos de esta final, en lo que es una histórica temporada para Vegas Golden Knights y para el deporte profesional de la ciudad de Las Vegas.