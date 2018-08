“Golovkin es un peleador con pegada respetable pero nada del otro mundo”: ‘Canelo’

Archivo.- El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, se ejercita en su gimnasio en San Diego, California, el viernes 27 de julio de 2018. Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal.

Ha comenzado la cuenta regresiva para la pelea de box más esperada del año, el segundo episodio entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin, función que no se pudo llevar a cabo el pasado 5 de mayo debido a una suspensión que recibió el pugilista azteca por dar positivo en clembuterol.

“Estoy listo para la pelea, falta un mes y estoy muy contento de que se esté acercando el día, muy confiado con el entrenamiento que estamos haciendo”, dijo el ‘Canelo’ durante una conferencia de prensa vía telefónica llevada a cabo el 15 de agosto.

Esta esperada pelea se realizará el próximo 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde Golovkin defenderá su título mundial de peso mediano por vigésimo segunda ocasión consecutiva, situación que no inquieta al ‘Canelo’.

“Él tiene su objetivo y sus deseos en la pelea, yo también, el objetivo mío es ganar el 15 de septiembre. Él está entrenando para ganar también, una cosa es lo que él quiera, pero yo me estoy preparando para ganar, voy a dejar claro que soy mejor que él”, sentenció el boxeador mexicano.

Álvarez reconoció que esta próxima pelea es una oportunidad para poder demostrarle al mundo que él fue mejor que Golovkin en la primera pelea, por lo que aseguró estar totalmente concentrado en su entrenamiento.

“Estoy contento, tranquilo y relajado, he entrenado al cien por ciento porque también sé que enfrente no tengo a un rival fácil. Sé lo que puedo agregar a mi estrategia… La primera pelea me dio la pauta para saber lo que puedo hacer. Me di cuenta que puedo noquearlo, puedo lastimarlo. Fue una pelea a 160 libras, obviamente era adaptarme, en este momento me siento más seguro y confiado”, mencionó el ‘Canelo’.

Respecto a los intentos de Gennady Golovkin y su entrenador, Abel Sánchez, por ‘calentar’ la pelea con polémicas declaraciones que incluyen la causa por la que se suspendió la función del 5 de mayo, Álvarez confesó sí estar enojado.

“Obviamente demasiado, estoy molesto, tengo coraje, pero lo voy a utilizar a mi favor el 15 de septiembre, tengo experiencia en esto y sé que cuando te subes a pelear con coraje no haces las cosas bien. Lo estoy usando a mi favor para entrenar fuerte y dar el extra”, expresó el pugilista mexicano.

Tener un año sin sostener una pelea oficial parece no ser impedimento para el ‘Canelo’, quien declaró que eso no lo afectará en lo absoluto ya que siempre se mantiene en óptima condición física.

“Lo más que he durado (sin pelear) son nueve meses, así que tres meses más no creo que sea problema, me mantengo físicamente bien… Golovkin es un peleador fuerte, he enfrentado peleadores fuertes y creo que Golovkin, a pesar de estar en 160 libras, es un peleador con pegada respetable pero nada del otro mundo”, declaró Álvarez.

El mexicano agregó que ha analizado cerca de 10 veces la pelea anterior, por lo que logró comprender sus virtudes y errores para tratar de derrotar a un adversario muy calificado como lo es Golovkin.

“Creo que el error que cometí fue en ocasiones quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpearlo. En esta pelea pienso no desaprovechar ni un solo momento”, dijo Álvarez.