Griezmann hace oficial su permanencia en Atlético de Madrid

[Cortesía]

El delantero francés Antoine Griezmann puso fin a la novela acerca de su futuro después de la Copa Mundial, ya que había dicho que anunciaría su decisión antes del inicio del torneo y confirmó que permanecerá con los “colchoneros”.

En un video subido a redes sociales, Griezmann precisó que quiere permanecer con el Atlético de Madrid, luego de que se le vinculará con el conjunto catalán del Barcelona.

“Están haciendo un montón de esfuerzo por reforzar y me quiero quedar. He decidido quedarme. Quiero demostrar a todo el mundo que confío en el equipo y en los compañeros y que no me he equivocado”, comentó el francés.

El delantero aseguró que hubo acercamiento del Barcelona con su hermana y dijo que “no lo tenía claro. Quiero estar en el Mundial sabiendo dónde voy a estar. El 24 de abril mi hermana se reunió con el Atlético y con el Barça”.

Por su parte, el equipo rojiblanco hará oficial la permanencia del delantero al término de la Copa Mundial y cuando Griezmann firme su renovación con el club.