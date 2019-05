Grizzlies derriban a los Aviators en 11 entradas

Fresno anotó una carrera en un ground out de la entrada número 11 para derrotar a los Aviators de Las Vegas 5 a 4 el viernes por la noche frente a una afluencia de 10 mil 171 en el estadio de béisbol Las Vegas.

Los Aviators tuvieron la oportunidad de empatar el juego en su mitad de la 11º. Franklin Barreto comenzó la entrada en la segunda base (según las reglas de entradas extra de la liga menor) y avanzó a la tercera posición en el terreno de Tyler Ramírez.

Barreto trató de anotar en la pelota en la tierra de Jorge Mateo, pero fue atrapado en una caída y fue ponchado por el receptor Taylor Gushue. Mateo quedó varado en la segunda base cuando el bateador emergente Mark Payton se ponchó para terminar el juego.

Matt Olson, quien conectó 29 jonrones para los Athletics de Oakland la temporada pasada, envió el juego a innings adicionales con un jonrón de dos outs en el conteo de 1-1 en la novena entrada.

Corban Joseph siguió la explosión de Olson con un triple. Seth Brown hizo un walk intencionalmente y se robó el segundo.

Dustin Fowler luchó en un turno al bate de 12 lanzamientos antes de saltar al tercer puesto para poner fin a la amenaza de los Aviators.

